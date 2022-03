Una chica fitnnes View this post on Instagram A post shared by RESET // Wellness Center (@reset_people) La hija de Isabel Pantoja se ha centrado el cuidado de su salud física y mental después de todo el revuelo montado con su familia. La nula relación con hermano Kiko Rivera y los problemas judiciales con su madre.

Lolita Flores recuerda a su hermana View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La artista se ha puesto nostálgica y ha querido recordar a su hermano Antonio con una canción de hace más de 30 años en la que la señala como un visionero o un genio en mayúscula.

Carla Barber, una premamá sexy View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La joven ha querido posar de lo más sexy con un vestido rojo presumiendo de tripita de embarazada. "Sonriéndole a la vida", escribe junto a esta imagen en la que posa feliz.

Risto Mejide recibe el primer ejemplar de su último libro View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) El presentador acaba de recibir el primer ejemplar de su décimo libro y cuenta que a pesar de haber vivido ya este paso diez veces sigue sintiendo lo mismo. El marido de Laura Escanes tiene muchas ganas de que sus fans tengan su libro entre sus manos.

Alice Campello presume de cuerpazo View this post on Instagram A post shared by Alice Campello Morata (@alicecampello) La empresaria italiana ha compartido varias imágenes en la playa en la que presume de tipazo frente al mar.

Makoke desvela su problema de salud Stories La colaboradora televisiva ha hecho un directo con sus seguidores de Instagram y les ha contado el motivo que le impide ir a entrenar. Makoke regresó de su viaje a México con un esguince y ella misma ha desvelado, que aunque está mejor, como no se lo ha cuidado, todavía tiene el pie hinchado y no puede hacer ejercicio.

Hugo y Lara, ¿embarazados? View this post on Instagram A post shared by HUGO PEREZ (@hugoperezcabaleiro) Hugo y Lara forman la pareja más consolidada de 'La isla de las tentaciones'. Entraron enamorados en el reality y salieron queriéndose aún más. El gallego ha revolucionado a sus fans al compartir esta foto en la que Lara parece estar embarazada (y de mucho). "¿Nico o Carlota?", comentaba junto a la imagen. En el texto añadió: "Molaba, pero fue el viento".

Carmen y Omar, juntos de fiesta View this post on Instagram A post shared by carmen_lomana (@carmen_lomana) Aunque a simple vista puede parecer que Carmen Lomana y Omar Montes no tienen nada, o poco, en común, lo cierto es que se llevan de maravilla como pudo comprarse en la fiesta organizada por la revista ELLE en la que rendía homenaje a Andalucía y en la que también estuvo Victoria Federica. "Mi querido amigo", escribó la socialitè junto a la imagen. Y es que, aunque no fue en la misma edición, ambos participaron en 'Supervivientes'.

José Sacristán, fan de Antonio Banderas View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderas) Antonio Banderas triunfa con su nuevo espectáculo musical 'Company', en Málaga, y en el que estos días está recibiendo la visita de grandes amigos. "Orgullo de recibir anoche en el teatro del Soho a uno de los grandes de la interpretación española de todos los tiempos. Gracias Pepe Sacristán por tu presencia anoche", escribó el actor tras hacerse una foto con él.

Carla Barber, su amanecer en el paraíso View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La doctora especializada en medicina estética está disfrutando al máximo de la recta final de su embarazo, en su tierra: Canarias. Caminando por la playa, descalza y presumiendo de barriguita escribe junto a las imágenes: "7:42 am. Ha amanecido en el paraíso".

Paco León felicita a su 'hermano' pequeño View this post on Instagram A post shared by Paco Leon (@pacoleon) El actor y director Eduardo Casanova cumple años este 24 de marzo y su compañero en la serie 'Aída' no ha dudado en felicitarle en sus redes (además ha revelado como le llama cariñosamente). "Hoy cumple Eduardo Casanova, mi hermano pequeño, 30 años. Desde los 13 que llegaste a 'Aída' flipamos todos con tu talento y personalidad... Seguimos flipando. Te quiero un montón Dudu. Felicidades", escribe Paco León junto a una imagen en la que también aparece la actriz Ana Polvorosa (Lore, en la ficción).

Aldo Comas dispuesto a superar un récord de España View this post on Instagram A post shared by Aldo Comas (@aldocomas) El marido de Macarena Gómez no para. Si hace unos días organizaba un convoy para ayudar a refugiados de la guerra a través de sus redes sociales, ahora ha compartido su nuevo reto. "Hemos empezado con los ensayos del Récord de España de HeadDown", ha comentado en sus redes junto a esta imagen.

María Castro se defiende de las críticas View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) El desafortunado comentario de una vecina ha hecho que la actriz reflexione sobre la maternidad y las formas de parir. Sus dos hijas nacieron por cesárea y María defiende que ésta no es la forma fácil de parir como le dijo su vecina.

Belén Rodríguez de celebración View this post on Instagram A post shared by Belén Rodríguez (@be.belenrodriguez) La colaboradora del 'Deluxe' ha agradecido los mimos recibidos por su cumpleaños. ¡Muchas felicidades!

