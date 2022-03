Verdeliss, molesta con los comentarios de 'mala madre' View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) La influencer ha estallado en sus redes sociales después de recibir unos comentarios bastante feos de otras madres, en los que le han criticado que se preocupe por un retoque estético que quiere hacerse poco después de tener a su hija Deva, la octava. "Ahora la prioridad es tu hija", le han reprochado. "Como si cuidarnos supusiese descuidar a nuestro bebé", ha dicho tajante antes de sentenciar: "Apartemos estos pensamientos que no hacen más que generar competiciones dañinas y más afines al pleistoceno".

Fabio Colloricchio, nuevo look ¡en rosa! View this post on Instagram A post shared by Fabio Colloricchio (@fabio_colloricchio) El ex superviviente, influencer y cantante ha decidido darle un cambio a su vida, y ahora le ha dado por hacerse un cambio radical: ha apostado por el pelo rosa. ¿Qué opinamos?

Violeta Mangriñán, emocionada con las pataditas de su bebé Violeta Mangriñán Instagram La influencer está experimentando, como madre primeriza que es, todas las sensaciones del embarazo, incluidos los antojos, y está de lo más emocionada. Violeta está ya de 6 meses, y parece que Gala le va a salir bastante marchosa, porque ya da unas pataditas desde dentro bastante fuertes. "Es increíble", ha dicho con una amplia sonrisa.

Nacho Palau sonríe a la vida View this post on Instagram A post shared by Nacho Palau (@nachopalau) Mucho ha sufrido ya Nacho Palau, tal y como nos contó él mismo en una entrevista exclusiva, por eso nos encanta verle con una sonrisa de oreja a oreja como ésta. "Al mal tiempo buena cara", ha escrito junto a esta imagen en la que posa con una mascarilla y pepinos por toda la cara.

Ana Obregón se pone melancólica View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Perder a un ser querido no es un trago fácil para nadie, y menos para Ana Obregón que perdió a su hijo y a su madre con meses de diferencia. La actriz ha querido compartir esta bonita imagen en la que aparecen juntas cuando se cumplen 10 meses desde la dolorosa pérdida. ¡Ánimo, Ana!

Sofía Cristo, de celebración perruna View this post on Instagram A post shared by S O F I A 🦄 C R I S T O (@sofiacristo_cristo) La DJ tiene un motivo para sonreír todos los días: su perra Adela, pero hoy aún más, porque su mascota, que es prácticamente como una hija, cumple 12 años. Mayor, sí, pero más guapa que nunca.

Gianmarco estrena proyecto View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI 🦂 (@gianmarco.onestini) El hermano de Luca Onestini está de celebración este martes, y es que ha anunciado que vuelve a Italia y lo hace con trabajo, una sección que será cortita, pero le hace mucha ilusión. Y además, en su 'casa', Mediaset. ¡Qué ganas de que nos cuente de qué se trata!

Malú tiene nuevo proyecto View this post on Instagram A post shared by Malú (@_maluoficial_) La cantante tiene tanto en el plato que no sabemos cómo consigue abarcarlo todo, pero ahí está, dando su máximo siempre: su hija seguro que le quita mucho tiempo, pero el trabajo es igual de importante: acaba de lanzar disco hace sólo unos meses, está ultimando los detalles de su nueva gira, 'Mil Batallas Tour', y su nuevo single, 'Deshielo', parece que tendrá videoclip a juzgar por esta imagen promocional. ¡Qué ganas!

Dabiz Muñoz vuelve a sorprender View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) La cabecita creativa del fundador de DiverXO no para, y ahora acaba de lanzar un nuevo plato de fideos cremosos con palomitas caramelizadas, entre otros detalles. No sabemos qué tal estará, pero las ganas de probarlo crecen según miramos más y más la foto... ¡Qué pintaza!

