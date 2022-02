Juan del Val y el emotivo incidente en un restaurante

Juan del Val agradece las muestras de cariños View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) El escritor ha compartido en sus redes sociales una anécdota muy curiosa que le ha ocurrido mientras comía solo en un restaurante: "Estoy comiendo solo en un restaurante. El camarero se acerca: ¡una pareja me ha dado esta nota para usted'… ¡¡Es muy emocionante!! Y esta nota me parece una buena excusa para contaros lo maravilloso que es recibir a cada paso el cariño de la gente. Personas que piden con respeto una foto o que se acercan para decirte que les gusta lo que haces, lo que escribes, lo que dices… para mí es una suerte. ¡¡¡Gracias de verdad!!!". El marido de Nuria Roca solo ha podido dar las gracias a los que firman la nota y agradecer las muestras de cariño que recibe.

Rosanna Zanetti, orgullosa de su marido View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La actriz venezolana ha compartido varias imágenes de los premios 'Lo nuestro' en los que posa orgullosa con David Bisbal y expresa lo feliz que se siente de compartir estos momentos con él y acompañarle en cada etapa. A lo que él ha contestado con unas emotivas palabras: "Qué bonito que nos acompañemos mutuamente!!! Y que hermoso se ve el camino de la vida a lo lejos 💕".

Makoke, una femme fatale View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) La exmujer de Kiko Matamoros ha compartido una imagen en blanco y negro de su juventud en la que aparece con un mini black dress negro tumbada en un colchón en el suelo.

Alba Díaz vive una de los experiencias más importantes de su vida View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha marchado a vivir a la isla de Mfangano para prestar su ayuda durante un mes en un orfanato donde está viviendo una de las experiencias más enriquecedoras de su vida.

Amelia Bono y sus espectaculares look desde República Dominicana View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) La hija de José Bono se ha adelantado al verano viajando hasta el otro lado del charco desde donde nos pone los dientes largos con sus puestas de sol y sus espectaculares looks.

