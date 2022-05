Infanta Elena y Miguel Ángel Muñoz Gtres En el palco, la hermana del Rey ha coincidido con varios famosos, entre los que destacan el actor Miguel Ángel Muñoz, a punto de estrenar película, con quien se la ha visto disfrutar de la competición y reír a carcajadas en más de una ocasión.

Gtres Tras disfrutar de la competición, la Infanta hacia entrega de uno de los galardones de la competición.

Cayetano Martínez de Irujo Gtres El hijo de la duquesa de Alba ha participado en la competición de salto de obstáculos bajo la atenta mirada de sus hijos y su ex esposa, Genoveva Casanova.

Marta Ortega y Carlos Torretta Gtres El matrimonio ha disfrutado de las dos jornadas de la competición internacional, en la que la dueña de Inditex se ha mostrado como una gran embajadora de la marca y de estilo. Mientras que en la primera jornada la podemos ver con un look más informal compuesto por unos pantalones de lino verde con bolsillos y una camisa ocre acompañada de un bolso marrón clarito; el segundo apostó por un vestido blanco ibicenco de manga corta.

Sonia Ferrer y su novio Gtres La modelo ha acudido junto a su hija y su prometido, Sergio Fontecha, a disfrutar de la jornada de hípica mientras siguen con los preparativos de su boda, de la que ya saben el menú..

Mar Saura Gtres También hemos podido ver a la modelo, que hace carrera en estos momentos en México, disfrutando de unas jornadas de descanso viendo la hípica. Lo ha hecho con un vestido ceñido en tonos rosas con estampados frutales, escote en forma de corazón, mangas tres cuartos abullonadas y volantes en la falda corta.

Laura Matamoros Gtres Disfrutando de sus hijos y de la hípica, también pudimos ver a la hija de Kiko, quien ya ha hablado de lo preocupada que está sobre la salud de su padre en Honduras.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io