Máximo Huerta celebra su último premio literario "Gracias, gracias y gracias! Estoy muy feliz. "Adiós, pequeño" ha ganado el Premio Fernando Lara de Novela 2022. La noche de anoche en Sevilla, en los Reales Alcázares, la recordaré con detalle toda mi vida. Todavía tengo el nudo en el pecho de la emoción. El día 15 de junio en librerías. Y soy vuestro.Pd.: tengo muchas cosas que contaros. Pero en este momento me subo a un avión y quiero llegar a casa y abrazar a mi madre.", escribe el escritor junto a una ráfaga de imágenes.

Lucía presume de embarazo La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' comparte una imagen en la que la podemos ver luciendo embarazo en la playa. Lucía, embarazada de 15 semanas, está feliz con su nuevo estado.

Sebastián Yantra se lo pasa en grande El cantante colombiano comparte una imagen en la que aparece pasándoselo en grande en la nieve y parece ser su instantánea elegida para cambiar la foto de perfil de whatsapp.

La joven argentina ha compartido varias imágenes vestida de lo más elegante junto a su marido en la capital francesa donde ahora residen.

Rosanna Zanetti, una sirena moderna La mujer de David Bisbal ha compartido una imagen en la que aparece como una sirenita moderna con un top de crochet.

Vega, feliz tras poder colaborar con Manu Carrasco La cantante ha confesado lo feliz que se siente de poder cantar junto a Manu Carrasco la canción 'Contigo' asegurando que vienen del mismo sitio y que desde entonces están igual de unidos.

Carme Chaparro sorprende con esta foto de cuando era chica La periodista ha compartido una instantánea de su Primera Comunión para mostrar la "cara de buena" que tenía cuando era niña. Una publicación con la que no ha querido dejar pasar por algo el corte de pelo que llevaba.

Amor Romeira desvela el problema que ha sufrido en la calle La 'influencer' ha confesado que ha sufrido un ataque de ansiedad y pánico después de que cuatro hombres le abordasen por la calle, deseando que algún día las mujeres puedan andar sin miedo a que algo les pueda suceder.

Violeta y su romántica instantánea con Fabio La pareja no puede estar más feliz esperando la llegada de su primera hija en común, Gala. Ahora, afrontan con mucha ilusión el último trimestre antes de poder tenerla ya entre sus brazos.

Cristiano Ronaldo y su romántico detalle con Georgina El futbolista ha querido dedicar una de sus publicaciones de Instagram a su chica después de haber vivido uno de los peores momentos de su vida juntos tras perder a uno de los pequeños que esperaban.

Emma García: así disfruta del buen tiempo La presentadora ha presumido de cuerpazo realizando su primer posado en bikini del año mientras disfruta de una escapada ideal a Ibiza.

María Castro y su foto de recuerdo La actriz ha confesado que no dudó en aprovechar una rueda de prensa para escaparse y hacerse unas fotografías que fuesen para ella, para el recuerdo.

Anna Ferrer de nuevo 'enamorada' Tras su ruptura con Iván, la hija de Paz Padilla ha confesado estar enamorada, aunque en esta ocasión no se trata de una nueva relación, sino de un lugar. Anna Ferrer ha confesado estar completamente cautivada por los viñedos de Château Smith Haut Lafitte, donde se está refugiando desde hace unos días.

Octavio Pujades, sorprendido por el cariño hacia su padre El actor compartía habitualmente su día a día con su padre, que falleció hace unas semanas. Sin embargo, todavía sigue recibiendo numerosos mensajes de cariño hacia él, algo que no ha dudado en agradecer.

Makoke, así se prepara para unas semanas llenas de eventos La colaboradora ha confesado que en estos días le espera la celebración de muchas bodas, por lo que no ha dudado en ir corriendo de tiendas para tener los 'looks' ideales.

El 'accidente' de Marta López Álamo con su vestido Instagram La novia de Kiko Matamoros ha confesado que no se probó el vestido antes de acudir a un evento, y eso hizo que no se diese cuenta de que la abertura era tan pronunciada que se le veía la ropa interior.

Belén Esteban y su romántico mensaje a su marido Tras su operación, la colaboradora ha decidido reaparecer en sus redes sociales para dar las gracias a la persona que ha estado junto a ella en este duro momento y que siempre le acompaña: su marido.

Anna Ferrer se marcha a Francia Anna Ferrer Padilla Instagram La influencer se ha ido unos días por trabajo a Burdeos (Francia). Lo ha hecho por trabajo, pero este viaje le viene como anillo al dedo tras unas semanas bastante movidas entre la feria de Abril, que no se ha perdido, y su ruptura con Iván Martín, con el que se había ido a vivir hace sólo unos meses, y ahora le toca organizar de nuevo una mudanza. Ella se ha marchado mientras él ha reconocido recientemente que ha terminado yendo a terapia para ayudar a gestionar sus emociones y sentimientos.

