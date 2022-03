El Festival de Málaga dice adiós con su gala de clausura

1 Presumiendo de amor y complicidad Gtres Paula Echevarría vive uno de los mejores momentos de su vida. La actriz se encuentra en una constante luna de miel con su chico, con el que no tiene planes de boda, pero con el que le va muy bien. Han consolidada su relación con el nacimiento de Miki, su primer hijo en común. Y juntos y de la mano se pasean por todas las alfombras rojas.

2 Andrew Pocrid Gtres Paula ha vuelto a confiar en el diseñador por el que apostó para los Goya y para los premios Idolo. Esta vez con un precioso vestidos fucsia de escote asimétrico y con detalle de maxi lazo con hebilla joya con el que estaba radiante.

3 Lo que unió 'Velvet' Gtres Desde su participación en la serie de Antena 3 se han vuelto inseparables, Marta Hazas y Paula Echevarría se reencontraron en el festival donde presumieron de una gran amistad.

4 Marta Hazas Gtres La actriz se ha decantado por un vestido de corte asimétrico con falda con mucho volumen, atado al cuello con una lazada de bordado de flores. Todo ello firmado por Carolina Herrera.

5 Cayetana Guillén Cuervo Gtres La actriz se ha decanto por un precioso vestido de color melocotón de la diseñadora Vera Wang.

6 Ana Fernández Gtres La actriz se decantó por un espectacular diseño de Victoria, la marca de Vicky Martín Berrocal y confió su peinado y maquillaje en Gabriel Llano, el artífice de todos sus cambios de look.

7 Natalia Sánchez Gtres La actriz se decantó por un vestido blanco con gran raja en la falda, cola larga y una gran lazada en la cintura. Tacones rojos y pelo suelto para completar su look

8 Kira Miró Gtres La actriz apostó por un vestido fucsia de Givenchy de estilo lencero con cola y tirante caído.

9 Belén López Gtres La actriz se ha decantado por un vestido blanco de inspiración oriental, con mangas largas, cuello subido del diseñador Manuel Zerpa.

10 Marta Nieto Gtres La actriz se decantó por un vestido de color morado de Pedro del Hierro de corte midi, apertura central, hombros caídos y manga larga.

11 Milena Smit Gtres Con un sencillo vestido negro con gran escote con apertura central, de corte hasta los tobillos.

12 Olivia Baglivi Gtres La actriz, que se ha llevado el premio a actriz revelación, se decantó por un vestido con transparencias de encaje..

13 Mariam Hernández Gtres La actriz se decantó por un vestido lencero de tirantes en color negro.

14 Melanie Olivares Gtres Con pantalones con estampado tropical y blusa blanca.

15 Lucía Jiménez Gtres Con un vestido blanco con escote uve y de tirantes anchos.

16 Antonio Pagudo Gtres Con traje azul , camiseta naranja y deportivas.

17 Antonio Velázquez Gtres El actor con esmoquin con chaqueta plateada, pantalones negros y camisa blanca.

18 Carmen Machi Gtres Con vestido blanco con drapeado en la cintura.

19 Dulceida Gtres La influencer se decantó por un vestido negro con pedrería y cortes de Ze García.

20 Javier Veiga Gtres El actor y directo con traje azul y camisa negra.

21 Noemí Ruiz Gtres Con un vestido negro.

22 Pablo Chiapella Gtres Con pantalones azules, cazadora y zapatillas.

23 Pablo Puyol Gtres Con traje y camisa negra.

24 Rocío Camacho Gtres La influencer se decantó por un vestido rojo de corte princesa.

25 Teresa Roit Gtres Con un vestido con corte en la cintura y estampado 'tie dye'.

26 Xenia Tostado y Rodolfo Sancho. Gtres La actriz con un vestido de Himsopnia.

27 Yolanda Ramos Gtres Con un vestido rojo apagado con pedrería y escote xl.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io