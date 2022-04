Ana Boyer comparte el regalo de Tamara Falcó a su hijo View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) La joven ha querido compartir a través de sus redes sociales el regalo más especial que su hermana Tamara Falcó ha hecho a su hijo pequeño Mateo, una cocina para que el pequeño siga los pasos de su tía Tami. "Siguiendo los pasos de su tía Tami ♥️ #MateoCocinero, son las palabras con las que Ana ha acompañado la tierna imagen.

Laura Matamoros luce tipazo al sol View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros se ha escapado a Estepona donde se encuentra disfrutando del buen tiempo junto a sus dos hijos, Mati y Benji y con un nutrido grupo de amigas entre las que se encuentra Marta Castro, exmujer de Fonsi Nieto. Laura ha compartido unas imágenes en las que le vemos luciendo cuerpazo al sol.

Jordi Sánchez celebra la llegada de las vacaciones View this post on Instagram A post shared by Jordi Sanchez Zaragoza (@jordisanchez_actor) El actor ha compartido una imagen en la que se le ve muy concentrado y agradecido por la llegada de las vacaciones de Semana Santa con una fotografía de un gesto muy común en su personaje Antonio Recio.

Claudia Osborne y sus lecciones durante el embarazo View this post on Instagram A post shared by CLAUDIA OSBORNE | Life Coach (@clo_osborne) La hija pequeña de Bertín Osborne ha querido compartir a través de sus redes sociales siete reflexiones que ha hecho ella durante su primer embarazo, que aún se encuentra en su segundo trimestre, pero que ya le ha dejado unas cuantas lecciones.

Shakira y su pasión por el surf View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) La cantante colombiana ha compartido una imagen en la que se ve con su neopreno puesto frente al mar y al lado de una tabla de surf, dispuesta a coger olas. "Viento, lluvia y agua a 14 grados. Vocación o masoquismo? Wind, rain and 14 degree water. Vocation or masochism?", ha escrito la artista junto a la imagen.

Iker Casillas lo da todo en su pueblo View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El exmarido de Sara Carbonero ha compartido una imagen en la que le podemos ver barriendo en un local de su pueblo o lo que parece un almacén. "Menos glamour que otras veces pero la misma clase", son las palabras que Iker ha utilizado para describir la imagen más insólita.

