¿Qué comparten los famosos en las redes? ¿Cómo es su día a día? ¿Cuántos 'me gusta' alcanzan sus publicaciones? Si quieres saber todo lo que las 'celebrities', nacionales e internacionales, comparten diariamente en sus perfiles de redes sociales ¡sigue leyendo y no te pierdas nada!

Ángela Cremonte, embarazadísima View this post on Instagram A post shared by ÁNGELA CREMONTE (@angela_cremonte) La actriz anunció su estado de buenaesperanza el pasado 8 de marzo, y no pudo elegir mejor día que el Día de la Mujer para anunciar, además, que trae a una niña y que se llamará Allegra. La vida personal de la actriz de 'Mentiras' es todo un misterio, pero sí sabemos que en la foto ha etiquetado a dos grandes amigos, que para ella son casi familia: Álvaro Monje y Alfonso Bassave (dueño de la mano de la foto).

Kiko Rivera se pone melancólico View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El DJ se ha levantado este jueves de lo más intenso con su mensaje en las redes sociales, escrito casi como si fuera un poema de verso libre. Un mensaje que contrasta con el que publicó en su post anterior: "No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy tan mal como otros quisieran✌🏻 Sigo aquí, de pie💪🏻 Dando pelea, y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo no me quedo". ¡Bonitas palabras!

Verdeliss se mete en polémica Verdeliss Instagram La influencer de los 8 hijos (la última ha sido su hija Deva) ha querido lanzar un mensaje a través de sus redes sociales, donde ha dejado claro que eso de "Las niñas son “de papá” y los niños son “de mamá” es completamente absurdo. "Todos son “de mi team”, ha dejado claro, defendiendo que los bebés, biológicamente, siempre 'prefieren' a la madre.No sabemos qué opinarán las familias homoparentales, o los padres solteros, pero desde luego se ha metido en un buen jardín...

Aurah Ruiz presume de caprichos caros Aurah Ruiz Instagram A la influencer se le ha olvidado esa época en la que tenía que hacer malabares con su sueldo. Su relación con Jesé Rodríguez va viento en popa, y ahora (cuando su nombre suena para ir a 'Supervivientes 2022'), su economía está tan saneada que puede permitirse estos tacones de Versace de 1.090 euros, un bolso de la misma firma de 1.250 euros o unos botines de Burberry de 790. ¡Menudo viaje le ha dado a la tarjeta de crédito de una sola pasada!

Carme Chaparro muestra las consecuencias de su enfermedad Carme Chaparro Instagram La presentadora no ha tenido problema en mostrar la enfermedad autoinmune que sufre en la piel de las manos. Ha publicado varias fotografías de las dolorosas heridas que tiene, para las que no hay cura, aunque va por brotes que se pueden intensificar con el estrés y el frío. Además, ha animado a sus seguidores a chequearse cuanto antes si creen que pueden sufrir lo mismo que ella.

Violeta Mangriñán: todo en orden en su salud Violeta Mangriñán Instagram La joven influencer ha tenido épocas de pasarlo muy mal con sus problemas de salud (todos nos acordamos de su abandono forzado de 'Supervivientes' por problemas en la vesícula, sus problemas con la comida o la ansiedad), pero esta vez ha recibido buenas noticias: tras un chequeo de su enfermedad de Hashimoto, que afecta a la tiroides y que requiere medicación, todo está en orden a pesar de los cambios hormonales del embarazo. ¡Qué bien!

Yoli y Jorge se van de escapada Yoli Claramonte, Loveyoli Instagram La influencer más conocida como 'Loveyoli' y su marido, JOrge, han decidido hacer una escapada de lo más romántica... ¡en una autocaravana! De momento, parece que todo les va 'sobre ruedas' (nunca mejor dicho), aunque es la primera vez que viajan así. En sus redes sociales nos tendrán informados de sus aventuras en los próximos días...

