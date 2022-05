Eugenia Martínez de Irujo se viste de Lourdes Montes View this post on Instagram A post shared by Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) La duquesa ha dejado claro lo bien que se lleva con la pareja de su ex marido Fran Rivera luciendo un vestido de flamenca de su firma para acudir a la Feria de Abril.

Patricia Pardo, su amuleto en el programa de 'AR' Instagram La presentadora ha compartido la instantánea que siempre tiene consigo en 'El Programa de Ana Rosa', en la que aparece ella junto a sus dos hijos.

Juan Peña disfruta de la feria junto a Paz Padilla View this post on Instagram A post shared by Juan Peña (@juanpenaoficial) Juan Peña ha mostrado lo feliz que se siente de haber podido coincidir en la Feria de Abril con Paz Padilla, a quien él considera "la gaditana con más arte que existe".

David Otero regresa a un lugar muy especial View this post on Instagram A post shared by David Otero (@davidoteromusic) El cantante ha confesado que siempre hay un lugar al que suele regresar para recordar algunos de los veranos más felices de su vida.

Amelia Bono apuesta por el amarillo en la Feria de Abril View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) Amelia Bono se ha decantado por un conjunto compuesto por una falda y un top amarillo para asistir a la feria de Sevilla.

Laura Matamoros celebra el cumple de su hijo Instagram El hijo mayor de Laura Matamoros cumple cuatro años y la hija de Kiko ha querido celebrarlo por todo lo alto en una fiesta en la que no han faltado los globos y los superhéroes.

Marta López Álamo viaja a Viena View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La novia de Kiko Matamoros ha disfrutado de unas compras express en Viena mientras que su chico está pasando por un momento muy complicado en 'Supervivientes.

