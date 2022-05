Rocío Flores y el detalle que le ha alegrado el día Instagram La hija de Antonio David Flores ha confesado que durante un viaje en tren ha coincidido con una pareja mayor que ha conseguido "llegarle al corazón" por su manera de tratarle y por cómo se miraban entre ellos.

Adriana Abenia, feliz por su nuevo proyecto profesional View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) La presentadora ha anunciado a través de sus redes sociales que está muy feliz tras comenzar a grabar el nuevo programa en el que estará trabajando y que se estrenará dentro de poco tiempo en Telemadrid.

Marta Riesco presume de su estancia en Cannes View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La reportera se encuentra allí por motivos de trabajo y no ha dudado en presumir de los conjuntos que ha decidido llevar para este evento.

Alba Díaz responde a sus 'haters' Instagram Alba Díaz, cansada de recibir comentarios dañinos, ha decidido responder a uno de sus 'haters' dándole una serie de consejos y animándole a replantearse por qué actúa de esa manera.

Luis Fonsi, así recarga energías para su gira View this post on Instagram A post shared by 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗙𝗼𝗻𝘀𝗶 (@luisfonsi) El cantante ha subido unas bonitas instantáneas en las que se le ve disfrutando junto a su familia para recargar pilas y estar listo para comenzar su gira.

Heidi Klum le enseña a su marido un lugar muy especial View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) Heidi Klum ha decidido llevar a su marido a la casa en la que ella se crió. Un momento muy bonito en el que ha terminado emocionándose, y es que son muchos los recuerdos que guarda de ese lugar.