Rosa echa la vista atrás y reflexiona sobre su primer disco View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) "Hola familia. Estamos de cumpleaños, y es que mi primer disco 'Rosa' cumple 20 años (un día de estos se independiza😂). Leo esas palabras de agradecimiento y me reitero en ellas: sin mi familia, mi Granada, mis compañeros, mis profesores y todos los mencionados, no hubiese sido posible romper tantos récords como se rompieron con ese disco. Han sido muchos años en los que esas maravillosas canciones que lo componen me han ido acompañando, y lo seguirán haciendo. Guardo muchos recuerdos con amor y cariño de ese primer año que compartimos, giras, firmas y entrevistas por todos los rincones", escribe Rosa junto a la imagen. Además, celebra su aniversario brindando "por otros 20 años juntos" y recondando que está deseando ver a todos sus seguidore en su gira 'Fénix'.

Laura Escanes, orgullosa de su marido View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) El próximo 6 de abrl sale a la venta el nuevo libro de Risto Mejide, 'Manual de segundos auxilios' y su mujer, Laura Escanes, ya puede presumir de tener una copia entre sus manos. Y no un ejemplar cualquiera, sino uno dédica de puño y letra del presentador. ¡Y qué dedicatoria! "Para el amor de mi vida. Mi verdadero auxilio. Te amo #toelrato", se lee en la imagen. Ella ha escrito junto a la foto, en blanco y negro: "Orgullosa de ti. Te amo y te admiro tanto".

Luis Cepeda, en el Camino de Santiago View this post on Instagram A post shared by Luis Cepeda (@cepeda) El cantante gallego está en su tierra pero no para dar un concierto, sino por un motivo muy especial: hacer el Camino de Santiago. Perfectamente preparado con una mochila, ropa de montaña y sombrero, el exconcursante de 'OT 2017' confiera que el primer día ha sido "tranquilito".

La familia numerosa de Sonia Ferrer View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) "Esta mañana hemos acompañado todos a Larua al cole..." ha escrito la presentadora junto a esta instantánea en la que presume de familia numerosa con sus dos perritos, Parche y Duna, y su cabritillo, que ya es uno más en la familia.

Kiko Matamoros toma una drástica decisión View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador televisivo quiere participar en 'Supervivientes' sí o sí. Y su para ello tiene que tomar unas drástica decisión -que a la larga agradecerá-, lo hace. "Despidiéndome del tabaco para siempre y del sol de Maldivas por un tiempo", escribió en sus redes. Kiko no ha confirmado ni desmentido su participación en 'Supervivientes 2022', pero sí ha dicho: "Mi participación en Supervivientes es un sueño por cumplir, en ningún caso una insoportable pesadilla". Y está claro que en Cayo Cochinos no podrá fumar.

Alba Díaz lo cuenta TODO sobre sus tatuajes View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal se ha sincera con sus seguidores en Instagram y les ha mostrado todos sus tatuajes y qué significa. Sin duda, dos de los más importantes son los que se ha hecho en honor a sus padres. "'Victoria': mi primer tatuaje, me lo hice con mi madre. Yo me puse Victoria y ella Alba (...). 'Arte', desde que nací he visto mucho arte, he sido una privilegiada en ese sentido, desde mi padre toreando a mi madre diseñando", comenta junto a las imágenes.

Jorge Cadaval y su marido le ponen humor al tortazo de Will Smith View this post on Instagram A post shared by Jorge Cadaval Perez (@jorgecadaval) Desde que Will Smith golpeó a Chris Rock en la 94 gala de los Oscar los memes no se han hecho esperar. El humorista y su marido, el actor Ken Appledorn han subido un vídeo a TikTok en el que emulan el momento e incluso bailan y rapean. "Un poquito de Will Smith 👋#gilipollezdeldia❤️ #buscandounasonrisa", comenta el humorista sevillano.

Hasta siempre, Choco View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) La presentadora Lara Álvarez acaba de sufrir una dura pérdida: su perro Choco acaba de fallecer. A punto de cumplir 12 años, su mascota no ha podido llegar a celebrar su cumpleaños. Tan dura ha sido la pérdida, que aunque el perro falleció el pasado 26 de marzo, no ha sido hasta unos días después cuando Lara ha podido hacerlo público a través de su Instagram. Lara, además, ha recibido mucho amor a través de los comentarios por parte de muchos personajes conocidos: "Ten claro que ha disfrutado de vuestro cariño toda su vida", le animaba Albert Barranco; "Lo siento muchísimo Lara, ánimo", le escribía Alexia Rivas, a la que se unía Sandra Barneda enviándole "un abrazo enorme", entre otros famosos.