Santiago Segura homenajea a sus padres View this post on Instagram A post shared by Santiago Segura (@ssantiagosegura) El actor y director ha utilizado su perfil de Instagram para acordarse de sus progenitores que ya no están con él. "Casi siempre les tengo en mente", afirma. ¡Ánimo!

Marta Riesco, en el estudio de grabación View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La periodista está muy emocionada con su debut en la música. 'No tengas miedo', la canción que grabó con 18 años, ya está en plataformas digitales y ahora está grabando una nueva versión. ¡No puede estar más feliz!

Juan del Val felicita a Nuria Roca View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) El escritor y colaborador de 'El Hormiguero' ha utilizado sus redes sociales para desearle un 'cumpleaños feliz' a su mujer que festejaba sus 50 y lo ha hecho con piropo incluido "Y, además, qué buena estás, tía", le escribió.

David Beckham presume de mascotas View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) El ex futbolista ha compartido con sus casi 72 millones de seguidores en Instagram un momento de relax con tres de sus perros.

Sofía Suescun ya tiene diseñador para su vestido de novia Instagram Aunque Sofía Suescun y Kiko Jiménez no tienen, por ahora, planes de boda, la hija de Maite Galdeano tiene claro en qué diseñador confiará para su gran día: Hannibal Laguna.

Verdeliss se defiende de las críticas de 'mala madre' View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) La 'influencer' responde a sus 'haters' que han criticado que, con una niña recién nacida, se someta a tratamientos de belleza o que, estando embarazada, se maquillara o peinara. "Todas nos entregamos sin medida a nuestros hijos", afirma.

Violeta Mangriñán ya nota las pataditas de su hija Violeta Mangriñán Instagram La novia de Fabio Colloricchio habla, emocionada, de su primer embarazo y ha querido compartir con sus seguidores que, cada día que pasa, siente más a la pequeña Gala.

Nacho Palau, al mal tiempo... View this post on Instagram A post shared by Nacho Palau (@nachopalau) buena cara escribió el ex de Miguel Bosé junto a esta simpática imagen en la que sonríe con una mascarilla facial puesta y unos trozos de pepino.

Ana Obregón recuerda a su madre View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La actriz ha compartido una de sus fotos favoritas con su madre y lo ha hecho en un día muy especial: cuando se cumplían 10 veces desde su fallecimiento.

Sofía Cristo celebra un cumpleaños muy especial View this post on Instagram A post shared by S O F I A 🦄 C R I S T O (@sofiacristo_cristo) La hija de Bárbara Rey ha querido homenajear a su perrita Adelita celebrando que ya tiene 12 años. "Sabiduría", reza la DJ de su mascota.

Gianmarco estrena proyecto en Italia View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI 🦂 (@gianmarco.onestini) El hermano de Luca Onestini ha compartido cuál es su nuevo proyecto a través de sus redes sociales: un nuevo programa en Mediaset Italia.

Carla Barber presume de su tripa de embarazo @dr.carlabarber La doctora, que será mamá por primera vez a principios de mayo, comparte en sus redes sociales cómo evoluciona su barriguita de embarazada. Carla ya presume de 'Little B', como llama a su bebé que será un niño. Te contamos las curiosidades sobre la tripa de embarazo.

Así se pone en forma Mariló Montero View this post on Instagram A post shared by Mariló Montero (@marilo_montero) La presentadora, de 56 años, ha compartido un 'selfie' desde el gimnasio y ja explicado los beneficios del deporte a cualquier edad.

Alexia Rivas, de escapada a Dubai View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) La colaboradora de 'Ya es mediodía' se ha escapado a los Emiratos Árabes Unidos para disfrutar de unos días de descanso. La periodista ha visita los lugares más turísticos de la ciudad como el Burj Khalifa.

Kiko Matamoros y su amor por los animales View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador de 'Sálvame', que se prepara para 'Supervivientes 2022', pasó una mañana en el hipódromo de La Zarzuela y conoció a un caballo muy especial de nombre Clifford.

Sara Carbonero y los días de lluvia View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La periodista arrancó el lunes con una reflexión sobre la lluvia que nos acompaña estos días en casi toda España. "Me gusta la primavera haciendo de las suyas", afirma.

Así celebra Maxi Iglesias su último éxito View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) 'Hasta que nos volvamos a encontrar' es la película que el actor acaba de estrenar en Netflix con su novia, Stephanie Cayo, y que ha sido uno de los contenidos más vistos de la plataforma en España. El joven ha celebrado la buena nueva disfrutando del sol, la piscina ¡y subiéndose por las ramas! ¡Enhorabuena!

Mónica Naranjo comparte proyecto con Asier Etxeandia View this post on Instagram A post shared by Mónica Naranjo (@monicanaranjo) La cantante comparte protagonismo con el actor en su nuevo videoclip. Mónica estrena dúo con Enrique Bunbury, titulado 'Ey', y el 30 de marzo estrenan vídeo. ¿Hay ganas de verlo?