Dani Martín sorprende con nuevo look View this post on Instagram A post shared by Dani Martín (@_danimartin_) El cantante ha pasado por todos los looks habidos y por haber: más largo, más corto, rapado, castaño, con cresta, pelo azul... pero sin duda este amarillo a lo 'Bob Esponja' nos ha pillado desprevenidos. Sus fans lo tienen claro en los comentarios: ¡todos le ven guapo!

Irene Rosales, toda una yogui View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) La modelo y mujer de Kiko RIvera está aprendiendo a encontrar el equilibrio, física y mentalmente, y para ambos le está viniendo de perlas hacer yoga. Así de 'tiesa' ha posado en su cuenta de Instagram. ¡Guau!

Violeta Mangriñán tiene un nuevo susto de salud Violeta Mangriñán Instagram La influencer y ex superviviente está teniendo un embarazo bastante envidiable, pero este martes un problema de salud le ha vuelto a jugar una mala pasada por segunda vez. "No me he desmayado de milagro", ha escrito la valenciana. Después ha salido a dar explicaciones a sus seguidores, donde se ha defendido de las críticas que le acusan de hacer sobreesfuerzos como el deporte estando embarazada: "No estoy así por ser una mujer activa [...]. Estoy así prorque no duermo bien, no descanso bien y no quiero medicarme [...]. A medida que Gala crece, el embarazo se hace más pesado", ha explicado.

Marina García, otro susto de salud Marina García Instagram La joven exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no gana para disgustos, y si hace unas semanas contaba su grave problema de salud, por el que tendría que pasar por quirófano, ahora ha contado que su cuerpo le ha dado un nuevo 'revolcón', con vómitos y desmayos incluidos. ¡Pobre!

Alexia Rivas compara su parecido con las mujeres de su vida Alexia Rivas Instagram La periodista de Telecinco ha querido recordar a su abuela fallecida en un ataque de melancolía, pero también ha querido aprovechar para mostrar su gran parecido con ella y con su madre. "Nos dicen que somos 3 gotas de agua", ha escrito. ¿Qué opinas?

La tierna imagen de Ana Boyer con su hermano Para felicitarle por su cumpleaños, Ana Boyer ha compartido una tierna imagen en la que se puede ver a su hermano Enrique Iglesias mucho más pequeño.

Violeta Mangriñán Instagram La 'influencer' ha confesado que uno de sus mayores antojos durante el embarazo ha sido el de comer 'Cheetos' y todo tipo de patatas de bolsa, algo que Fabio le ha confesado que se debe a que es "hija suya".

Isabel Rábago explica dónde reside su felicidad La periodista ha compartido un texto enumerando todas las cosas en las que ella consigue encontrar su felicidad.

Khloe Kardashian y su bonito mensaje a su madre La 'influencer' ha dedicado unas bonitas palabras a su madre con las que deja claro lo mucho que le quiere y lo importante que es para ella para celebrar el Día de la Madre.

La divertida respuesta de Alejandro Sanz a Bad Bunny El cantante ha escrito una canción cuya letra dice "otro mensaje que escribo y no envío, Alejandro Sanz con el corazón partío". Ahora, Alejandro Sanz le ha respondido mostrando en un vídeo lo feliz que está junto a su chica. "Mensaje escrito y recibido", ha indicado en tono de humor.

Paula Echevarría presume de abdominales La actriz ha compartido unas instantáneas donde presume de abdominales, mostrando que se encuentra en plena forma gracias al entreno que realiza durante la semana.

¿Le has reconocido? ¡Efectivamente! Es David Cantero. El periodista presentador de informativos de Telecinco ha desempolvado esta fotografía de cuando tenía 17 años y la ha querido compartir con todos sus seguidores quienes se han sorprendido del cambio.

María Pombo ha disfrutado este fin de semana de una despedida de soltera con sus amigas. "Remix noche 2 ❤️‍🔥🪩", escribía la influencer junto a estas imágenes en las que se muestra la diversión y felicidad en todas las fotografías.

La actriz americana, Gwyneth Paltrow ha enviado un mensaje de orgullo hacia a su hija que ha cumplido la mayoría de edad. "Orgulloso no lo cubre, mi corazón se hincha con sentimientos que no puedo expresar con palabras. Eres profundamente extraordinario en todos los sentidos. Feliz cumpleaños mi querida niña. Espero que sepas lo especial que eres y cuánta luz has aportado a todos los que tienen la suerte de conocerte. Especialmente yo. Lo digo todo el tiempo y nunca me detendré... en palabras de la tía Drew, nací el día que tú naciste. Te quiero".

Los cantantes Sebastián Yatra y Aitana han compartido unas fotografías promocionales del vídeoclip de su canción: Las dudas. Una canción que no es lo único que tienen en común puesto que los dos son cantantes que han dado el salto a la actuación. ¿Habrán compartido consejos?

Kiko Rivera se ha sincerado con sus seguidores demostrando que la imagen no lo es todo: "Con pena y preocupación note lo mucho que he engordado, he descuidado mi alimentación y he abusado de comida basura y refrescos... Por eso a partir de hoy he decidido quitar el espejo"

