Juana Acosta Ana Ruiz / Fernando Roi La actriz, Premio Mujer que Brilla en Teatro.



Rigoberta Bandini Ana Ruiz / Fernando Roi La cantante Rigoberta Bandini, famosa por el tema 'Ay mama', recibió el Premio Mujer que Brilla en la música. Afirmó que se inventa cuentos para sus hijos porque todos los que hay "son machistas".

Ana Milán Ana Ruiz / Fernando Roi Ana Milán, Premio Mujer que Brilla Actriz.

Ona Carbonell Ana Ruiz / Fernando Roi La ganadora de 'MasterChef Celebrity', embarazada de su segundo hijo, Premio Mujer que Brilla en Deporte.

Rosa Tous Ana Ruiz / Fernando Roi La empresaria, vicepresidenta corporativa de la firma TOUS, galardonada con el Premio Mujer que Brilla a la Trayectoria Empresarial.

Tamara Falcó Ana Ruiz / Fernando Roi La ganadora de 'MasterChef Celebrity' entregó el premio a Rosa Tous.

Cruz Sánchez de Lara Ana Ruiz / Fernando Roi La abogada, mujer de Pedro J. Ramírez, con vestido verde de corte peplum.

Eugenia Osborne Ana Ruiz / Fernando Roi La hija de Bertín Osborne se decantó por un mono color pistacho.

Mar Flores Ana Ruiz / Fernando Roi La empresaria confesó estar en "el mejor momento de su vida, con ElíasSacal va todo muy bien". Y destacó que sus hijos aún no conocen al empresario.

Marián García (Boticaria García) Ana Ruiz / Fernando Roi La influencer fue una de las invitadas a los ELLE Women Awards

Carla Pereyra Ana Ruiz / Fernando Roi La modelo y empresaria, con traje color crema.

Jedet Ana Ruiz / Fernando Roi La actriz y presentadora con un total-look negro, entregó el premio a Rigoberta Bandini.

Fiona Ferrer Ana Ruiz / Fernando Roi La escritora y empresaria Fiona Ferrer.

Mar Saura Ana Ruiz / Fernando Roi La actriz va a estrenar una película en Méjico y sigue muy involucrada en su firma de belleza, Ocean by Mar Saura.

Miriam Giovanelli Ana Ruiz / Fernando Roi La actriz entregó el premio a Juana Acosta.

Teresa Baca Ana Ruiz / Fernando Roi La modelo y periodista, muy elegante con un vestido celeste de largo asimétrico.

Margarita Robles Ana Ruiz / Fernando Roi

Rossy de Palma Ana Ruiz / Fernando Roi La actriz

