Anna Ferrer se marcha a Francia Anna Ferrer Padilla Instagram La influencer se ha ido unos días por trabajo a Burdeos (Francia). Lo ha hecho por trabajo, pero este viaje le viene como anillo al dedo tras unas semanas bastante movidas entre la feria de Abril, que no se ha perdido, y su ruptura con Iván Martín, con el que se había ido a vivir hace sólo unos meses, y ahora le toca organizar de nuevo una mudanza. Ella se ha marchado mientras él ha reconocido recientemente que ha terminado yendo a terapia para ayudar a gestionar sus emociones y sentimientos.

Dani Martín sorprende con nuevo look View this post on Instagram A post shared by Dani Martín (@_danimartin_) El cantante ha pasado por todos los looks habidos y por haber: más largo, más corto, rapado, castaño, con cresta, pelo azul... pero sin duda este amarillo a lo 'Bob Esponja' nos ha pillado desprevenidos. Sus fans lo tienen claro en los comentarios: ¡todos le ven guapo!

Irene Rosales, toda una yogui View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) La modelo y mujer de Kiko RIvera está aprendiendo a encontrar el equilibrio, física y mentalmente, y para ambos le está viniendo de perlas hacer yoga. Así de 'tiesa' ha posado en su cuenta de Instagram. ¡Guau!

Violeta Mangriñán tiene un nuevo susto de salud Violeta Mangriñán Instagram La influencer y ex superviviente está teniendo un embarazo bastante envidiable, pero este martes un problema de salud le ha vuelto a jugar una mala pasada por segunda vez. "No me he desmayado de milagro", ha escrito la valenciana. Después ha salido a dar explicaciones a sus seguidores, donde se ha defendido de las críticas que le acusan de hacer sobreesfuerzos como el deporte estando embarazada: "No estoy así por ser una mujer activa [...]. Estoy así prorque no duermo bien, no descanso bien y no quiero medicarme [...]. A medida que Gala crece, el embarazo se hace más pesado", ha explicado.

Marina García, otro susto de salud Marina García Instagram La joven exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no gana para disgustos, y si hace unas semanas contaba su grave problema de salud, por el que tendría que pasar por quirófano, ahora ha contado que su cuerpo le ha dado un nuevo 'revolcón', con vómitos y desmayos incluidos. ¡Pobre!

Alexia Rivas compara su parecido con las mujeres de su vida Alexia Rivas Instagram La periodista de Telecinco ha querido recordar a su abuela fallecida en un ataque de melancolía, pero también ha querido aprovechar para mostrar su gran parecido con ella y con su madre. "Nos dicen que somos 3 gotas de agua", ha escrito. ¿Qué opinas?

