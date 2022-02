La contundente respuesta de Alexia Rivas a Anabel Pantoja Instagram La periodista ha querido aclarar sus palabras y defenderse de las acusaciones de Anabel Pantoja: "Llevo tres semanas escuchando insinuaciones sobre mí cuando desde el minuto uno aclaro que no tengo nada con nadie. No lo aclaro una vez, lo aclaro 4 ó 5 pero esto no sirve. Sin embargo, tengo que seguir escuchando como me siguen señalando, cuestionando, vejando y como siempre a mí me toca aguantar marea porque si me pronuncio estoy aprovechando. Me refiero a que a una persona no es Maluma para hacer entender que no me va a reportar el salto a Hollywood o millones de euros. Igual que si dicen que alguien se acerca a mí por interés. Señores, no soy Jennifer López. No se puede sacar nada de mí. Solo quiero aclarar esto porque me parece injusto se cojan mis palabras con pinzas para intentar dejarme en mal lugar", ha zanjado firme en su posición.

Antonella Roccuzzo celebra su cumpleaños con amigos View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) La mujer de Messi ha contado en el día de su cumpleaños con sus grandes amigos entre los que se encuentran Cesc Fábregas y su mujer Daniella Semaan, Luis Suárez y Sofia Balbi. Junto a ellos ha posado en sus redes sociales.

Aitana View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante se ha disfrazado de 'BatGirl' para asistir al cumpleaños de uno de los mejores amigos de su chico, Miguel Bernadeu. La joven ha disfrutado mucho caracterizándose de una superheroína.

Gisele Bündchen celebra el amor View this post on Instagram A post shared by Gisele Bündchen (@gisele) La modelo ha compartido una tierna fotografía junto a su marido Tom Brady con el que ha celebrado su aniversario de matriomonio.

Kiko Rivera, centrado en la música View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Mientras crecen los rumores de crisis con Irene Rosales, el DJ se encuentra centrado en la música y planeando sus próximos conciertos.

