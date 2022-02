1 María Pedraza se cambia el look View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) La actriz se ha rendido al rubio y al corte bob. "Honey blondie"

2 María Castro agotada por la maternidad View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha querido compartir este miércoles 10 de febrero unas instantáneas muy reales sobre cómo es trabajar y ser madre de un bebé. "El móvil acaba de traerme a la memoria estas 3 fotos, estos 3 momentos taaaan reales…y que me representan taaanto", empezaba escribiendo.

3 La felicitación de Penélope Cruz a Pedro Almodóvar View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) "Estoy eternamente agradecida a Pedro Almodóvar por su dirección, su visión única, su increíble talento y por confiar en mí una vez más", escribe emocionada la actriz a su gran amigo Almodóvar. Es la cuarta nominación que recibe Penélope para los Oscar. En esta ocasión es para mejor actriz principal por su papel en 'Madres Paralelas'.

4 Mercedes Milá y su nuevo proyecto View this post on Instagram A post shared by Mercedes Milá (@mercedesmila) La periodista vuelve a ponerse al frente de Milá Vs. Milá, su programa de entrevistas. Tras una primera toma de contacto con la primera tanda de entregas por la que disfilaron José María García, Massiel o Manuel Carmena, entre otros, Mercedes Milá volverá "muy pronto" a conversar con nuevos invitados.

5 Pilar Rubio, más fuerte que nunca View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) "Hoy me felicito a mí misma por el pedazo de entreno que me he marcado. La actitud es el 50% de todo", se animaba la colaboradora de 'El Hormiguero'. Sea en Madrid o París, Pilar Rubio no perdona un buen entrenamiento.

6 Aurah Ruiz presume de anillo View this post on Instagram A post shared by AURAH RUIZ (@aurah.ruiz) La canaria ha compartido una nueva foto de su pedida luciendo el anillo que le ha regalado su futuro marido Jesé.

7 Máximo Huerta y su fiel compañera View this post on Instagram A post shared by MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta) El presentador está pasando por momentos duros por un complicado accidente que tuvo su madre. EN casa le espera su fiel amiga, con quién se desahoga. "Ella me entiende. Esa mirada profunda, que atraviesa siglos de sabiduría, me deja alucinado. Pero, sobre todo, me transmite un relax impagable. No necesito fisioterapeuta, bastan esos ojillos de Platero".

8 Álvaro Morata y su cena más influyente View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morata (@alvaromorata) El futbolista y su mujer han disfrutado de una cena de lo más lujosa con dos de los influencer más conocidos mundialmente Chiara Ferragni y Fedez.

9 ¿Qué le ha pasado a Lola Índigo en la boca? View this post on Instagram A post shared by lola indigo (@lolaindigo) ¡No se asusten! La actriz, cantante y bailarina está inmersa en su nuevo videoclip y tiene toda la pinta de prometer.

