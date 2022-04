1 Risto Mejide sufre un ataque directo en Sant Jordi View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) El escritor ha compartido unas imágenes en las que muestra el cruel sabotaje del que ha sido víctima en uno de los días más importantes para los amantes de la lectura, Sant Jordi. "A estas alturas, después de tantos años disfrutando de este día, sufrir un sabotaje por parte de un idiota no va a arruinarnos Sant Jordi. Siete años después, que tengamos que seguir aguantando a estos imbéciles es para hacérselo mirar. Es el día de los lectores, y con ellos pienso celebrar el día. Y tú, a quien se haya tomado esta molestia, entiendo que la rabia, la mediocridad y la envidia te han llevado a hacer el ridículo de esta forma. Me das lástima, sobre todo por lo cobarde que has demostrado ser. Os espero en la caseta. Feliz Sant Jordi2, ha escrito el escritor después de encontrarse en varios de sus ejemplares unas notas en las que se podía leer: "¿Ella es muy madura para su edad? ¿O tú muy pedófilo para la tuya?".

2 Carla Pereyra comparte un trocito de su escapada View this post on Instagram A post shared by CARLA PEREYRA (@carla.pereyra15) El 'Cholo' Simeone y su mujer Carla Pereyra se han escapado a la capital marroquí donde están disfrutando de unas agradables vacaciones junto a sus hijas. "Amor", escribe la joven junto a esta imagen con su marido.

3 Kim Kamdashian presume de hermanas View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian) La influencer ha compartido una imagen junto a su hermana Khloe y su madre Kris Jenner, que parece una hermana más de las Kardashian.

4 Chenoa comparte su imagen más tierna View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha compartido una tierna imagen de su infancia en la que aparece con una batita blanca, sentada con un libro entre sus manos. "Adoro los libros. Son grandes compañeros de vida", escribía junto a la instantánea.

5 Irene Rosales aclara sus polémicas palabras Instagram La mujer de Kiko Rivera confesaba que se había perdido el estreno de 'Supervivientes' porque estaba dormida. Unas palabras que hicieron estallar a Belén Esteban y que la joven ha querido justificar debido a su cansancio y al evento que tenía este viernes.

