María Jesús Ruiz desmiente que esté embarazada View this post on Instagram A post shared by María Jesús Ruiz Garzón (@mariajesusruizg) La modelo sevillana ha tenido que utilizar sus redes sociales para desmentir una información que se ha lanzado sobre ella. María Jesús ha confirmado que no se encuentra embarazada de su tercer hijo, aunque no descarta que pronto pueda dar esta noticia. "No estoy embarazada, pero si lo estuviera sería maravilloso y tengo claro que sería con Curro", ha escrito de manera tajante junto a una foto con su pareja.

Iker Casillas celebra el triunfo del Real Madrid View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) EL guardameta, capitán del Real Madrid, por tantos años, ha querido celebrar el triunfo del equipo que le vio crecer junto a una imagen levantando la Copa de la victoria de la Champions hace hoy 22 años.

Carla Barber disfruta de su primer viaje con Bastián View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) Después de haber dado a luz a su primer hijo hace más de un mes, ha querido disfrutar de una escapada a su tierra natal junto a su pequeño. Donde, además de conocer a la familia, ha disfrutado de un día en alta mar.

Violeta viaja a Ibiza a por un vestido muy especial View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La influencer, que se encuentra en la recta final de su embarazo, ha querido compartir una imagen acariciando su tripita en alta mar después de haber viajado a Ibiza a visitar a su amiga Sofía y a escoger el vestido de 'baby shower'.

El mejor refugio de Helen Lindes View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) La modelo afrontaba hace menos de una semana una de las pérdidas más grandes que puede sufrir una persona, la de su madre, se va recuperando poco a poco con la mejor medicina: su familia.

Las lágrimas de Lara Álvarez en su cumpleaños Instagram Un año más, Lara Álvarez ha celebrado su cumpleaños en Honduras y ha vivido un despertar de lo más emocionante cuando el cantante Riki Rivera le ha sorprendido con una canción que le eriza la piel.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io