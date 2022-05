Violeta Mangriñán desvela cuánto ha engordado en su embarazo @violeta_mangrinyan Instagram La influencer comparte con sus casi dos millones de seguidores de Instagram el día a día de su gestación. Durante una charla informal con ellos reveló, entre otras cosas, que, de momento, ha engordado 7 kilos en la dulce espera de su hija Gala.

Olga Moreno y su mensaje a Marta López View this post on Instagram A post shared by @olgamorenooficial Olga Moreno regresaba al plató de 'Supervivientes' tras su victoria en 2021 para defender a su amiga Ana Luque. A pesar del 'zasca' de Alexia Rivas, contó con el apoyo e su buena amiga, Marta López.

"En las buenas no se abandona, en las malas… menos 💙", le contestó la colaboradora de 'Sálvame' tras su bonito mensaje.



Antonio Banderas disfruta de Carlos Latre View this post on Instagram A post shared by Carlos Latre (@carloslatre) El humorista representó su espectáculo 'One Man Show' en Málaga y tuvo dos espectadores de excepción: Antonio Banderas y el chef Dani García. Estaba agradecido y emocionado.

El piropo de Dabiz Muñoz a Cristina Pedroche View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La presentadora está a tope con la segunda temporada de 'Love Island' en Neox y comparte con sus casi 3 millones de seguidores de Instagram todos sus looks. El último ha recibido un piropo muy especial, el de su marido, el reputado chef Dabiz Muñoz. "Super Melocotón turgente y lozano 🍑 que no es de esta galaxia 🔥❤️", fueron sus palabras.



Javier Ambrossi y Rossy de Palma, sin maletas pero con humor @soyambrossi Instagram Los actores han disfrutado del festival de cine de Cannes donde Rossy de Palma repetía como miembro del jurado. Pero, a su regreso a Madrid, se encontraron con una desagradable sorpresa: les habían perdido el equipaje.

Víctor Elías se 'come' a Ana Guerra @anaguerramusic Instagram La pareja de músicos no puede estar más feliz con su relación y comparten sus momentos más íntimos a sus redes sociales. El pasado domingo, mostraron una de las más divertidas: el director musical 'mordiendo' a su chica. ¡Love is in the air!

Samanta Villar vuelve a sonreír View this post on Instagram A post shared by Samanta Villar (@samantavillar) La presentadora ha escrito un post para desvelar a sus seguidores que empieza a recuperar la sonrisa y que vuelvo a los planes y la vida de antes. ¡Nos alegramos!

Beatriz Rico cuenta su experiencia en Jerusalén View this post on Instagram A post shared by Beatriz Rico (@beatriz_rico_oficial) La actriz ha utilizado sus redes sociales para explicar el duro episodio que ha vivido durante su visita a Jerusalén cuando un soldado aplastó a un chaval palestino y lanza una reflexión "No lo vi en tv; estaba allí, lo viví. Y es terrorífico" dice y lanza un mensaje claro "Paz para Palestina".



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io