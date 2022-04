Gloria Camila Ortega cambia de look Gloria Camila Ortega Instagram Gloria Camila no nos tiene acostumbrados a los grandes cambios de look, pero cuando se hace algo, se nota, y mucho. La joven ha decidido pasar por su peluquería de confianza para revitalizar su pelo, y vaya si lo ha conseguido: no sabemos si habrá tirado de extensiones, pero sí que ha llamado mucho la atención el volumen con el que ha salido, y es que ella tiene un pelo tan lacio que le cuesta conseguir este efecto tan del estilo Mia Farrow en los 70. ¡Guau! Ya está lista para la primavera con este cambio de look...

Isa Pantoja sigue dando envidia en su viaje Instagram El destino elegido ha sido Egipto, y allí que se ha ido la hija de la tonadillera con su chico, Asraf Beno (querrán aprovechar a estar juntos antes de la partida de él hacia 'Supervivientes'), y con esta imagen que nos da tanta envidia, con un camello y con las pirámides de El Cairo de fondo, nos ha dado envidia...

Kiko Rivera, también de vacaciones Instagram De momento no tenemos constancia de que Irene Rosales vaya a ir con Asraf a Honduras, pero lo que sí sabemos es que Kiko Rivera y toda la prole se han marchado para desconectar a un paradisíaco lugar con playa... ¡Más envidia!

Anita Matamoros retoma uno de sus proyectos Instagram La hija de Kiko Matamoros y Makoke continúa formándose: tras su carrera de diseñadora, ahora ha decidido meterse en un carísimo máster en Nutrición, y por si con eso no tuviera suficiente, ha decidido retomar un proyecto que le gusta mucho: aprender italiano. Así de concentrada y estudiosa se ha mostrado en sus redes sociales. ¡Para que luego le pregunten que qué hace con su vida aparte de ser influencer...!

Tamara Gorro posa en su foto más sexy View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Quien nos ha dejado con la boca abierta ha sido, sin duda, Tamara Gorro, que ha posado de esta guisa en sus redes sociales: ¡en topless! Lo que no se puede negar es que, a pesar de su lucha interna contra la depresión, cada día está más guapa.

Paula Echevarría, la más 'sporty' View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría es de esas mujeres que da igual la edad que tenga: siempre va a estar estupenda. ¿Su secreto? Comer bien y hacer mucho deporte... pero con estilo. ¡Hasta las líneas de sus zapatillas van a juego con el 'outfit' naranja!

Pelayo luce abdominales View this post on Instagram A post shared by Pelayo Díaz Zapico (@pelayodiaz) El cuerpazo de Pelayo Díaz no es ninguna sorpresa, pero sí es verdad que últimamente lo luce poco a pesar de que es un hombre soltero y en el mercado. Por eso nos hemos sorprendido al verle así de 'fresquito' en Marrakech: el influencer acudió hace unos días al cumpleaños de otro influencer, Bryan Boy, a la ciudad marroquí, y se lo ha pasado tan bien que no para de compartir fotos de allí. ¡Menudo álbum!

