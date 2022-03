La espectacular cocina de Roberto Leal View this post on Instagram A post shared by espacio BONO showroom (@espaciobono) El presentador ha decidido ponerse en manos de 'Espacio Bono' para diseñar una cocina con estilo minimalista que ahora han mostrado a través de sus redes sociales.

María Patiño se pone romántica para felicitar a su chico Instagram La colaboradora ha compartido una bonita instantánea de ella junto a su pareja para felicitarle. "Felicidades amor", ha escrito junto a una canción.

Hugo Paz ya es especialista en nutrición deportiva View this post on Instagram A post shared by Hugo Paz (@hugopaz4) El ex pretendiente de 'MHYV' ha compartido una fotografía con sus seguidores para celebrar que por fin ha conseguido el título de especialista en nutrición deportiva, y es que él ya ha dejado claro en más de una ocasión que el deporte es su vida.

Verdeliss y el momento en el que dejó de sentirse "joven" View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) La 'influencer' ha confesado que mientras un día se siente joven, al día siguiente descubre que sus hijos se disfrazan de ella "con moño y bata". Una iniciativa con la que se ha dado cuenta de cómo le ven ellos.

Así se prepara Paulina Rubio para su vuelta a los escenarios View this post on Instagram A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio) La cantante ha compartido el ejercicio que lleva a cabo para volver a los escenarios en Perrísimas Tour.

Pascual se "despide" de sus tatuajes por un buen motivo View this post on Instagram A post shared by Pascual Fernandez (@pascualprincipe) Pascual ha confesado que los numerosos tatuajes que tiene en su cuerpo le dificultan mucho la posibilidad de encontrar un papel como actor. Por este motivo, ha decidido que lo mejor es tapárselos para que puedan verle también sin ellos.

