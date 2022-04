Aitana y su nuevo proyecto fuera de los escenarios View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante está muy feliz de poder mostrar su faceta como actriz. Un trabajo que, además, realizará junto a su chico. Ahora, ha querido mostrar algunas facetas de su personaje, Candela.

Marta López Álamo y lo que la primavera le "altera" View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La novia de Kiko Matamoros ha confesado que a ella con la llegada de la primavera lo que se le altera no es "la sangre", como dice el dicho, sino el armario, y es que en esta época se vuelve loca para cambiarlo todo y recuperar sus prendas de colores llamativos.

Así se prepara Anabel Pantoja para 'Supervivientes' Instagram La colaboradora parece estar tomándoselo muy en serio en esta ocasión. De hecho, ya está practicando para ver cuánto dura realizando apnea, ¿creéis que esta vez aguantará más tiempo en Honduras?

Bertín Osborne y su duro entrenamiento View this post on Instagram A post shared by Bertín Osborne (@bertinosborne) El presentador ha explicado cuál es el duro entrenamiento que está llevando a cabo para estar en forma: pádel y gimnasio. Sin duda, dos grandes formas para presumir de una gran figura.

Pilar Rubio revoluciona las redes sociales View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La colaboradora ha compartido esta sexy fotografía con la que ha terminado revolucionando las redes sociales, llenándose su publicación rápidamente de numerosos likes.

Asraf Beno se siente 'Indiana Jones' View this post on Instagram A post shared by Asraf Beno (@asraf_beno) El colaborador está disfrutando de una increíble escapada a Egipto junto a Isa Pantoja. Un viaje que está haciendo que se siente como 'Indiana Jones'.

Marta Riesco habla del duro episodio que vivió en su infancia Instagram La colaboradora ha desvelado la razón por la que fue víctima de acoso cuando era pequeña, narrando en un texto lo mal que lo pasó por culpa de tener un "ojo vago".

Kiko Rivera, de aniversario View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El hijo de Isabel Pantoja no tiene mucho que celebrar últimamente, pero una gran noticia ha llamado a su puerta: este 2022 celebra su 10º aniversario en el mundo de la música, una profesión que le ha dado muchos buenos momentos y algún que otro quebradero de cabeza. Kiko ha prometido, feliz por haber 'cumplido una de sus metas', una fiesta para celebrarlo, y ha agradecido a sus fans y a todos los que le han apoyado en este arduo camino. ¡Felicidades!

Amor Romeira ¡será tía! View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La ex gran hermana está loca de contenta este miércoles, y es que por fin ha podido hacer pública la noticia que llevaba tiempo guardando: ¡va a ser tía! Su hermana, Carminda, está embarazada, y ambas están la mar de felices por la buena nueva, que han anunciado a través de un vídeo en redes sociales. ¡Enhorabuena!

Marta López presume de churri View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) La colaboradora lleva un tiempo intentando buscar al príncipe azul que no le destiña, y de momento podría haberlo encontrado en Rubén, este guapo chico con el que lleva ya un tiempito saliendo, que responde al nombre de Rubén y, como vemos, le hace sonreír de oreja a oreja, por lo que se ha puesto romántica en su último post de Instagram. ¡Qué bonita pareja hacen!

Cristina Castaño, lista para el verano View this post on Instagram A post shared by Cristina Castaño (@cristinacastano.3) La actriz acaba de terminar el Camino de Santiago, tal y como ha ido mostrando en sus redes estos últimos días, y tras viajar a Galicia bajo frío y lluvia, ahora parece que ya está lista para despojarse de las capas y tostarse al sol, a juzgar por el bañador con el que ha posado en Instagram. Por cierto, ¡tipazo!

Aitana sigue petándolo View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante tiene una fulgurante carrera, y no hay más que ver que los tickets para su próximo tour se venden como rosquillas. Tanto es así que, tras hacer 'sold out' en el WiZink Center de Madrid, ha tenido que añadir otra fecha para todos los que se quedaron sin entrada: será el 22 de septiembre. ¡Guau!

