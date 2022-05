Nuria Roca recuerda su etapa "aventurera" View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Hace años me recorrí toda España en helicóptero para presentar un programa, estaba embarazada de seis meses, fue una experiencia espectacular🚁 … años antes me tiré en paracaídas para dar el sumario en otro formato🪂… durante un año entero estuve viajando a Tanzania para localizar tribus y presentar otro programa, qué maravilla✈️…Pues os diré que ahora, en LA ROCA, tengo las mejores vistas!!!Qué ganas de que llegue el domingo!!! 🪨 📺 💚

María Pedraza disfruta de la 'dolce vita' View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) La actriz ha compartido varias imágenes en las que se puede ver lo mucho que está disfrutando de su visita a tierras italianas y su gastronomía. En ellas, se ve a la actriz con una helado gigante, con todo tipo de complementos que le hace perder la cordura.

Vicky Martín Berrocal disfruta de su nueva vida en Madrid View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) La diseñadora se encuentra disfrutando del momento tras su separación de Joao por eso comparte esta imagen junto a la que escribe "aquí y ahora". Una instantánea que se ha llenado de comentarios en los que piropean a la empresaria.

Hailey Bieber lamenta la muerte de su abuela View this post on Instagram A post shared by Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber) La modelo ha compartido una fotografía en blanco y negro de su abuela que ha fallecido este 27 de mayo a los 92 años de edad. "Mi hermosa abuela Carol Baldwin, la matriarca de la familia Baldwin completó su viaje aquí en la tierra. Hoy la celebro a ella, la vida que vivió y el legado que deja. Te amamos", ha escrito la mujer de Justin Bieber junto a la imagen.

Dabiz Muñoz se pone romántico View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) El chef ha compartido un selfie en el ascensor con Cristina Pedroche en la que aparecen besándose y junto a la que ha escrito lo mucho que le gusta su mujer.

Laura Matamoros Instagram Aunque no se pronuncia nada sobre su ruptura o el concurso de su padre, la influencer está inmersa en lo que le hace realmente feliz: sus hijos.

María Patiño View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) La colaboradora compartía orgullosa en su Instagram los minutos previos a la gran gala de la 'Sálvame Fashion Week'. Todos disfrutaban muchísimo de la noche, aunque hubo alguno que no como Chelo García-Cortés.

Carlota Corredera Instagram La presentadora está de lo más a gusto sin coger los mandos de 'Sálvame'. Tanto es así que ella solo está centrada ya en el verano y disfrutar de una buena piscina.

Violeta Mangriñán Instagram La influencer está muy disgustada porque la aplicación de Instagram le ha quitado los filtros. En concreto Violeta suele utilizar un filtro de ojos saltones y está bastante triste porque sus stories ya no serán los mismos.

Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña View this post on Instagram A post shared by Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau) La pareja está disfrutando de unos días en Ibiza y no nos pueden dar más envidia. Los dos han trabajado juntos en la serie 'La Última', la primera producción original de Disney+ en España.

Sofía Cristo View this post on Instagram A post shared by S O F I A 🦄 C R I S T O (@sofiacristo_cristo) "COVID no tengo , pero fiebre mucha", comenta la hija de Bárbara Rey con una carita... La joven tiene evento este fin de semana y quiere darlo todo pero no tiene fuerzas y pide opinión a sus fieles seguidores.

Luca Onestini View this post on Instagram A post shared by Luca Onestini (@lucaonestini_11) "Os presento a mi nueva novia", escribía el joven con nada más y nada menos que acompañado de Ester Expósito. Por su emoticono da a entender que se trata de una broma, pero la verdad es que hacen muy buena pareja.

