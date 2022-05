Tamara Falcó felicita a su hermano Enrique Iglesias por su cumpleaños

Tamara Falcó felicita a su hermano Enrique View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) La socialité ha compartido varias imágenes de su infancia con su hermano mayor durante sus veranos en Marbella en las que le ha querido felicitar pos su cumpleaños. "Feliz cumpleaños Henry" Te quiero con locura", ha escrito la hija de Isabel Preysler junto a esta imagen.

Alaska agradece las muestras de cariño a su madre View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) La cantante ha compartido una imagen de lo más entrañable en la que ha felicitado a su madre América por su 93 cumpleaños. "Mamá dice que muchas gracias por vuestras felicitaciones y que está encantada de cumplir 93 y dispuesta a los que vengan. Seguimos celebrando".

Karol G está soltera View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg) La cantante ha compartido unas imágenes de lo más sensuales en las que ha confirmado que vuelve a estar soltera. "taba con alguien pero ya estoy free 🖤", escribe Karol G.

Alice Campello celebra el Día de la Madre View this post on Instagram A post shared by Alice Campello Morata (@alicecampello) "Happy mothers day 💕 a tutte le mamme del mondo e a tutte le donne che stanno lottando per questo sogno💕 e grazie alla mia mamma perché è la miglior madre che potessi desiderare @maria.libralesso 💕", escribe la joven junto esta tiernas imágenes.

Rosa Benito presume de hija View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha compartido una divertida imagen junto a su hija Rosario Mohedano en la que las dos aparecen con dos vestidos muy veraniegos.

