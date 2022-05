Paula Echevarría, de boda con su chico View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz se ha enfundado en un vestido fucsia y ha compartido varias imágenes del enlace al que ha asistido con su chico Miguel. ¿Estará pensando ella también en pasar de nuevo por el altar? Desde luego que no será por bodas a los que están invitados.

Lucía presume de embarazo View this post on Instagram A post shared by Lucía Sánchez Rodríguez (@luciasar94) La concursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido varias imágenes en las que ya se puede intuir su embarazo. La joven está embarazada de su ex pareja 'Lobo'.

View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) "Hoy he conocido a todos los peluditos de @soniaferrerNo hay nada más enriquecedor que esto y ver como la grandeza de los animales una vez más te vuelve a sorprender❤️ 🐐🐶🐴", escribe la joven junto a esta imagen.

Ana Terradillos presume de nueva imagen View this post on Instagram A post shared by Ana Terradillos (@ana_terradillos) La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha enseñado a través de las redes sociales su nueva imagen. Con una fotografía en la que aparece muy sonriente, la periodista posa con su flequillo recto y agrade a su peluquera por ser una 'maga con sus tijeras'.

Fedez recuerda su pedida de mano a Chiara View this post on Instagram A post shared by FEDEZ (@fedez) "Hace 5 años en el Verona Arena te pedí que te casaras conmigo y ahora aquí estamos, conscientes de que pase lo que pase siempre estaremos uno al lado del otro y ya nada podrá asustarnos.

te amo ❤️" escribe junto a esta imagen el rapero Fedez.

Britney Spears posa, otra vez, desnuda View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La cantante ha compartido una imagen junto a su perrito en la que aparece totalmente desnuda sujetando a sus mascota entre sus brazos. La joven ha censurado sus partes con emoticonos, aunque se puede ver claramente que posa sin ropa en la que parece una habitación de hotel.

La declaración de amor más sincera de Carla a su hijo View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) "Juntos en casa. Enamorándome a cada segundo que pasa más de ti.Has pasado a ser lo que más quiero en el mundo 🌍 Las horas del día se convierten en segundos cuando te miro y no existe amor suficiente para explicar todo lo que siento por ti.Estos meses no paraban de decirme que echaría de menos tenerte dentro de mi, pero… es infinitamente mejor tenerte entre mis brazos.Me estoy haciendo adicta a tu respiración y tus latidos en mi pecho, a tu sonrisa traviesa cuando juego con tus labios y a saber que estaré velando siempre por ti.Tú has dado comienzo a la mayor y más Bella de las aventuras de mi vida, la maternidad. Estoy deseando vivir las millones de experiencias que nos esperan… esto acaba de empezar ♥️", con estas palabras Carla expresa cómo se siente tras el nacimiento de Bastián.

Amaia y Aitana, su nueva canción View this post on Instagram A post shared by amaia romero (@amaia) Hace cinco años que dejaron la Academia de 'Operación Triunfo' y ahora sacan su primer tema juntas. 'La canción que no quiero cantarte' se estrenará el próximo 10 de mayo.

Cristina Pedroche celebra la vuelta de'Love Island' View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora ha anunciado que, por fin, regresa el reality de amor que ella presenta y con el que está muy entusiasmada.

Carlota Corredera, feliz tras estrenar sus joyas View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora, que hace poco se marchó de 'Sálvame', ha mostrado lo feliz que se siente tras poder estrenar por fin sus joyas. Un proyecto laboral con el que parece estar muy emocionada.

Maxi Iglesias disfruta de Cancún y presume de 'trasero' View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) El actor ha desvelado lo privilegiado que se siente de poder aprovechar unos días en México tras haber terminado un rodaje. Además, en una de las instantáneas que ha compartido ha aparecido....¡completamente desnudo!

Marta Riesco, agradece las muestras de apoyo View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) Tras su rifirrafe con Rocío Carrasco, Marta Riesco ha querido tener unas palabras de agradecimiento para todas las personas que le creen y apoyan, mandando una 'pullita' a todos los que han puesto en duda su versión.

Carmen Borrego presume de amistad con Rocío Carrasco View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) La colaboradora ha presumido de la gran amistad que le une a Rocío Carrasco dejando claro lo mucho que le quiere y asegurando que nunca ha dudado de ella.

Paz Padilla, feliz con su nueva aventura profesional View this post on Instagram A post shared by NO NI NÁ (@noninazhr) Paz Padilla y Anna Ferrer han tomado la decisión de llevar su marca 'Noniná' a más puntos de España y por eso han anunciado que...¡se van de gira! Madre e hija recorrerán en furgoneta algunos puntos del país para que todo el mundo tenga la oportunidad de ver parte de los productos que tienen en físico.

Kiko Hernández, siempre con Rocío Carrasco View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) El colaborador no ha dudado en volver a mostrarle públicamente su apoyo a Rocío Carrasco después de sus últimas apariciones públicas, en las que ha cargado contra Antonio David y Olga Moreno, y también contra Marta Riesco. "Valiente... y, una vez más... sincera", le ha dedicado en Instagram con una foto en la que aparecen juntos.

