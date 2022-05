Alba Díaz felicita a su madre View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La joven ha felicitado a su madre con unas tiernas palabras que ha acompañado de dos imágenes entrañables: "Feliz día mamá✨Gracias por nunca soltarme la mano, por querer lo mejor para mi, por motivarme y ayudarme a cumplir mis sueños, por aguantarme tantas veces. Gracias por todo lo que has hecho y haces por mi, por querer que viva la vida y por enseñarme a vivirla sin miedo y sin arrepentirme de a absolutamente nada, por ser ese ejemplo que esta tan bien tener cerca de mujer luchadora que puede con todo con constancia y ganas, por enseñarme que en esta vida nada cae del cielo y que hay que luchar por lo que uno quiere, por querer que viva todas las experiencias del mundo que me puedan enriquecer como persona y nunca juzgarme…. Gracias por estar SIEMPRE aunque no estes ni contigo misma. Te amo🤍".

Marta Hazas View this post on Instagram A post shared by Marta Hazas (@martahazas) La actriz ha felicitado a su madre con una imagen antigua en la que las dos aparecen vestidas con un vestido fucsia. "Feliz día a la mejor mami del mundo 💕En nada voy a celebrar !!@marietacuesta.#elveranoquefuisteDianaRoss".

Terelu Campos View this post on Instagram A post shared by TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos) La presentadora ha querido dedicar unas tiernas palabras a su madre en este día tan especial para ella: "Feliz día mamá !! Gracias por todo lo q me has dado en la vida , por tu lucha , por tu entrega , compromiso , por hacerme una buena persona , por no dejarme tirar la toalla nunca , por tantas cosas q me has enseñado y he aprendido de ti !! Q suerte tengo de tenerte a mi lado y espero q por muchos años !! Felicidades a todas las madres q luchan por el bienestar de sus hijos incansables siempre ante todas las dificultadas !! 😘💗💗💗".

David Bisbal View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El almeriense ha querido dedicar a su madre unas tiernas palabras a través de las redes sociales con una imagen muy significativa, el día que le comunicó que le había hecho un regalo en forma de canción. "Así está mi madre de feliz, fue el día que le dije que le había hecho un regalo en forma de canción de un gran compositor y su artista favorita!!! #senosrompioelamor El día de las madres, no debería ser un día en concreto, debería ser toda la vida y toda la eternidad!!! Feliz día para todos.".

Rosanna Zanetti, una madre afortunada View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) "La mamá más feliz del mundo 💖Feliz día de las Madres✨", ha escrito Rosanna junto a una imagen con sus dos hijos Matteo y Bianca.

Tamara Gorro View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La escritora debe todo a su madre y así se lo hace saber: "Mamá GRACIAS por sostenerme.Te debo la vida.TE AMO".

Pilar con sus cuatro guerreros View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) "Siempre mirando juntos en la misma dirección. FELIZ DÍA DE LA MADRE ❤️".

María Lapiedra View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐩𝐢𝐞𝐝𝐫𝐚 (@marialapiedra1) "Gracias Martina, Carlota y Mia 👧🏻👧🏼👧🏼 por ser las mejores hijas que podría haber deseado.Sé que soy una madre imperfecta consciente de que sus hijas también lo son; y eso me encanta. Lo mejor que he hecho en mi vida es ser vuestra madre. Gracias, gracias y gracias por enseñarme lo que es el amor incondicional; por hacerme mejor persona y porque cada día aprendo cosas nuevas gracias a vosotras.Hoy y siempre, os ama con locura,mamá."

Ana Obregón View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) "𝐅𝐞𝐥𝐢𝐳 𝐝í𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐞 a todas las madres, pero sobre todo quiero mandar mucho amor a todas las madres que tuvieron que devolver a sus hij@s al cielo. ❤️“Mamá” es la palabra más bonita que me han dicho jamás.Tengo un millón de “Mamás” que salieron de tu boca guardados en mi corazón , pero hay dos que llevo tatuados con sangre en mi Alma.Tu primer- Mamá !!Y tu último - “Mamá , te quiero desde siempre y para siempre” - El último día de la madre que pasamos juntos en el hospital. 🥲Que privilegio y honor haber sido y SER TU MADRE , Aless. ⭐️#diadelamadre #amoreterno #mama #hijo #alessforever 💔".

Ana Millán View this post on Instagram A post shared by Ana MiLán (@byanamilan) "Hoy escuece, para qué mentir. Mamá brindo contigo y por ti. Y que sepas que te oigo reír cuando hago alguna de las mías. Que te oigo aconsejarme aunque sepas que rara vez hago caso. Feliz día, mamá. Te quiero muchísimo".

Norma Duval View this post on Instagram A post shared by Norma Duval (@normaduvaloficial) "Que hoy sea un día feliz para todas las MADRES, las que están, las que pronto serán y recordar a las que se fueron y viven en nuestro corazón. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Brindo por todas ellas💕💕💕".

Bibiana Fernández View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) "Hola mamá, ya ves como si tuviera que esperar al 1 de mayo para decirle la que te echo de menos, te quiero y mientras yo viva tu seguirás en mi, y con lis años creo que cada día soy más como tu, no sé ni si me parece bien, pero en soledad me veo como desde arriba, sin postura sin testigos y te veo en mi, y te grito Pacaaaaaaa, y grito tu nombre te colmó de besos de flores 🌹💋♥️"

Sofía Cristo View this post on Instagram A post shared by S O F I A 🦄 C R I S T O (@sofiacristo_cristo) "Ya es día 1 de Mayo #eldiadelamadre 😍, muchos a estas horas las 4:44 de la mañana estaréis durmiendo o de fiesta 🎈.Yo ya en la cama después de trabajar me encuentro escribiendo ✍️ para ti Mamá. Mi post del día de La Madre es lo primero que quiero que leas cuando te despiertes!!!Tú eres mi razón de vida. Que por mucho que hayan cosas bellas en el mundo para mi la más bella eres tú y mi vida sin ti no tendría sentido, porque eres y serás siempre lo que más quiero y la persona más importante de mi vida.No existe en el mundo un orgullo y amor más grande que el que siento por ser tu hija ❤️Feliz día de la madre y gracias por el esfuerzo y dedicación de tu vida por darnos todo y más. Te amo 🫶Misofi ❤️❤️🐑🌟@barbararey_oficial".

