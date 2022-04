Risto Mejide y su romántica felicitación a Laura Escanes View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Laura Escanes cumple 26 años y su marido no ha querido perder la oportunidad de dedicarle unas bonitas palabras con las que deja claro lo especial que es para él. "Es una luchadora como pocas he conocido", ha indicado.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche demuestran su "amor por la comida" View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) El cocinero ha compartido una publicación en la que confiesa que él y Cristina Pedroche han sido capaces de comerse hasta 7 platos de ramen para probar diferentes tipos.

Oriana Marzoli muestra al "amor de su vida" View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) La 'influencer' ha compartido varias instantáneas con su perrito, Coco, para dejar claro que él es el verdadero amor de su vida, y es que ambos son inseparables.

Nuria Marín recuerda su beso con Kiko Hernández Instagram La colaboradora ha querido celebrar el día del beso recordando el que se dio con Kiko Hernández, y es que parece que terminó dejándole huella.

Así arranca las vacaciones Marta López View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) La colaboradora ha confesado que se ha llevado las maletas al trabajo para "salir corriendo" en cuanto termine y poder disfrutar de unos días en la playa.

Eduardo Navarrete recuerda su "gamberrada" mientras graba 'MasterChef Celebrity' View this post on Instagram A post shared by Eduardo Navarrete (@eduardonavarreteoficial) El diseñador ha compartido un vídeo en el que ha recordado la "gamberrada" que realizó en uno de los exteriores de la grabación de 'MasterChef Celebrity'.