Chiara Ferragni, luchando junto a Fedez View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Hace sólo unos días que el rapero italiano Fedez desvelaba la grave enfermedad que le mantiene en el hospital. Poco a poco se está recuperando, y seguro que en ello está jugando un papel muy importante el apoyo de Chiara. De hecho, ha querido mostrarle todo su amor publicando unas de sus fotografías más románticas.

Kiko Rivera te invita a su aniversario View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El DJ, e hijo de Isabel Pantoja, está de celebración: hace ya 10 años que decidió dedicarse a la música, y ahora quiere celebrar este aniversario por todo lo alto, con un fiestón en Sevilla para el que ya se pueden comprar entradas. Junto a él, otros artistas de la talla de La Húngara, Juan Peña, Manuel Cortés o Rasel, entre muchos otros. ¿La fecha? El próximo 28 de abril a partir de las 18:00.

Rodri Fuertes celebra la recuperación de su madre Rodri Fuertes Instagram Hace sólo unas semanas, la tristeza inundaba a la familia de Rodri Fuertes al desvelar que su madre, Rosa Puch, tenía cáncer. Ahora, poco a poco, parece que todo se va colocando en su sitio y la vida les sonríe: tal y como ha anunciado el influencer en su Instagram, la mujer ya ha terminado sus sesiones de radioterapia. ¡Ánimo!

Sandra Pica vuelve a mudarse Sandra Pica Instagram La influencer está que no para, precisamente en un momento en el que necesita bajar los niveles de estrés: le acaban de diagnosticar colon irritable, y tal y como le ha dicho el médico, los nervios no le vienen nada bien. Pero eso no le ha frenado para meterse en una mudanza ¡por cuarta vez! Desde que le han 'regalado' su nuevo piso, no para de hacer cambios y reformas... y claro, eso se traduce en que a veces no puede vivir en él...

Paula Echevarría posa en sujetador View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) No muchas mujeres se atreven a mostrar sus curvas rozando los 45 años, pero Paula Echevarría no tiene ningún problema: así de guapa la vemos con un sostén amarillo en su cuenta de Instagram. Si es que para lucir cuerpazo no hay edad...

Jesús Sánchez, independiente pero no mucho Jesús Sánchez Instagram Así lo dice él mismo: el ex concursante de 'La isla de las tentaciones', y novio de Marina García, tiene 26 años, pero confiesa que su madre ¡le sigue lavando la ropa! ¿Su excusa? "Si lo hago yo, puedo transformar una L en una XS en cuestión de segundos". Claro, claro... ¿no será que sabe hacerse el torpe muy bien para que otro le lave la ropa...?

Alejandro Nieto: su experiencia paranormal Alejandro Nieto Instagram El Míster y ex gran hermano VIP ha vuelto a la palestra gracias a la cuarta temporada de 'La isla de las tentaciones', y sus seguidores han crecido tanto que quieren saber un montón de cosas sobre él. De hecho, en una de las preguntas que le hicieron a través de Instagram, le preguntaron por si había vivido una experiencia paranormal... y leyendo lo que vivió en sus propias carnes nos da hasta miedito...

Kiko Rivera anuncia las fechas de sus conciertos View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Mientras continúan las polémicas con su familia, el Dj parece centrado en su trabajo y ya ha compartido cuáles serán las próximas fechas de su gira.

Kiko Matamoros, ¿duda de su participación en SV'? View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una misteriosa reflexión. "Tomando una difícil decisión: ser o no ser, ir o no ir". ¿Estará pensando en rechazar la oferta de participar en 'Supervivientes'?

Paz Padilla vive "una experiencia única" View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La humorista ha confesado lo feliz que se siente tras haber vivido una increíble experiencia viajando a Barcelona en un jet privado.

Vicky Martín Berrocal viste a Jedet View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) La empresaria ha desvelado lo feliz que se siente de haber podido vestir a Jedet, y es que ha confesado que cuando reconocieron le dijo que quería que le vistiese. Ahora, ha visto cumplido su sueño.

