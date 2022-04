1 Carolina Marín hace historia y gana su sexto Europeo consecutivo View this post on Instagram A post shared by Carolina Marin (@carolinamarin) Carolina Marín sigue haciendo historia. La joven se proclamó campeona de Europa por sexta vez consecutiva después de vencer en la final disputada en Madrid a la escocesa Kirsty Gilmour. Carolina vuelve a subirse a lo más alto del podio un año después de su grave lesión de rodilla que le dejó fuera de los pasados Juegos Olímpicos hace menos de un año.

2 El mensaje de Ángela Cremonte a su hija View this post on Instagram A post shared by ÁNGELA CREMONTE (@angela_cremonte) La actriz se encuentra esperando su primera hija y ha querido regalar a todos sus seguidores un bonito posado frente a uno de los espejos de su hogar solo vestida con unas braguitas que ha acompañado con un precioso texto que su hija podrá leer en un futuro.

3 Chenoa, fan del brilli brilli View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha compartido un posado con unas botas negras XL y un vestido de brillantes dorados con escote y hombreras con el que está realmente divina.

4 Justin comparte la foto más natural de Hailey View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) El cantante ha compartido una imagen en la que aparece su mujer, sin maquillaje, con gafas y mirando hacia una cámara que la ciega con su flash.

5 Miriam Giovanelli, su noche épica en el cumpleaños de Eduardo Casanova View this post on Instagram A post shared by Miriam Giovanelli (@miriamgiovanelli) La actriz coincidió en la fiesta de cumpleaños de su amigo Eduardo para celebrar la suya propia y así acabó repleta de ramos de flores.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io