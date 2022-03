David Bustamante y su bonito reencuentro con Geno View this post on Instagram A post shared by 𝖦𝖾𝗇𝗈 𝖬𝖺𝖼𝗁𝖺𝖽o (@genomachado) La cantante ha decidido acudir al musical en el que actúa David Bustamante. Una visita que a él le ha hecho especial ilusión y que no ha dudado en compartir en sus redes sociales. "Qué bonito reencontrarte hermanita", le ha escrito el cantante a través de sus redes sociales.

Shakira presume orgullosa de Piqué View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) La cantante ha compartido una extensa publicación en la que ha mostrado lo orgullosa que se siente de su chico y su trabajo. "No hay ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional", ha escrito junto a una futbolista del futbolista.

María Casado comparte una tierna fotografía de su infancia View this post on Instagram A post shared by María Casado (@mariacasado78) La periodista cumple 44 años y para celebrarlo ha compartido una tierna fotografía en la que aparece ella de pequeña. Una imagen con la que ha conseguido conquistar a sus seguidores.

Lola toma una drástica decisión sobre sus redes sociales View this post on Instagram A post shared by MARTA DE LOLA (@martadelola) La ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado que está cansada de no subir algunas fotografías a sus redes sociales porque no siguen "la ley insta influencer". Por este motivo, ha decidido que a partir de ahora compartirá lo que quiera sin pensar en nada.

Carlos Bardem recuerda a su madre en su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Carlos Bardem (@carlosbardemoficial) Carlos Bardem ha escrito un emotivo texto en recuerdo de su madre, Pilar Bardem. El actor ha querido tener este gesto con ella el día en el que tendría que haber cumplido 83 años.

Paula Echevarría disfruta de una de sus grandes pasiones View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ha descubierto en el ballet una de sus grandes pasiones y para ella no hay mejor forma de empezar la semana que bailando.

La reflexión de Sandra Barneda View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) La presentadora ha comenzado el lunes haciendo una profunda reflexión a través de sus redes sociales citando una frase de Chavela Vargas.

