la semana de los famosos en redes

Jorge Javier Vázquez despide a su perro View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) El presentador ha querido rendir homenaje a su mascota que ha fallecido después de ser su fiel compañero durante varios años: "Ahora tendremos que aprender a vivir sin ti. Va a ser muy difícil porque has sido un compañero maravilloso, Travis. Qué silencio reina ahora en tu casa. Feliz viaje y no te olvides de saludar a Cartago".

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) La influencer es la mejor embajadora de su marca 'Name the brand' por eso en cada ocasión especial estrena alguno de los vestidos de su colección. Esta vez la fiesta es la boda de una amiga.

Alejandra comparte fotos inéditas de la boda de su primo View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La colaboradora de 'Viva la vida' ha compartido varias imágenes de la polémica boda del hijo de Carmen Borrego. Unas fotografías en la que se puede ver la complicidad de la benjamina del clan Campos con su abuela María Terea Campos y su pareja, Carlos.

Aitana disfruta de la Fórmula 1 View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante y ahora actriz ha compartido varias instantáneas de su experiencia durante el Gran Premio de Fórmula 1 en España del que ha disfrutado en compañía de su chico, Miguel Bernadeu.

Ana Obregón recuerda a su madre View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La polifacética artista ha querido recordar a su progenitora fallecida hace justo hoy un año. Una triste pérdida que se sumó a la muerte de su hijo Áless Lequio.

Enamorados como el primer día View this post on Instagram A post shared by Nicole Banderas (@nickykim2807) "Ocho años juntos disfrutando de cada segundo", ha escrito el malagueño junto a una foto en la que ambos aparecen rodeados de globos y en la cama de un hotel. La pareja ha disfrutado de una velada de lo más romántica para celebrar sus ocho años de amor.

Omar Sánchez y su reflexión más profunda View this post on Instagram A post shared by Omar Sánchez (@omar_sancheze33) El canario se encuentra en un momento de transición en su vida tras su separación de Anabel Pantoja. El joven ha compartido un vídeo en el que se ve los cambios que está haciendo en su vida.

Cristina Pedroche enseña sus cuadraditos View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La presentadora, que se encuentra grabando la nueva temporada de 'Love Island', ha compartido una imagen en la que aparece presumiendo de abdomen marcado. Fruto de su buena alimentación y su trabajo diario con entrenos de fuerza y cardio combinado con el yoga y el running.

Víctor Elías y Fran Perea vuelven a trabajar juntos View this post on Instagram A post shared by VÍCTOR ELÍAS (@lalias3) Los que fueran hermanísimos en la ficción 'Los Serrano' han vuelto por todo lo alto dando un notición: después de tomar ambos caminos separados en el mundo de la música y la actuación, ahora vuelven a unir fuerzas en lo que parece que será un single juntos: "Se vienen cositas de hermanos", ha escrito Víctor, que ya ha recibido miles de 'likes' por la noticia. Incluso Natalia Sánchez, que compartiera protagonismo con ellos en la serie, se ha ofrecido a hacerles los coros. De momento lo único que se sabe, por la ubicación de la foto, es que están en un estudio de grabación...

Marta López Álamo disfruta de Honduras View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La modelo ha querido viajar hasta Honduras para hacerle una visita a su chico, que está sufriendo las penurias del hambre, el frío y la convivencia con sus compañeros, aunque eso está claro que a Marta no le afecta, porque ella ha posado así de feliz y lozana desde el hotelazo que le ha puesto la organización. ¡Eso es vidorra!

Nuria Roca comparte una foto inédita View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Nuria Roca se hizo famosa muy pronto, con sólo 22 añitos, pero de eso ya ha llovido, y esta foto que ha compartido de su juventud lo demuestra, y es que por más que miramos la foto... ¡parece otra! Eso sí, nos quedamos con la Nuria Roca de ahora con 50 años, madura, interesante, mejor vestida y con más experiencia y glamour.

Carla Barber comparte la lista más importante View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La doctora es madre primeriza, y está viviendo la maternidad como lo que es: algo totalmente nuevo para ella. Por eso, no ha dudado en compartir la mochila que hizo para cuando tuvo que dar a luz. Una lista de cosas súper importante pero en la que muchas madres primerizas no reparan. ¡Seguro que les ha venido de perlas!

Cristina Porta, el cuerpo de la primavera View this post on Instagram A post shared by Cristina Porta Acosta (@cristiporta) ¡Cómo se nota que viene el verano! Las temperaturas cada vez suben más y bajan menos, y eso se nota también en Instagram con el aluvión de bikinis que vemos entre nuestras famosas, como Cristina Porta, que ha posado así de sexy en su perfil con un imponente bañador azul.

Rosalía, a tope con las Kardashian View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) No sabemos de dónde saldría el rumor de que Rosalía había dejado de hablarse con las Kardashian, pero parece que aquello nada tiene que ver con la realidad, y menos ahora que nuestra cantante española más internacional ha unido fuerzas con Kim para promocionar su línea de ropa 'Skims'. Quien la ha probado dice que no quiere otra, y a Rosalía se le ve encantada con su conjuntito.

Dulceida se prepara para su próximo gran proyecto View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) La influencer más importante de nuestro país no para de trabajar, y su próximo proyecto está a punto de caer en nuestras manos: su docuserie, en la que vamos a poder conocer a una Dulceida todoterreno pero también a una Aída Domenech muy personal. "Estamos a punto de terminar las grabaciones", ha anunciado.

Georgina Rodríguez se refugia en el deporte Instagram La joven está recuperando poco a poco su rutina tras la triste pérdida de su bebé en el parto. Y no hay mejor forma de hacerlo que con algo que le despeja la mente: entrenar. Una de sus aficiones favoritas y de la que ha querido presumir con su primer 'selfie' tras el parto de sus mellizos.

Marta López, emocionada tras su visita a Kiko Matamoros View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La modelo viajó hasta Honduras para sorprender a su chico, dejando sin palabras al colaborador de televisión. Ella vivió una experiencia de ensueño que le ha hecho muy feliz.

Sandra Barneda y su reflexión View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) La presentadora ha compartido una fotografía en blanco y negro de una sesión de fotos en las que se encontraba muy triste, pero que gracias a su perro y a la gran fotógrafa sacó fuerzas para sonreír en un momento tan complicado.

Rosalía, la mejor modelo de Kim Kardashian View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian) La cantante española se ha convertido en la mejor modelo de su amiga Kim Kardashian y su marca 'skims'. La española se ha atrevido a posar en ropa interior, presumiendo de cuerpazo con la línea de ropa de la reina de Instagram.

