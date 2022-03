Jesús Vázquez y su increíble viaje View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador ha mostrado lo mucho que está disfrutando de su viaje a La Graciosa, y es que ha reconocido que está enamorado de las vistas espectaculares de este lugar.

Ana Boyer y Fernando Verdasco disfrutan del mejor plan View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) Ana Boyer ha compartido una bonita fotografía donde se le puede ver disfrutando de un increíble día de playa junto a su chico, Feliciano López y Sandra Gago, confesando lo bien que se lo han pasado durante la comida que han tenido.

Kiko Rivera recalca que "sigue siendo el mismo" View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Junto al premio que le dieron en 'Radiolé', el Dj ha querido enviar un mensaje dejando claro que él no ha cambiado, sino que ha aprendido a darle a las personas "la misma importancia que le dan".

Violeta recibe el mejor regalo de cumpleaños Instagram Una hora antes de que comenzase su cumpleaños, la 'influencer' ha recibido un excelente regalo de su bebé. Un emotivo momento que ha querido compartir con sus seguidores y es que....¡ha sentido por primera vez a su pequeño! Sin duda, una sensación única que ha hecho que se despida de sus 27 años de la mejor forma.

Rosario Flores recuerda a su padre View this post on Instagram A post shared by Rosario Flores (@rosarioficial) Rosario Flores ha querido recordar a su padre en el día de su cumpleaños. La cantante le ha dedicado un emotivo mensaje en el que deja claro que sigue pensando en él cada día y que no deja de echarle de menos ni un instante.

Alejandra Rubio y su increíble vestidor View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La hija de Terelu Campos se ha mudado a una nueva casa junto a su chico y en ella cuenta con un increíble vestidor en el que puede tener perfectamente ordenada todas sus prendas y complementos. Además, parece contar con una increíble iluminación.

Merche recuerda a Álex Casademunt View this post on Instagram A post shared by Merche Oficial (@mercheoficial) La cantante no ha podido evitar acordarse de su amigo cuando hace un año perdía la vida en un accidente de coche. Muchos famosos quedaron consternados por la inesperada noticia, y muchos también han querido acordarse en este triste día en el que se cumple el primer aniversario de una partida que nunca debió tener lugar por ser demasiado pronta. "Me sigue pareciendo mentira", ha escrito Merche.

Violeta y su carísima sandía Violeta Mangriñán Instagram Los precios han subido una barbaridad en las últimas semanas, peor lo que han pagado Violeta y Fabio por una sandía ha sido otro nivel: nada menos que 23'53 euros, para al final decir Fabio que era "normalita tirando a mala", algo que ha dolido en el alma a Violeta. La joven luego se ha explicado: había ido a la compra, al pagar se había dado cuenta de que no la había pesado, y con la cola de gente en caja ya le daba cosa dejarla... así que pagó religiosamente los 23 euros. ¡Qué dolor...!

Carlos Sobera a lo James Bond View this post on Instagram A post shared by Carlos Sobera (@carlossobera) El presentador siempre cuida su imagen en la tele, pero también fuera de ella. Así de guapo le hemos visto con esmoquin y pajarita al más puro estilo James Bond.

Risto cambia su foto de perfil View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) El presentador y publicista ha decidido cambiar la foto de perfil de su cuenta de Instagram: "Me representanta tanto...", ha escrito. ¿Será por su cara de circunstancia, que es la misma que tenemos todos viendo lo que pasa en el mundo últimamente...?

Steisy y su baño más sexy View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) Da igual que Steisy pose con ropa o sin ropa, con sus kilos de más o de menos, que la ex tronista sigue siendo una de las más sexies en las redes sociales. Así de guapa y glamourosa nos ha sorprendido este miércoles, dándose un bañito con un cóctel en la mano.

Busta estrena colonia View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El cantante está on fire' con sus proyectos, y el último lo acaba de anunciar: un nuevo perfume que se une a la línea 'Muy mío', que esta vez lleva la coletilla 'Origen. "Mi fragancia más personal, más única", la ha descrito. ¡Deseando estamos de saber cómo huele!

Jordi González reaparece View this post on Instagram A post shared by Belén Rodríguez (@be.belenrodriguez) El presentador anunció hace unos días que había decidido tomarse un año sabático. Una larga excedencia en la que ha aprovechado para marcharse a Colombia y desconectar por completo, pero a juzgar por la compañía de la que disfruta, ya ha vuelto: su compañera de Mediaset Belén Rodríguez ha compartido esta bonita foto de ambos preparando pasta a la carbonara. Año sabático sí, pero bien rodeado, 'of course'.

Tiziano Ferro y su chico, papás por sorpresa View this post on Instagram A post shared by Tiziano Ferro (@tizianoferro) El cantante italiano sorprendió a todos revelando que había sido padre a través de su cuenta de Instagram a sus 42 años. El intérprete de 'Rojo relativo' y su marido, Victor Allen, con el que se casó en 2019, han tenido dos preciosos bebés, aunque se desconoce qué método han elegido para concebir o si son adoptados. Tan sólo ha revelado en su comunicado que recibió "dos llamadas: la primera, hace unos meses, una niña. La segunda, hace sólo unas semanas: esta vez, un niño". ¿Los nombres elegidos? Margherita y Andrés. ¡Enhorabuena, pareja!

Marta López, preparada para la primavera View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) A pesar de que acabamos de entrar en marzo, la colaboradora de televisión Marta López está más que preparada para la llegada del buen tiempo: ella ya ha sacado la ropa de primavera-verano, por lo visto...

