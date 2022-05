Kiko Rivera rinde homenaje a su abuela View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) "Yaya mía hoy cumplirías 91, te recuerdo y te siento", ha escrito el cantante y dj junto a una imagen de ellos juntos hace unos años en su casa. "❤️Me encantaría tanto poder hablar contigo de todo lo que me pasa...Pero me conformo con saber que eres mi ángel de la guarda.Te quiere tu nieto favorito.Besos al cielo porque si estás en legumbres sitio ese es el cielo ❤️Esta foto es la primera vez que viniste a mi casa ese día montamos una fiesta de baile y canté como a ti te gustaban ...dios como te echo de menos", ha continuado escribiendo Kiko Rivera junto a esta imagen con su abuela materna.

Rosanna Zanetti y sus hijos visitan a David en México View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) El cantante almeriense se encuentra en el país latino grabando la nueva edición de 'La Voz'. Y la modelo venezolana y sus dos hijos, Matteo y Bianca han decidido desafiar la distancia y visitar a David.

Sara Carbonero, su sábado perfecto View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La presentadora disfruta al máximo de sus fines de semana junto a su gran amiga Isabel Jiménez. Las dos comparten aficiones y negocios. Y posan así de sonrientes en el Retiro.

Mariló Montero, orgullosa de su hija View this post on Instagram A post shared by Mariló Montero (@marilo_montero) La presentadora se ha mostrado muy feliz por la graduación de su hija Rocío Crusset. La joven acaba de obtener la titulación universitaria de diseñadora en la Universidad de Parson de Nueva York, una de las más prestigiosas y compaginando su proyecto como diseñadora de joyas y modelo.

Carlota Corredera se va de boda View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La ya ex presentadora de Sálvame ha viajado hasta Cantabria para asistir a una boda y lo ha hecho en el color que abandera su amiga Rocío Carrasco, el fucsia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io