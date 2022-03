Violeta Mangriñán, preocupada por un dolor "raro" Violeta Mangriñán Instagram La influencer no gana para disgustos: estos días iba todo como la seda, pero en la pasada madrugada, Violeta empezaba a experimentar unos pinchazos "raros", como ella misma ha dicho, en el útero. "No sé si será normal por la falta de sueño", ha intentado quitarle hierro al asunto. Quizá no sea para preocuparse, pero lo cierto es que luego ha seguido su día como si nada, tal y como ha mostrado en su Instagram. ¡Esperamos que se recupere pronto y no sea nada!

Marina García, preocupada por su salud Marina García Instagram De los dolores de Violeta pasamos a los de Marina: la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' lleva un tiempo sufriendo unos dolores bastante agudos en la zona de la tripa, y de momento no saben de dónde vienen o qué los provoca: se ha hecho varias pruebas y la siguiente es una ecografía, pero hasta entonces, toca aguantar estoicamente...

Alonso Caparrós, con Ucrania Alonso Caparrós Instagram El colaborador de televisión ha querido aportar su granito de arena a la barbarie que está siendo la guerra en Ucrania, y se ha decidido por abrir las puertas de su casa a quien lo necesite: ya se ha registrado, tal y como ha demostrado en Instagram, para formar parte de esa red de personas que quieren ayudar al país. ¡Olé por él y su familia!

Anita Matamoros estrena máster Anita Matamoros Instagram La hija de Kiko Matamoros y Makoke tiene un nuevo motivo para sonreír: va a seguir estudiando, y tras sacarse sus estudios en Moda en Milán, ahora le ha dado por la nutrición, que aunque no tiene nada que ver, también le apasiona. Casi 2000 euros le va a costar: "Soy muy joven para dejar de formarme. Quiero seguir estudiando muchísimos años. Yo quería hacer el máster relacionado con moda, pero se truncó un poco. Sigue en pie, sigo queriendo hacerlo, pero lo haré quizá el año que viene. Llevo desde que acabé la carrera sin estudiar, pero el tema de la nutrición me ha interesado desde hace años, vi la oportunidad y dije 'me lanzo'. Tengo muchas ganas de empezar", ha dicho.

Jorge Moreno dejó su trabajo anterior por sus compañeros Jorge Moreno Instagram El novio de Yoli Claramonte (más conocida como Loveyoli en las redes sociales) tampoco ha tenido una vida fácil, y menos desde que salió a la luz su relación con la influencer y ex gran hermana. De hecho, su relación le costó su felicidad y su trabajo: ha revelado que tuvo que dejar su anterior ocupación por las burlas de algunos de sus compañeros. ¡Qué fuerte!

Laura Escanes, la imagen de la desesperación Laura Escanes Instagram La influencer y esposa de Risto Mejide tuvo un pequeño ataque de ansiedad por la cosa más simple, aunque todo un mundo para algunas personas: aparcar. Así, llena de lágrimas en los ojos, se mostró en su Instagram porque no conseguía encajar su coche. ¿Lo mejor de todo? Que era en su propia plaza de garaje. Cuando la cosa se complica... ¡ya ni para adelante ni para atrás!

Pastora Soler echa de menos a su padre View this post on Instagram A post shared by Pastora Soler (@pastora_soler) La cantante está viviendo una celebración un tanto amarga: el cumpleaños de su padre. Tal día como hoy, el buen hombre habría hecho un año más, pero la tristeza le ha inundado los ojos a la cantante, ya que se acuerda de él cada día desde que falleciera en octubre de 2020. "Hoy lo celebramos mirando al cielo y sintiéndote", ha escrito. Fechas tan señaladas siempre se hacen más cuesta arriba en estos casos. ¡Ánimo, Pastora!

Mercedes Milá y su 'infiltrado' View this post on Instagram A post shared by Mercedes Milá (@mercedesmila) La presentadora ha revolucionado las redes sociales compartiendo una fotografía en la que aparecen ella e Isabel Jiménez durante el concierto de 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', en la que ha añadido un pequeño 'infiltrado', ¿lo ves?

Nuria Marín presume de cuerpazo "sin retoques" View this post on Instagram A post shared by Nuria Marin (@nuriasecret) La periodista ha compartido varias fotografías de ella en ropa interior para mostrar su anatomía "sin trucos ni retoques".

Laura Matamoros y su gran 'susto' en el gimnasio Instagram La hija de Kiko Matamoros ha confesado que durante el entrenamiento han comenzado a temblarle mucho las piernas, algo que nunca le había pasado hasta ahora. Sin embargo, le han dejado claro que es completamente normal que ocurra eso.