La bonita historia de la camiseta de Pau Donés View this post on Instagram A post shared by Jarabe de Palo (@jarabeoficial) El cantante, que falleció en 2020 tras un largo cáncer, dejó un garn legado con sus canciones, y ahora el grupo Jarabe de Palo ha compartido una gran noticia: la camiseta que su hermano Marc Donés sacó para recaudar fondos contra el cáncer, ahora es un sello que se puede comprar por 5'80 euros en cualquier oficina de Correos, y que seguirá para seguir aportando un granito de arena contra esta terrible enfermedad.

Ana María Aldón y la extraña costumbre con su hijo antes de dormir Ana María Aldón Instagram La empresaria no ha mostrado demasiado en sus últimas historias, pero tampoco ha hecho falta, y es que ha explicado que antes de dormir, su hijo -José María Junior- y ella escuchan a Beethoven. Desde luego no parece común... pero cada uno coge el sueño como puede y quiere.

Laura Matamoros, ahora fan del golf Laura Matamoros Instagram No sabíamos que la hija de Kiko Matamoros tenía una afición tan pija, pero ahora resulta que le ha dado por jugar al golf. Y además parece que tiene un buen 'swing'...

Omar Sánchez pasa de 'Supervivientes' y de Anabel... Omar Sánchez Instagram ...en el gimnasio. Y es que al canario parece que por un oído le entra y por otro le sale lo que Anabel diga de él en Honduras: ella ha afirmado que le echa un poco de menos... pero él parece más centrado en sacar un buen cuerpazo para lucir este verano que en volver con ella, si bien ha sido un caballero y le ha mostrado todo su apoyo públicamente.

Violeta Mangriñán se cuela en el Hormiguero para ver a William Levy Violeta Mangriñán Instagram No son pocas las fans que el protagonista de 'Café con aroma de mujer' tiene en España, pero Violeta ha sido de las suertudas que han podido tenerle entre sus brazos, porque la influencer consiguió 'colarse' entre el público de 'El Hormiguero' y además hacerse una foto con él. Nos corroe la envidia... aunque sea sana.

Beatriz Luengo y Yotuel, de museo View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) La pareja ha sorprendido a sus fans dando una gran noticia: los looks que pasearon el pasado año por la alfombra roja de los Grammy, inspirados en su canción 'Patria y vida', estarán en el museo que la organización de los premios tiene en Los Angeles. Ambos se han mostrado honrados y muy orgullosos de poder estar entre otros grandes cuyos looks también se encuentran allí y que forman parte de la historia de la música.

Chanel ya va camino de Turín View this post on Instagram A post shared by eurovisiontve (@eurovisiontve) Ha sido este 4 de mayo cuando la artista Chanel Terrero y todo su equipo ha puesto rumbo a Turín para empezar con los ensayos de la que será una de las actuaciones de Eurovisión más esperadas, tanto por los eurofans españoles como muchos del extranjero. Será el próximo día 14 cuando podamos comprobar si, por fin, España puede volver a ganar el festival desde 1968, cuando Massiel se hizo con el premio con su 'La La La'. ¡Ánimo y deja los nervios atrás!

Hugo Silva presume de mascota View this post on Instagram A post shared by Hugo Silva (@___hugo_silva) EL actor es un gran amante de los animales, y lo ha demostrado mostrándole al mundo instagramero a su mejor amigo, un podenco lobo precioso con el que ha aprovechado para lanzar un mensaje: "No compres, adopta".

Marta López Álamo viaja a Viena View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La novia de Kiko Matamoros ha disfrutado de unas compras express en Viena mientras que su chico está pasando por un momento muy complicado en 'Supervivientes.

Laura Matamoros celebra el cumple de su hijo Instagram El hijo mayor de Laura Matamoros cumple cuatro años y la hija de Kiko ha querido celebrarlo por todo lo alto en una fiesta en la que no han faltado los globos y los superhéroes.

Amelia Bono apuesta por el amarillo en la Feria de Abril View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) Amelia Bono se ha decantado por un conjunto compuesto por una falda y un top amarillo para asistir a la feria de Sevilla.

David Otero regresa a un lugar muy especial View this post on Instagram A post shared by David Otero (@davidoteromusic) El cantante ha confesado que siempre hay un lugar al que suele regresar para recordar algunos de los veranos más felices de su vida.

Juan Peña disfruta de la feria junto a Paz Padilla View this post on Instagram A post shared by Juan Peña (@juanpenaoficial) Juan Peña ha mostrado lo feliz que se siente de haber podido coincidir en la Feria de Abril con Paz Padilla, a quien él considera "la gaditana con más arte que existe".

Patricia Pardo, su amuleto en el programa de 'AR' Instagram La presentadora ha compartido la instantánea que siempre tiene consigo en 'El Programa de Ana Rosa', en la que aparece ella junto a sus dos hijos.

Eugenia Martínez de Irujo se viste de Lourdes Montes View this post on Instagram A post shared by Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) La duquesa ha dejado claro lo bien que se lleva con la pareja de su ex marido Fran Rivera luciendo un vestido de flamenca de su firma para acudir a la Feria de Abril.

