1 María Castro defiende la cesarea View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) María Castro ha recibido críticas por su segundo embarazo de cesarea. La actriz se ha sentido muy ofendida cuando relacionaban esa forma de final de gestación como "elegir el camino fácil".

2 Belén Rodríguez está de cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Belén Rodríguez (@be.belenrodriguez) La colaboradora celebra su cumpleaños de la mejor manera: muy arropada por los suyos.

3 Santiago Segura recuerda a sus padres View this post on Instagram A post shared by Santiago Segura (@ssantiagosegura) El actor ha tenido un día bastante nostálgico. Todos los días e acuerda de sus padres que ya no están, pero tiene días que, con pequeños detalles, los echa más en falta.

4 Marta Riesco se convierte en cantante View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La joven ha aprovechado su fama del momento para cumplir uno de sus sueños: ser cantante. La periodista compuso una canción hace muchos años y ahora le está dando otro giro para ser el himno de Telecinco.

5 Juan de Val felicita a su mujer View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) "Cómo mejora el mundo cuando te ríes, qué maravilla estar tan cerca de ese sonido, qué suerte estar a tu lado. Felices 50!!! (Y además… qué buena estás, tía)", era la felicitación tan original del escritor a la presentadora. La pareja hace un como perfecto y su magia se ve a través de la pantalla.

6 ¿Se casa Sofía Suescun? Instagram De momento no ha habido pedida de mano pero es algo que Sofía sueña con todas sus fuerzas. Tanto es así que tiene claro de dónde va a salir su vestido de novia cuando se case con Kiko Jiménez.

7 David Beckham View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) David Beckham ha tenido el mejor miércoles. El ex futbolista ha disfrutado de un día junto a sus "perretes" y ha dado mucha envidia por las redes.

