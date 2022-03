Sergio Ramos felicita a Pilar Rubio @sergioramos Instagram El futbolista le ha dedicado un tierno mensaje a su mujer por su 44 cumpleaños. El jugador del Paris Saint Germain compartió las imágenes más familiares de su familia.

Toñi Moreno, de celebración con Nagore Robles View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) Las presentadoras, que son buenas amigas, brindan por su excelente momento profesional: ambas tienen nuevos proyectos en Mediaset.

Chenoa progresa con los hipopresivos View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha compartido con sus casi 990.000 seguidores cómo progresa con los hipopresivos y reconoce que ha notado mucha mejoría en la zona lumbar.

Ana Morgade celebra el primer cumpleaños de su hija View this post on Instagram A post shared by Ana Morgade (@ana_morgade_oficial) La presentadora ha utilizado sus redes sociales para felicitar a su pequeña que acaba de cumplir sus primeros 365 días. "Me fascina lo rápido y lo intenso que puede ser un año al mismo tiempo", cuenta. ¡Muchas felicidades!

Tamara Gorro quiere cambiar de look View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La influencer le está dando vueltas a su melena y parece decidida a un cambio de look por ello ha pedido opinión de su 'familia virtual'. ¿Tú qué le sugieres?

Alba Díaz ¿a qué está enganchada? View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Vicky Martín Berrocal explica que se ha 'viciado' con el horóscopo online. Mientras su abuela y su tía están enganchadas a las telenovelas: las turcas y 'Café con aroma de mujer'.

Kim Kardashian felicita a su hermano Robbie View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian) La diseñadora ha abierto el baúl de los recuerdos para felicitar a su único hermano menor y ha compartido una foto de ambos en una moto de agua.

Carlos Sainz recuerda la primera vez que se subió a un "coche de carreras" View this post on Instagram A post shared by Carlos Sainz (@carlossainz55) El piloto ha compartido una tierna instantánea en la que aparece cuando era pequeño subido a un "coche". Ahora, recuerda que hace siete años fue su debut en la Fórmula 1 y anima a todos sus seguidores a perseguir sus sueños.

Marisa Martínez acaba "colgada del techo" View this post on Instagram A post shared by Marisa Martín-Blázquez (@marisamartinblazquez) La colaboradora ha compartido una impresionante fotografía colgada del techo mientras realiza uno de sus entrenamientos y es que parece que, como Paz Padilla, también ha encontrado en los ejercicios aéreos con ayuda de telas su gran hobby.

Eva González se hace un tatuaje muy especial View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) La presentadora se ha hecho un nuevo tatuaje que ha conseguido conquistar a todos sus seguidores. Un símbolo que también se han hecho algunas de las personas más cercanas a ella.

Así ha cambiado Alberto Chicote View this post on Instagram A post shared by Alberto Chicote (@albertochicote) El chef no ha dudado en compartir fotos de carnet de diferentes épocas de su vida para mostrar lo mucho que ha cambiado en todo este tiempo.

David Bustamante disfruta de una tarde de bolos View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El cantante ha disfrutado de una divertida tarde de bolos y no ha dudado en compartir con sus seguidores el momento en el que consiguió hacer un pleno.

Ana Boyer y su bonita declaración de amor View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) La hija de Isabel Preysler ha querido dedicarle unas románticas palabras a su chico para mostrar lo orgullosa que se siente de él tras proclamarse campeón en el ATP Challenger de Monterrey, en México.Además, este año la pareja celebrará diez años desde que se conocieron y cinco desde que decidieron darse el 'sí, quiero'.

Pascual se "despide" de sus tatuajes por un buen motivo View this post on Instagram A post shared by Pascual Fernandez (@pascualprincipe) Pascual ha confesado que los numerosos tatuajes que tiene en su cuerpo le dificultan mucho la posibilidad de encontrar un papel como actor. Por este motivo, ha decidido que lo mejor es tapárselos para que puedan verle también sin ellos.

Así se prepara Paulina Rubio para su vuelta a los escenarios View this post on Instagram A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio) La cantante ha compartido el ejercicio que lleva a cabo para volver a los escenarios en Perrísimas Tour.

Verdeliss y el momento en el que dejó de sentirse "joven" View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) La 'influencer' ha confesado que mientras un día se siente joven, al día siguiente descubre que sus hijos se disfrazan de ella "con moño y bata". Una iniciativa con la que se ha dado cuenta de cómo le ven ellos.

Hugo Paz ya es especialista en nutrición deportiva View this post on Instagram A post shared by Hugo Paz (@hugopaz4) El ex pretendiente de 'MHYV' ha compartido una fotografía con sus seguidores para celebrar que por fin ha conseguido el título de especialista en nutrición deportiva, y es que él ya ha dejado claro en más de una ocasión que el deporte es su vida.

María Patiño se pone romántica para felicitar a su chico Instagram La colaboradora ha compartido una bonita instantánea de ella junto a su pareja para felicitarle. "Felicidades amor", ha escrito junto a una canción.

La espectacular cocina de Roberto Leal View this post on Instagram A post shared by espacio BONO showroom (@espaciobono) El presentador ha decidido ponerse en manos de 'Espacio Bono' para diseñar una cocina con estilo minimalista que ahora han mostrado a través de sus redes sociales.

La reflexión de Sandra Barneda View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) La presentadora ha comenzado el lunes haciendo una profunda reflexión a través de sus redes sociales citando una frase de Chavela Vargas.

Paula Echevarría disfruta de una de sus grandes pasiones View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ha descubierto en el ballet una de sus grandes pasiones y para ella no hay mejor forma de empezar la semana que bailando.

Carlos Bardem recuerda a su madre en su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Carlos Bardem (@carlosbardemoficial) Carlos Bardem ha escrito un emotivo texto en recuerdo de su madre, Pilar Bardem. El actor ha querido tener este gesto con ella el día en el que tendría que haber cumplido 83 años.

Lola toma una drástica decisión sobre sus redes sociales View this post on Instagram A post shared by MARTA DE LOLA (@martadelola) La ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado que está cansada de no subir algunas fotografías a sus redes sociales porque no siguen "la ley insta influencer". Por este motivo, ha decidido que a partir de ahora compartirá lo que quiera sin pensar en nada.

María Casado comparte una tierna fotografía de su infancia View this post on Instagram A post shared by María Casado (@mariacasado78) La periodista cumple 44 años y para celebrarlo ha compartido una tierna fotografía en la que aparece ella de pequeña. Una imagen con la que ha conseguido conquistar a sus seguidores.

Shakira presume orgullosa de Piqué View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) La cantante ha compartido una extensa publicación en la que ha mostrado lo orgullosa que se siente de su chico y su trabajo. "No hay ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional", ha escrito junto a una futbolista del futbolista.

David Bustamante y su bonito reencuentro con Geno View this post on Instagram A post shared by 𝖦𝖾𝗇𝗈 𝖬𝖺𝖼𝗁𝖺𝖽o (@genomachado) La cantante ha decidido acudir al musical en el que actúa David Bustamante. Una visita que a él le ha hecho especial ilusión y que no ha dudado en compartir en sus redes sociales. "Qué bonito reencontrarte hermanita", le ha escrito el cantante a través de sus redes sociales.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io