Anna Ferrer de nuevo 'enamorada' View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) Tras su ruptura con Iván, la hija de Paz Padilla ha confesado estar enamorada, aunque en esta ocasión no se trata de una nueva relación, sino de un lugar. Anna Ferrer ha confesado estar completamente cautivada por los viñedos de Château Smith Haut Lafitte, donde se está refugiando desde hace unos días.



María Castro y su foto de recuerdo View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha confesado que no dudó en aprovechar una rueda de prensa para escaparse y hacerse unas fotografías que fuesen para ella, para el recuerdo.

Belén Esteban y su romántico mensaje a su marido Tras su operación, la colaboradora ha decidido reaparecer en sus redes sociales para dar las gracias a la persona que ha estado junto a ella en este duro momento y que siempre le acompaña: su marido.

El 'accidente' de Marta López Álamo con su vestido Instagram La novia de Kiko Matamoros ha confesado que no se probó el vestido antes de acudir a un evento, y eso hizo que no se diese cuenta de que la abertura era tan pronunciada que se le veía la ropa interior.

Makoke, así se prepara para unas semanas llenas de eventos View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) La colaboradora ha confesado que en estos días le espera la celebración de muchas bodas, por lo que no ha dudado en ir corriendo de tiendas para tener los 'looks' ideales.

Octavio Pujades, sorprendido por el cariño hacia su padre View this post on Instagram A post shared by Octavi Pujades (@octavipujades) El actor compartía habitualmente su día a día con su padre, que falleció hace unas semanas. Sin embargo, todavía sigue recibiendo numerosos mensajes de cariño hacia él, algo que no ha dudado en agradecer.