Violeta y su felicitación a Fabio View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Violeta Mangriñán ha sacado algo de tiempo y energías en sus últimas semanas de embarazo para hacerle un vídeo muy especial a su chico, Fabio Colloricchio, que este 25 de mayo ha cumplido 32 años. No hay más que ver las imágenes que lo suyo, que nació como un tonteo en 'Supervivientes', va camino de convertirse en una de las familias con más peso en el mundo influencer. Él ya le ha contestado: "Gracias a ti Bb por todo este tiempo y por estar creando lo más bonito que tendremos en la vida ❤️ love you bby". ¡Felicidades, Fabio!

Rosa López, 'feliz de encontrarse hoy aquí' View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) Como decía su canción de Eurovisión, 'Europe's living a celebration', Rosa siente en sí una ilusión: la de poder celebrar el recuerdo de su participación en el festival ¡hace ya 20 años! Nadie le dijo la de dramas y malos momentos que viviría a partir de entonces, pero parece que fue ayer cuando una jovencísima Rosa, que acababa de salir de su pueblo de Granada, hacía botar a un estadio entero en Estonia y nos mantenía a todos pegados a la pantalla de televisión. Se llevó el 7º puesto, pero el primero en nuestros corazones.

María Castro tiene diástasis View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha querido visibilizar el problema que arrastra desde que diera a luz, y es que sus músculos abdominales se han dado de sí hasta provocarle diástasis, lo que hace que su pared abdominal no cumpla del todo su función y se hunda o se abombe según los esfuerzos que haga, tal y como se ve en su vídeo, algo que puede ser muy molesto. La terapia, de momento, pasa por la fisioterapia y el entrenamiento de la zona para fortalecerla lo máximo posible y evitar problemas posteriores.

Kike Calleja, cuenta atrás para su boda View this post on Instagram A post shared by Kike Calleja (@kikecalleja) Poco más de un mes queda para que el colaborador y reportero de Mediaset le dé el 'sí, quiero' a su chica, Raquel Abad: será el próximo 8 de julio, pero de momento ya ha empezado la cuenta atrás, y se le nota de lo más emocionado.

Irene Rosales y Kiko Rivera celebran 8 años de amor View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) No todo el mundo apostaba a que Irene Rosales y Kiko Rivera aguantaran en su relación cuando empezaron a salir: él tenía fama de ser muy mujeriego, pero la modelo ha conseguido meterle en vereda y que se convierta en un gran marido y mejor padre. Hace ya 8 años que empezó su historia de amor, y este día lo celebran, a pesar de las rencillas familiares de Kiko, queriéndose como el primero, aunque no sea precisamente su mejor momento tras conocer que ha sido condenado por la Justicia.

Eduardo Navarrete, como su madre le trajo al mundo View this post on Instagram A post shared by Eduardo Navarrete (@eduardonavarreteoficial) Auqnue sea diseñador de moda, a Eduardo Navarrete parece que le sobra la ropa en determinados momentos, como en este día de playa en Lanzarote, en el que ha posado completamente desnudo. Ahora parece haber ganado más confianza con su cuerpo tras haberse hecho una liposucción, como nos confesó el costurero en su entrevista para Diez Minutos.

Mario Vaquerizo presume de amistad con Dulceida View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Que Mario Vaquerizo sea representante tiene sus ventajas, y es que conoce a muchísima gente, alguna tan dispar como la influencer Dulceida, con la que comparte una gran amistad muy poco conocida, e incluso ha dejado claro que 'la admira'. Como para no hacerlo: es la influencer de moda más poderosa de nuestro país...

Heidi Klum le enseña a su marido un lugar muy especial View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) Heidi Klum ha decidido llevar a su marido a la casa en la que ella se crió. Un momento muy bonito en el que ha terminado emocionándose, y es que son muchos los recuerdos que guarda de ese lugar.

Luis Fonsi, así recarga energías para su gira View this post on Instagram A post shared by 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗙𝗼𝗻𝘀𝗶 (@luisfonsi) El cantante ha subido unas bonitas instantáneas en las que se le ve disfrutando junto a su familia para recargar pilas y estar listo para comenzar su gira.

