Elena Furiase desvela uno de sus mayores placeres

Su confesión sobre la maternidad View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) "Una de las cosas que más me gusta es recoger a mi niño del cole, si… me gusta. Es algo que intento hacer todos los días, siempre que puedo; aunque tenga que venir media hora antes para coger sitio y esperar en el coche o al sol torrándome… pero merece la pena ese momento en el que te ven y salen corriendo de su clase con tal emoción que parece que llevamos un siglo sin vernos, y solo han pasado horas.Pues si, aquí estoy, con mi cara de cansada, de embarazada y de desear que nos abran la puerta para recoger a los cachorrillos!#antesquenadasoymama 💜"

Sofía Suescun visita a Sonia Ferrer y conoce su granja View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) "Hoy he conocido a todos los peluditos de @soniaferrerNo hay nada más enriquecedor que esto y ver como la grandeza de los animales una vez más te vuelve a sorprender❤️ 🐐🐶🐴", escribe la joven junto a esta imagen.

Paula Echevarría, de boda con su chico View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz se ha enfundado en un vestido fucsia y ha compartido varias imágenes del enlace al que ha asistido con su chico Miguel. ¿Estará pensando ella también en pasar de nuevo por el altar? Desde luego que no será por bodas a los que están invitados.

Lucía presume de embarazo View this post on Instagram A post shared by Lucía Sánchez Rodríguez (@luciasar94) La concursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido varias imágenes en las que ya se puede intuir su embarazo. La joven está embarazada de su ex pareja 'Lobo'.

María Casado, feliz con su último premio View this post on Instagram A post shared by María Casado (@mariacasado78) La presentadora malagueña ha posado así de feliz y sonriente con su nuevo premio "Iris America". La Academia de Televisión, junto a la Alianza Informativa Latinoamérica crearon en el año 2014 los Premios Iris América con un objetivo de hermanamiento entre ambos continentes.