Lolita Flores y su tierna felicitación a su hija View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La cantante ha compartido varias fotografías en las que aparece con Elena Furiase mostrando lo orgullosa que se siente de ella por la persona en la que se ha convertido. Un bonito mensaje con el que ha querido felicitarle por su 34 cumpleaños.

Violeta Mangriñán muestra la ecografía de su hija Instagram La 'influencer' ha confesado que, aunque le advirtieron que era pronto, no quería esperar más para hacerse una ecografía 4D. Un momento muy especial que no ha dudado en compartir con sus seguidores.

El hermano de Cristina Castaño la hace llorar View this post on Instagram A post shared by Cristina Castaño (@cristinacastano.3) "Cuando éramos pequeños, mi hermano Nacho Castaño siempre me hacia reír, pero anoche, con su interpretación del Doctor Rieux como protagonista de 'La peste', de Albert Camus, consiguió hacerme llorar. Moito orgullo, irmán 💝Ojalá compartir escenario contigo. O planos. Y más pronto que tarde. Queridos amigos… La SAGA CASTAÑO GÓMEZ no ha hecho más que empezar", comenta la actriz.

Ana Boyer presume de espalda y de marido View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) La hija de Isabel Preysler ha subido dos imágenes en las que aparece de espaldas con un precioso vestido negro con un original escote trasero. En una foto aparece ella sola y en la otra aparece en escena... su marido, el tenista Fernando Verdasco.

Justin Bieber y su foto remember View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) El cantante ha compartido esta instantánea junto a su padre, al que "ama". Quién le iba a decir a Justin en esa imagen que años después sería unos de los cantantes más famosos del mundo y con más seguidores en redes sociales: 223 millones nada más y nada menos.

Makoke ya ha sacado el traje de baño View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) La colaboradora televisiva cita a José Saramago junto a estas fotos en las que presume de cuerpazo con un bañador amarillo: "La alegría y el dolor, no son como el aceite y el agua, sino que coexisten.

Marina García derrocha amor y estilo en la nieve View this post on Instagram A post shared by 𝑴𝑨𝑹𝑰𝑵𝑨 𝑮𝑨𝑹𝑪𝑰𝑨 (@mgarciarod) Marina García y Jesús Sánchez han disfrutado de una romántica escapada a Sierra Nevada, donde no han perdido el tiempo: que si poses para crear contenido para Instagra, que si un poco de esquí -no se les da nada mal- y cómo no: ¡hacer el mítico angelito en la nieve!

Paz Vega y su rincón favorito View this post on Instagram A post shared by Paz Vega (@pazvegaofficial) La actriz ha compartido cuál es el lugar en el que desconecta de todo y no... no está en España sino en Nueva York, concretamente en Central Park. "Aquí suelo venir… Aquí respiro y ordeno mis pensamientos. Me abrazo a mi soledad. Y la vida me parece más amable. Sin niebla ni ruido, aquí encuentro lo que busco. Aquí el tiempo se detiene. Y me siento ligera. Aquí…", escribe junto a la preciosa imagen.

Cecilia Gessa felicita a Carlos Bardem View this post on Instagram A post shared by Cecilia Gessa (@ceciliagessa) El actor cumplió 59 años el 7 de marzo y su pareja, la actriz Cecilia Gessa, subió una preciosa dedicatoria en sus redes para felicitarle. "Solo sé que no puedo dejar de besarte", escribió junto a varias imágenes en las que la pareja aparece derrochando amor.

Danna Paola sufre una dura pérdida View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola) La cantante ha confesado estar destrozada tras haber perdido a su abuela, a la que estaba muy unida. "Gracias por el amor que nos regalaste hasta el último día, apoyaste mis sueños desde siempre y agradezco tanto tu vida, tu luz y me duele el alma despedirte… pero hoy gracias a ti aprendí tanto de la vida, y Dios te lleva de la mano a tu descanso eterno lleno de alegría. Estoy tan orgullosa de ser tu nieta y llevar un cachito de ti dentro de mi corazón para siempre. Hasta siempre abue Chelo", ha escrito junto a una publicación donde aparecen varias fotografías de ambas juntas.

Laura Matamoros comienza sus clases de baile Instagram La hija de Kiko Matamoros ha confesado estar muy nerviosa por comenzar sus clases de baile. "Soy un poco pato", ha reconocido antes de reunirse con su profesora.

