Violeta y su felicitación a Fabio View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Violeta Mangriñán ha sacado algo de tiempo y energías en sus últimas semanas de embarazo para hacerle un vídeo muy especial a su chico, Fabio Colloricchio, que este 25 de mayo ha cumplido 32 años. No hay más que ver las imágenes que lo suyo, que nació como un tonteo en 'Supervivientes', va camino de convertirse en una de las familias con más peso en el mundo influencer. Él ya le ha contestado: "Gracias a ti Bb por todo este tiempo y por estar creando lo más bonito que tendremos en la vida ❤️ love you bby". ¡Felicidades, Fabio!

Rosa López, 'feliz de encontrarse hoy aquí' View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) Como decía su canción de Eurovisión, 'Europe's living a celebration', Rosa siente en sí una ilusión: la de poder celebrar el recuerdo de su participación en el festival ¡hace ya 20 años! Nadie le dijo la de dramas y malos momentos que viviría a partir de entonces, pero parece que fue ayer cuando una jovencísima Rosa, que acababa de salir de su pueblo de Granada, hacía botar a un estadio entero en Estonia y nos mantenía a todos pegados a la pantalla de televisión. Se llevó el 7º puesto, pero el primero en nuestros corazones.

María Castro tiene diástasis View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha querido visibilizar el problema que arrastra desde que diera a luz, y es que sus músculos abdominales se han dado de sí hasta provocarle diástasis, lo que hace que su pared abdominal no cumpla del todo su función y se hunda o se abombe según los esfuerzos que haga, tal y como se ve en su vídeo, algo que puede ser muy molesto. La terapia, de momento, pasa por la fisioterapia y el entrenamiento de la zona para fortalecerla lo máximo posible y evitar problemas posteriores.

Kike Calleja, cuenta atrás para su boda View this post on Instagram A post shared by Kike Calleja (@kikecalleja) Poco más de un mes queda para que el colaborador y reportero de Mediaset le dé el 'sí, quiero' a su chica, Raquel Abad: será el próximo 8 de julio, pero de momento ya ha empezado la cuenta atrás, y se le nota de lo más emocionado.

Irene Rosales y Kiko Rivera celebran 8 años de amor View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) No todo el mundo apostaba a que Irene Rosales y Kiko Rivera aguantaran en su relación cuando empezaron a salir: él tenía fama de ser muy mujeriego, pero la modelo ha conseguido meterle en vereda y que se convierta en un gran marido y mejor padre. Hace ya 8 años que empezó su historia de amor, y este día lo celebran, a pesar de las rencillas familiares de Kiko, queriéndose como el primero, aunque no sea precisamente su mejor momento tras conocer que ha sido condenado por la Justicia.

Eduardo Navarrete, como su madre le trajo al mundo View this post on Instagram A post shared by Eduardo Navarrete (@eduardonavarreteoficial) Auqnue sea diseñador de moda, a Eduardo Navarrete parece que le sobra la ropa en determinados momentos, como en este día de playa en Lanzarote, en el que ha posado completamente desnudo. Ahora parece haber ganado más confianza con su cuerpo tras haberse hecho una liposucción, como nos confesó el costurero en su entrevista para Diez Minutos.

Mario Vaquerizo presume de amistad con Dulceida View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Que Mario Vaquerizo sea representante tiene sus ventajas, y es que conoce a muchísima gente, alguna tan dispar como la influencer Dulceida, con la que comparte una gran amistad muy poco conocida, e incluso ha dejado claro que 'la admira'. Como para no hacerlo: es la influencer de moda más poderosa de nuestro país...

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io