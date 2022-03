Danna Paola sufre una dura pérdida View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola) La cantante ha confesado estar destrozada tras haber perdido a su abuela, a la que estaba muy unida. "Gracias por el amor que nos regalaste hasta el último día, apoyaste mis sueños desde siempre y agradezco tanto tu vida, tu luz y me duele el alma despedirte… pero hoy gracias a ti aprendí tanto de la vida, y Dios te lleva de la mano a tu descanso eterno lleno de alegría. Estoy tan orgullosa de ser tu nieta y llevar un cachito de ti dentro de mi corazón para siempre. Hasta siempre abue Chelo", ha escrito junto a una publicación donde aparecen varias fotografías de ambas juntas.

Violeta Mangriñán muestra la ecografía de su hija Instagram La 'influencer' ha confesado que, aunque le advirtieron que era pronto, no quería esperar más para hacerse una ecografía 4D. Un momento muy especial que no ha dudado en compartir con sus seguidores.

Lolita Flores y su tierna felicitación a su hija View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La cantante ha compartido varias fotografías en las que aparece con Elena Furiase mostrando lo orgullosa que se siente de ella por la persona en la que se ha convertido. Un bonito mensaje con el que ha querido felicitarle por su 34 cumpleaños.

Laura Matamoros y su gran 'susto' en el gimnasio Instagram La hija de Kiko Matamoros ha confesado que durante el entrenamiento han comenzado a temblarle mucho las piernas, algo que nunca le había pasado hasta ahora. Sin embargo, le han dejado claro que es completamente normal que ocurra eso.

Nuria Marín presume de cuerpazo "sin retoques" View this post on Instagram A post shared by Nuria Marin (@nuriasecret) La periodista ha compartido varias fotografías de ella en ropa interior para mostrar su anatomía "sin trucos ni retoques".

Mercedes Milá y su 'infiltrado' View this post on Instagram A post shared by Mercedes Milá (@mercedesmila) La presentadora ha revolucionado las redes sociales compartiendo una fotografía en la que aparecen ella e Isabel Jiménez durante el concierto de 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', en la que ha añadido un pequeño 'infiltrado', ¿lo ves?

