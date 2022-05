1 Jorge Javier Vázquez despide a su perro View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) El presentador Jorge Javier ha querido rendir homenaje a su mascota que ha fallecido después de ser su fiel compañero durante varios años: "Ahora tendremos que aprender a vivir sin ti. Va a ser muy difícil porque has sido un compañero maravilloso, Travis. Qué silencio reina ahora en tu casa. Feliz viaje y no te olvides de saludar a Cartago".

2 María Pombo se va de boda View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) La influencer es la mejor embajadora de su marca 'Name the brand' por eso en cada ocasión especial estrena alguno de los vestidos de su colección. Esta vez la fiesta es la boda de una amiga.

3 Alejandra comparte fotos inéditas de la boda de su primo View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La colaboradora de 'Viva la vida' ha compartido varias imágenes de la polémica boda del hijo de Carmen Borrego. Unas fotografías en la que se puede ver la complicidad de la benjamina del clan Campos con su abuela María Terea Campos y su pareja, Carlos.

4 Aitana disfruta de la Fórmula 1 View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante y ahora actriz ha compartido varias instantáneas de su experiencia durante el Gran Premio de Fórmula 1 en España del que ha disfrutado en compañía de su chico, Miguel Bernadeu.

5 Ana Obregón recuerda a su madre View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La polifacética artista ha querido recordar a su progenitora fallecida hace justo hoy un año. Una triste pérdida que se sumó a la muerte de su hijo Áless Lequio.