Alejandra Rubio muestra un nuevo rincón de su casa View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La hija de Terelu Campos ha mostrado lo bonita que le ha quedado la entrada de su nuevo hogar, aunque parece que su chico lo que ha dejado todo un poco por medio.

Anabel Pantoja felicita a su sobrino Instagram Anabel Pantoja ha querido compartir un 'storie' para felicitar públicamente al hijo de Isa Pantoja, que cumple 8 años y al que se siente muy unida.

Cristina Pedroche 'se come' a su marido View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora ha subido una divertida fotografía en la que aparece dándole un gran lametazo a Dabiz Muñoz. "Lo más rico para mí es él", ha confesado.

Rocío Flores 'la lía' en casa de Gloria Camila Instagram La colaboradora ha tenido un divertido despiste, y es que a la hora de tirar la comida se ha equivocado y ha terminado arrojándola donde Gloria Camila guarda los productos de la limpieza.

Cristina Porta, ¿un tatuaje por Luca? View this post on Instagram A post shared by Cristina Porta Acosta (@cristiporta) La periodista ha mostrado los tatuajes que se ha hecho. Uno de ellos ha llamado especialmente la atención ya que parece hacer una clara referencia al italiano, lo que implica que su relación sigue tan fuerte como siempre.

20 años de 'Atrévete' View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa ha celebrado el 20 aniversario de su primer disco con un flashback de una de las primeras actuaciones de su single, 'Atrévete', que lanzó tras su salida del reality Operación Triunfo. La artista se encuentra ahora en uno de sus mejores momentos.

Raquel Perera y su potente mensaje View this post on Instagram A post shared by 🅡🅐🅚🅘 (@raquel_perera) La psicóloga y ex mujer de Alejandro Sanz ha escrito un poderoso mensaje asegurando: "A veces uno se olvida que la vida sigue", ha asegurado en el texto.

Anna Padilla disfruta de la nieve View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) La hija de Paz Padilla ha compartido una galería de imágenes en las que ha mostrado su fin de semana en Formigal junto a sus amigas.

Antonio Banderas en apoyo a Ucrania View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderas) El actor y bailarín ha organizado una recaudación benéfica con motivo de su función en favor al CEAR para los refugiados ucranianos.

María Patiño y Terelu recuerdan a Mila Instagram @mariapatino1508 En el primer aniversario del fallecimiento de Mila Ximénez, Sálvame ha tenido un recuerdo con su colaboradora. Lo mismo que han querido tener María Patiño y Terelu quienes, con unas copas en la mano, han recordado a su amiga entre sonrisas, demostrando lo especial que era para ambas.



"El mundo sigue sin estar preparado para una persona tan especial como tú. Como se te echa de menos, te quiero Mila", escribía Patiño sobre su amiga.

Kiko Hernández se reencuentra con Belén Rodríguez View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Los colaboradores de 'Sálvame' han posado en un divertido selfie mostrando la buena sintonía que tienen dentro y fuera del plató, aunque a veces se enfrenten por las informaciones que obtienen de los famosos. Una imagen que ha despertado las carcajadas de todos los seguidores de los famosos.

Sara Sálamo y su tarde en familia View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Tras su reflexión en el Día de la Mujer, la actriz ha compartido unas tiernas fotografías de su familia junto a su novio Isco Alarcón, sus hijos y su perro, mostrando cómo disfrutan de una tarde en familia.

Vikika anuncia su embarazo View this post on Instagram A post shared by VIKIKA ✨ (@vikikacosta) Los influencers deportivos, Vikika y Javier Menendez, a escasos meses de su segundo aniversario de bodas, han dado una gran noticia: "Por primera vez me quedo sin palabras para compartiros el secreto que hemos guardado en los últimos 3 meses".

David Bisbal graba su nuevo single View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ha compartido que se encuentra grabando una nueva canción con una dedicatoria muy clara: su madre. A través de las stories preguntaban por qué pensaban que estaba dedicada a su madre con cuatro opciones: porque saldrá en mayo, porque colaborará con un artista que le gusta a su madre, o porque le dedica la letra. ¿Qué crees?

Kim Kardashian posa con Pete Davidson por primera vez View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian) La influencer ha compartido las primeras imágenes con su novio, Pete, con una frase muy llamativa: ¿De quién es el coche que vamos a coger?. Una frase junto a las imágenes. Kim y Pete aparecieron juntos por primera vez en octubre de 2021, cuando se basaron en ‘Saturday Night Live’.