Lolita se pone melancólica View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La cantante de 'Sarandonga' ha escogido una preciosa foto de su infancia en la que aparece junto a su madre durmiendo: "Esta foto me recuerda su mano y su amor", ha escrito.

Kiko y Marta, de celebración View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador de 'Sálvame' Kiko Matamoros y su chica, Marta López Álamo, están de celebración este 1 de marzo, y es que hacen 3 años juntos, una larga temporada en la que sólo se han regalado momentos bonitos, aunque también han tenido momentos duros, como la crisis que tuvieron a finales de 2021. Ya superada, Kiko reconoce que han sido 'los tres mejores años de su vida'. ¡Felicidades!

Britney, libre y desatada View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La artista ha hecho honor a su canción 'Oops! I did it... again', porque es que no para (no para, no para) de postear fotos literalmente en pelotas. ¿Las últimas? En una paradisíaca playa a la que sabemos que se ha marchado con su churri, Sam Asghari. Es lo que tiene haberse tirado 13 años a la sombra de un padre dictador... ¡ahora se ha liberado... hasta de la ropa!

Escassi felicita a María José Suárez View this post on Instagram A post shared by Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial) La pareja está en un momento muy bonito, y si a eso le sumamos lo romántico que puede llegar a ser el jinete, tenemos la mezcla perfecta: este 1 de marzo María José se ha plantado en unos estupendos (y muy bien llevados) 47 años, y él la ha querido felicitar con este vídeo. "Por muchos más a tu lado! Me encanta el video 😍 te quiero ❤️❤️❤️", le ha respondido ella en los comentarios.

Marta Peñate, rumbo a México View this post on Instagram A post shared by Marta Peñate Amador (@martapenateamador) La ex gran hermana está en plenas preparaciones de su boda mientras convence a Tony Spina, el flamante futuro marido, de tener un hijo juntos, pero aún tienen tiempo de viajar un poquito: ella le ha regalado un viaje a México al que han partido este martes y que no van a olvidar en la vida...

Sara Carbonero y su viaje pendiente a México View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La periodista disfruta de unos días de relax (y trabajo) en México junto a su 'comadre', Isabel Jiménez. Cuidando al máximo cada detalle de su look, junto a esta imagen comenta: "#mimetizada #viajespendientes #Méxicolindo #parar". Sara también ha compartido una reflexión del escritor mexicano Juan Rulfo:"Nos salvamos juntos o nos hundimos separados".

Isabel Jiménez, su compañera de aventuras View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Mientas que Sara opta por 'mimetizarse' con el entorno jugando con los colores de su vestido y las plantas; su compañera de aventuras, Isabel Jiménez, se decantó por un look más playero: con top de punto y shorts vaqueros.

Jesús Olmedo y su 'look' desconcertante View this post on Instagram A post shared by Jesus Olmedo (@jesusolmedo007) "Rubio: de mi última peli. Canas: de mis casi 50 palos. Una mezcla un tanto... desconcertante ", comenta el actor junto a esta instantánea que ha subido a sus redes. Y nosotros damos un paso más y lo comparaos con el recordado Tino Casal.

Sara Sálamo y esos pequeños pero valiosos instantes View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz, pareja del futbolista Isco Alarcón, ha compartido una bonita reflexión en la que destaca el valor de los momentos en familia. "Últimamente aprecio mucho instantes como este. Qué valioso el amor. Quererse. No hace falta estar de acuerdo en todo, ni querer siempre lo mismo. Hace falta respeto, empatía y amarse bien", comenta junto a la imagen.

Makoke felicita a sus paisanos View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Este 28 de febrero es el Día de Andalucía y la exmujer de Kiko Matamoros, malagueña de nacimiento, ha querido felicitar a sus paisanos con esta foto en la que aparece vestida de flamenca junto a su hija, Anita Matamoros."Viva Andalucía, viva su gente... felicidades paisanos, orgullosa de mi tierra", escribe.

Jorge González, orgulloso de su nuevo disco View this post on Instagram A post shared by Jorge González (@jorgegonzalezoficial) El cantante, ganador de la octava edición de 'Tu cara me suena' publica nuevo disco el 4 de marzo, 'Íntimo'. Un EP compuesto por 4 canciones inéditas que estará disponible en plataformas digitales.

Nicolás Coronado y su declaración de amor View this post on Instagram A post shared by Nicolas Coronado (@nicolas_coronado) "La belleza está el los ojos del que observa , la belleza está en ti", ha comentado el actor junto a varias imágenes con su pareja, la profesora de yoga Natalia Moreno.

Rossi se convierte en padre View this post on Instagram A post shared by FRANCESCA SOFIA NOVELLO 🌸 (@francescasofianovello) La novia de Valentino Rossi, Francesca Sofía, ha anunciado que ya ha dado a luz a la pequeña Giulietta. "Estamos en el séptimo cielo", ha confesado la italiana dando la bienvenida a su hija.

Álvaro Morata y Alice Capello, de cena View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morata (@alvaromorata) El futbolista ha aprovechado el cumpleaños de su pareja para disfrutar de una cena romántica, y es que cualquiera es una buena excusa para poder hacer una escapada. Además, ha aprovechado las redes sociales para poder felicitarle en italiano.

Juls Janeiro posa a la espera de juicio View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) La hija de Jesulín ha publicado un posado mostrándose tranquila mientras espera la celebración del juicio taras la denuncia por agresión a Brayán Mejía, su ex novio.

El romanticismo de Violeta Mangriñán y Fabio View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) En la dulce espera, la pareja ha confesado que está ultimando los detalles para revelar el género de su bebé, el cual ya tiene nombre: Gala o Leo. ¿Será niño o niña?

