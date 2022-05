La tierna declaración de Álex Adrover y Patricia Montero View this post on Instagram A post shared by Álex Adróver (@alexadrover) Es una de las parejas más consolidadas del panorama celebritero, por eso no nos cansamos de verles celebrar su amor una y otra vez: Patricia Montero y Álex Adrover llevan 11 años juntos... ¿y os podéis creer que aún no se han casado? Embarazos, pandemias... todo han sido piedras en el camino, pero ellos mismos, enamorados como estás desde el primer día, ya han anunciado que están con los preparativos de la boda para el 2023. De momento, lo que tenemos son dedicatorias tan bonitas como estas...

Violeta Mangriñán estrenará trabajo Violeta Mangriñán Instagram La influencer puede estar de 30 semanas, pero a pesar de algunos sustos durante el embarazo, no para: Violeta ha decidido meterse de lleno en un nuevo proyecto empresarial del que de momento no ha querido dar muchos detalles, aunque ella está segura de que "lo va a petar". ¿Lo mejor? Que va a tener como socia a su hermana, Lili.

Luisana Lopilato cumple años rodeada de amor View this post on Instagram A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) Hay para quienes el trabajo lo es todo; para otros, el ocio y los amigos, pero para la actriz Luisana Lopilato está claro que lo primero es su familia: hasta su tarta de cumpleaños, en la que se ve claramente que cumple 35 estupendos años, tiene como decoración a todos sus hijos, a su mascota y a su marido, el cantante Michael Bublé, con el que espera su cuarto hijo. ¡Felicidades por partida doble!

Antonia San Juan, ¿la doble de Verdeliss? View this post on Instagram A post shared by Antonia San Juan (@antonia_san_juan) No nos preguntéis por qué, pero al ver a la actriz de 'La Gran Depresión' de esta guisa la primera persona en la que hemos pensado es en la influencer Verdeliss, que tiene el pelo exactamente igual. Lo de Antonia, sin embargo, se trata de una peluca, aunque ella se ha visto más parecido nada menos que con María Antonieta...

El problema de salud de Carme Chaparro View this post on Instagram A post shared by Carme Chaparro (@carmechaparro) La periodista es una gran fan de las redes sociales, y en ellas cuenta muchos detalles de su vida, tanto lo bueno como lo malo -como su enfermedad de la piel-, y esta vez su problema de salud no se ha quedado guardado en el cajón: desde la consulta del dentista ha confesado que sufre bruxismo y que hace unos días se rompió un diente... ¡Qué dolor!

Joao y Mario Vaquerizo, ¿qué hacen juntos? View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Ésta es una de esas mezclas que por más que la miramos no sabemos cómo ha podido ocurrir: ¿Qué hacen Mario Vaquerizo y el Maestro Joao juntos? Pues han coincidido en la radio, y los dos parecían encantados de conocerse mutuamente: "Agradecida y emocionada", ha dicho Mario tras coincidir con el vidente. ¿Le habrá hecho Joao una sesión de rumpología, la técnica para leer el futuro... a través de las marcas en el culo?

Cristina Pedroche, tipazo antes de su estreno View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) No es ningún secreto que 'La Pedroche' tiene un tipazo: lo luce con cada vez menos ropa en Nochevieja, y ahora que vienen el calorcito y la nueva temporada de 'Love Island', reality del que es presentadora, mucho más. Así de estupenda luce en las fotos promocionales antes de su estreno el domingo 22 de mayo en Neox.

