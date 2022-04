Alejandra Rubio, ¿pensando en compromiso y boda con Carlos Agüera? Alejandra Rubio Instagram La colaboradora e influencer podría estar a un paso del altar, y todo a juzgar por esta imagen de dos alianzas de oro que ha publicado en Instagram, mencionando a su novio junto a un corazón negro. De momento, ambos se han limitado a postear la imagen en sus respectivas redes sociales, pero no han dado más explicaciones. ¿Estamos al borde de una nueva boda celebritera? De momento, parece que todo queda en familia porque, de casarse, está claro que los anillos corren a cuenta de la joyería familiar del novio...

Laura Escanes vuelve a escribir Laura Escanes Instagram Cualquiera que siga a Laura Escanes en sus redes sociales sabe que una de sus pasiones es la escritura, y tras publicar un libro en 2018, parece que el 2022 es un año de inspiración para ella, porque ha anunciado que vuelve a escribir. Su primer libro, 'Piel de letra', fue muy bienvenido. ¿Repetirá el éxito?

Risto impresiona con su biblioteca View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Y de libros parece que va la cosa, porque Risto ha dejado a muchos con la boca abierta este lunes al publicar una foto de su inmensa biblioteca. Algunas, como la presentadora Toñi Moreno, han puesto en los comentarios que sería un "sueño" tener algo así en su casa. Esperemos que encuentre un hueco privilegiado para el próximo libro de su chica...

Tamara Gorro encuentra un remanso de paz View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Con la situación persona que está viviendo Tamara Gorro, es importante para ella encontrar paz cada día para poder relajarse y vivir tranquila consigo misma, y el lugar que ha hallado lo ha querido compartir con sus 2 millones de seguidores: un misterioso lugar en Valencia cerca del mar. ¡Qué bonito!

Rafa y Carmen, de 'Secret Story', hacen su primera escapada juntos View this post on Instagram A post shared by 𝗖𝗔𝗥𝗠𝗘𝗡 𝗡𝗔𝗗𝗔𝗟𝗘𝗦 💕 (@carmen.ndls) No sabemos si lo de estos dos será también un rinconcito de paz, pero está claro que la relación de Carmen y Rafa avanza también fuera de la casa de 'Secret Story'. Estos días han estado en tierras manchegas, tal y como han publicado...

Kiki Morente, apasionado de la Semana Santa View this post on Instagram A post shared by KIKI MORENTE (@kiki_morente) Estos días en los que la Semana Santa ha vuelto a nuestras vidas los famosos también están planeando escapadas, y uno de ellos parece ser Kiki Morente, que ha compartido una reflexión sobre estos días en los que se siente muy conectado a su infancia, en la que vivía la pasión de Cristo muy intensamente. "Aún tengo esa ilusión", ha confesado.

Adara Molinero y su truco para estar bronceada todo el año Adara Molinero Instagram La influencer y ex gran hermana está encantada con el bronceado artificial que se ha hecho: ella se ve estupenda, y lo más importante: la piel no sufre ni se achichara con rayos UVa. Además, se va con los lavados. ¡La mejor forma de estar morena y guapa todo el año!

Marta Peñate adelante algunos modelitos de 'Supervivientes' La ex gran hermana será una de las concursantes de 'Supervivientes 2022', y ya está haciendo la maleta para marcharse a Honduras, en la que no sabemos si querrá hacerle la competencia a Lara Álvarez, pero desde luego va a apostar por bikinazos como este y otro muy similar en azul. Por cierto, truco para primerizos: lleva varias tallas, que con la pérdida de kilos ¡luego alguno se pierde en el mar!