Violeta recibe un regalazo de su madre Violeta Mangriñán Instagram La influencer está cada vez más cerca de dar a luz (sale de cuentas a finales de julio), y su madre, Elvira, ha querido tener un detallazo con ella: le ha llevado ropita y juguetes de cuando ella era bebé y que aún conservaba. ¡Oooooh... qué monada!



Irene Rosales, tipazo en bikini View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) Cualquiera diría que Irene Rosales ha sacado de su cuerpo a dos seres humanos, porque viéndola nos parece imposible: está claro que la que tuvo, retuvo, y los genes de modelo de la mujer de Kiko Rivera están muy presentes. ¡Menudo tipazo está luciendo en sus vacaciones!

Natalia Ferviú apuesta por la nieve View this post on Instagram A post shared by Natalia Ferviú (@nataliaferviu) Si unas deciden irse a la playa, otras, como Natalia Ferviú, han decidido marcharse a la nieve para apurar las últimas semanas de la temporada de esquí. Formigal ha sido el lugar elegido donde, además, ha acudido a un festival.

Miguel Bernardeau lo da todo con su chica View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) Aitana acaba de sacar single, 'En el coche', y su chico es su fan número uno. Lo hemos podido comprobar con este gracioso vídeo de él bailando al ritmo de la música. Una faceta de él que no solemos ver, ya que suele mostrarse de lo más seriote...

Dani Alves en su foto más familiar View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves) El futbolista y su chica, Joana Sanz, son de lo más familiares, aunque no solemos verles de esta guisa: pasando la tarde al sol con sus perretes tomando algo en el jardín de su casa. ¡Cómo nos gusta verles así de bien!

Sara Sálamo e Isco, escapada de pareja View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Los tortolitos se han marchado a Italia para desconectar unos días. Ellos no han puesto a dónde se han marchado, pero sus seguidores les han delatado: están concretamente en Florencia, una de las ciudades más bonitas, históricas, artísticas y románticas de toda Europa. ¡Que lo disfruten!

María Lapiedra, de celebración en casa View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐩𝐢𝐞𝐝𝐫𝐚 (@marialapiedra1) La actriz ha querido felicitar públicamente a su pequeña Martina, que cada vez es menos pequeña, porque su hija mayor ya tiene nada menos que 9 añazos. ¡Menuda fiesta le ha organizado! ¡Felicidades, Martina!

Gloria Camila Ortega cambia de look Gloria Camila Ortega Instagram Gloria Camila no nos tiene acostumbrados a los grandes cambios de look, pero cuando se hace algo, se nota, y mucho. La joven ha decidido pasar por su peluquería de confianza para revitalizar su pelo, y vaya si lo ha conseguido: no sabemos si habrá tirado de extensiones, pero sí que ha llamado mucho la atención el volumen con el que ha salido, y es que ella tiene un pelo tan lacio que le cuesta conseguir este efecto tan del estilo Mia Farrow en los 70. ¡Guau! Ya está lista para la primavera con este cambio de look...

Isa Pantoja sigue dando envidia en su viaje Instagram El destino elegido ha sido Egipto, y allí que se ha ido la hija de la tonadillera con su chico, Asraf Beno (querrán aprovechar a estar juntos antes de la partida de él hacia 'Supervivientes'), y con esta imagen que nos da tanta envidia, con un camello y con las pirámides de El Cairo de fondo, nos ha dado envidia...

Kiko Rivera, también de vacaciones Instagram De momento no tenemos constancia de que Irene Rosales vaya a ir con Asraf a Honduras, pero lo que sí sabemos es que Kiko Rivera y toda la prole se han marchado para desconectar a un paradisíaco lugar con playa... ¡Más envidia!

Anita Matamoros retoma uno de sus proyectos Instagram La hija de Kiko Matamoros y Makoke continúa formándose: tras su carrera de diseñadora, ahora ha decidido meterse en un carísimo máster en Nutrición, y por si con eso no tuviera suficiente, ha decidido retomar un proyecto que le gusta mucho: aprender italiano. Así de concentrada y estudiosa se ha mostrado en sus redes sociales. ¡Para que luego le pregunten que qué hace con su vida aparte de ser influencer...!