Natalia Sánchez celebra su 32 cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Natalia Sánchez (@natasanchezmol) La actriz, a la que conocimos cuando era una niña en 'Los Serrano', ya ha cumplido 32 años. Un momento muy especial que ha querido celebrar sincerándose con sus seguidores sobre cómo se siente.

Anabel Pantoja y su 'guiño' a Ana Rosa Quintana Telecinco La sobrina de Isabel Pantoja ha tenido un guiño con la presentadora, que continúa recuperándose del cáncer de mama que padece, recordando cómo fueron sus comienzos colaborando en 'El Programa de Ana Rosa' hace nueve años.

Nuria Fergó y Manu Tenorio, unidos por un proyecto común View this post on Instagram A post shared by NURIA FERGÓ (@nuria_fergo) Los cantantes han vuelto a reunirse para presentar un nuevo trabajo juntos. El artista ha colaborado con Nuria Fergó en la canción 'Te amaré'. Un rencuentro con el que rememoran la gran complicidad y química que transmitieron durante los duetos que protagonizaron en 'Operación Triunfo' y que ha enloquecido a sus seguidores.

Dafne Fernández celebra su 37 cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Dafne Fernández (@dafnefernandez) La actriz ha querido compartir algunas de las imágenes de lo que ha sido la celebración de su 37 cumpleaños y también ha querido agradecer a su marido, Mario, todo lo que ha hecho por ella en este día tan especial.

El romántico despertar de David Bustamante View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El cantante se ha estrena este jueves en el Auditorium de Palma con el musical Ghost y este viernes se ha despertado con estas preciosas vistas en una cama king xl.

Claudia Osborne descubre al marido de María Pombo View this post on Instagram A post shared by CLAUDIA OSBORNE | Life Coach (@clo_osborne) Este sábado Bertín recibe en su casa a una de las influencers del momento, María Pombo y su hija, Claudia tiene la oportunidad de mantener una relajada conversación con su marido, Pablo Castellano.

La manera de Úrsula Corberó de recibir el mes de abril View this post on Instagram A post shared by Úrsula Corberó ✨ (@ursulolita) La actriz con más reconocimiento internacional de nuestro país ha compartido varias imágenes en las que aparece con rosas en las manos. Su manera de recibir este nuevo mes.

Ana Obregón y su mensaje a su hijo View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La polifacética actriz no pierde la oportunidad de recordar a su hijo Áless y ha querido volver a hacer hincapié en su buena relación con el padre de su hijo, el Conde Lequio y también para explicar lo que significa la palabra 'duelo'.

Instagram La joven ha compartido los detalles de la fiesta, e incluso los regalos. Y es que se le ha hecho entrega de una banda y un ramo de flores como si de una Miss se tratara. Además ha compartido un pequeño juego que ha hecho con todos sus familiares: "¿quién es el mejor tío/tía del pequeño bebé?". Los participantes han tenido que responder un cuestionario con diferentes preguntas sobre Carla que han generado piques en la familia, después se han resuelto como si de una subasta se tratara despertando las risas de los asistentes.

View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) ¡Sábado de baile! Soraya ha disfrutado este sábado de una sesión de baile pero no por ocio sino por trabajo, y es que la cantante ya está trabajando en la coreografía de su nuevo trabajo. Un cachito que ha querido compartir con todos sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Rábago (@rabagoisabel) En el día de su cumpleaños, Isabel Rábago, ha compartido con sus redes sociales el lanzamiento de nueva novela, 'La cortesana fiel', de la cual ha regalado un ejemplar a su compañera, Emma García que ha posado feliz con él.

View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) El cantante Maluma ha emulado al gran Julio Iglesias con una fotografía en su avión privado compartiendo los mismos elementos: un cubo de pollo, una botella de vino y una copa. Y es que los gustos no pasan de moda. ¡Parece que no ha pasado el tiempo!

View this post on Instagram A post shared by María Jesús Ruiz Garzón (@mariajesusruizg) La Miss España 2004, María Jesús, ha compartido una tarde de sábado al sol aprovechando los escasos rayos que han dado en la capital para poder hacer un topless sin prejuicios. "Si quieres vivir tu vida al máximo y realizar tu mayor potencial, debes estar dispuesto a correr el riesgo de contrariar a algunas personas", escribía.