Alba Díaz responde a sus 'haters' Instagram Alba Díaz, cansada de recibir comentarios dañinos, ha decidido responder a uno de sus 'haters' dándole una serie de consejos y animándole a replantearse por qué actúa de esa manera.

Marta Riesco presume de su estancia en Cannes View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La reportera se encuentra allí por motivos de trabajo y no ha dudado en presumir de los conjuntos que ha decidido llevar para este evento.

Rocío Flores y el detalle que le ha alegrado el día Instagram La hija de Antonio David Flores ha confesado que durante un viaje en tren ha coincidido con una pareja mayor que ha conseguido "llegarle al corazón" por su manera de tratarle y por cómo se miraban entre ellos.

Adriana Abenia, feliz por su nuevo proyecto profesional View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) La presentadora ha anunciado a través de sus redes sociales que está muy feliz tras comenzar a grabar el nuevo programa en el que estará trabajando y que se estrenará dentro de poco tiempo en Telemadrid.

Rocío Flores: recuerdo desbloqueado Rocío Flores Instagram La colaboradora aún guarda un gran recuerdo de 'Supervivientes', edición que estuvo a punto de ganar en 2020 y donde quedó tercera finalista. De hecho, tan buen recuerdo guarda que, a pesar del frío nocturno, el hambre, las inclemencias del tiempo, los mosquitos y bichos varios, repetiría sin dudar, aunque de momento lo que le queda es este vestido que ha lucido con mucho orgullo en redes sociales: un "recuerdo TOP" de cuando volvió a España desde Honduras.

Carlota Corredera, de boda con un 'guiño' View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora está en un moento muy especial de su vida desde su salida de 'Sálvame': ha disfrutado más de sus amigos y hata se ha hecho un viajazo a África, y ahora también tiene tiempo de acudir a las bodas de sus amigos como esta, donde ha lucido un precioso vestido con "guiño" a su amiga Rocío Carrasco por el color: un brillante fucsia. ¡Estaba espectacular!

María Adánez cambia de look View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) Sin perder su esencia y su maravilloso rubio, la actriz ha pasado por 'chapa y pintura' de cara al buen tiempo para matizar su color, arreglar las puntas y darse unas mechas. Así de guapa está la intérprete de 'Aquí no hay quien viva', que ha hecho un guiño a la frase que la famosa Mariví Bilbao le decía en la ficción: "Qué mona va esta chica siempre", ahora en forma de 'hashtag'.

Lorena Gómez también cambia de look View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Mucho más llamativo ha sido el cambio de la cantante Lorena Gómez, que ha cambiado de look y se ha puesto flequillo. Otra que da igual lo que se haga y lo que se ponga: ¡siempre va monísima!

Bibiana Fernández y su momentazo con Sylvester View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) Sí, todos los que están en la foto son caras más que conocidas, pero sin duda hay una que llama la atención: ¡sí, es Sylvester Stallone! La actriz y colaboradora coincidió con él, Miguel Bosé y Pedro Almodóvar en Cannes, y ha aprovechado para contar la anécdota en el programa 'Por fin no es lunes'.

Marta y Palito, el mejor reencuentro View this post on Instagram A post shared by MARTA DE LOLA (@martadelola) Este pasado fin de semana ha sido de reencuentros, y Marta y Palito han puesto el broche con esta bonita reunión, en la que han coincidido para apoyar en su nueva aventura profesional a su también amigo Omar Sánchez. Las dos se han mostrado de lo más cariñosas, y es que sus semanas en el palafito de 'Supervivientes' juntas dio para crear un gran amistad.

Paco León felicita a Miren Ibarguren con su mejor foto View this post on Instagram A post shared by @pacoleon La actriz de 'Aída' no puede quejarse de físico a sus 43 años: está espectacular, y la foto que ha escogido Paco León para felicitarla lo muestra a la perfección y en todo su esplendor, aprovechando además para alabar su capacidad interpretativa. ¡Eso son amigos!