Tamara Gorro posa en su foto más sexy View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Quien nos ha dejado con la boca abierta ha sido, sin duda, Tamara Gorro, que ha posado de esta guisa en sus redes sociales: ¡en topless! Lo que no se puede negar es que, a pesar de su lucha interna contra la depresión, cada día está más guapa.

Paula Echevarría, la más 'sporty' View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría es de esas mujeres que da igual la edad que tenga: siempre va a estar estupenda. ¿Su secreto? Comer bien y hacer mucho deporte... pero con estilo. ¡Hasta las líneas de sus zapatillas van a juego con el 'outfit' naranja!

Pelayo luce abdominales View this post on Instagram A post shared by Pelayo Díaz Zapico (@pelayodiaz) El cuerpazo de Pelayo Díaz no es ninguna sorpresa, pero sí es verdad que últimamente lo luce poco a pesar de que es un hombre soltero y en el mercado. Por eso nos hemos sorprendido al verle así de 'fresquito' en Marrakech: el influencer acudió hace unos días al cumpleaños de otro influencer, Bryan Boy, a la ciudad marroquí, y se lo ha pasado tan bien que no para de compartir fotos de allí. ¡Menudo álbum!

Instagram Ha pasado una semana desde que Tomás viniera al mundo, y ya está en casa. Marisa Jara ha presumido en redes sociales de la bienvenida que su marido le ha dado a casa tras este tiempo en el hospital recuperándose madre e hijo del parto: "Estos momentos de unión entre nosotros, mirándonos y sintiéndonos es inexplicable, te amo tanto bebe de Mamá"

View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Paz Padilla ha celebrado el Día Internacional del Pueblo Gitano tras encontrarse por sorpresa con una celebración en el restaurante donde estaba comiendo.

View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) Rosa Benito ha recordado la boda de su hija, Chayo Mohedano con Andrés Fernández, publicando varias de las instantáneas de la ceremonia y la posterior celebración. Una celebración de la que se cumplen 11 años.

View this post on Instagram A post shared by Adrian Lastra (@adrian_lastra) El actor de 'Velvet', Adrián Lastra, ha disfrutado de las primeras vacaciones largas del año para viajar a Gran Canaria y disfrutar de los rayos de sol de la isla. Un paraíso espectacular.

View this post on Instagram A post shared by Miri Pérez-Cabrero 🦋 (@miriperezc) También en las islas, pero esta vez en Lanzarote, se encuentra disfrutando de la playa Miri Pérez, quien ha aprovechado para posar en bikini para sus seguidores en redes sociales. ¡Qué envidia!

View this post on Instagram A post shared by ISA✨ (@isapantojam) Asraf Beno e Isa Pantoja han compartido las imágenes del viaje a Egipto del que está disfrutando junto a su novia, Isa Pantoja, y su hijo, Albertito. La joven se ha realizado un vídeo a las puertas del templo de Abu Simbel, a la Mezquita Ibn Tulun y a las pirámides milenarias.

View this post on Instagram A post shared by Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) Eugenia Martínez de Irujo ha compartido un momento inolvidable: un concierto inédito de la pequeña cantante Soleá, representantes de España en Eurojunior 2020 con Pablo López al piano. Un dueto que ha presenciado en directo y que ha querido compartir con sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Sara Sálamo disfruta con su hijo y su chico, Isco Alarcón, del baloncesto. Se trataba del primera partido de los playoff que enfrentaban al Real Madrid y el FC Barcelona, que cayó en favor de los culés. "Lástima el resultado, pero qué emocionante fue el partido", apuntaba la actriz.

View this post on Instagram A post shared by Nicolas Vallejo-Nagera (@colatenicolas) Colate aprovecha el descanso del inicio de la Semana Santa para viajar a la montaña a esquiar, y lo ha hecho al oeste de los Estados Unidos, cerca de Avon, Colorado.

View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) En medio de la polémica de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, Irene Rosales ha mostrado cómo disfruta de un momento de relax en la piscina aprovechando los pocos rayos de sol y presumiendo de tipazo.

