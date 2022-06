Dos amigas de boda View this post on Instagram A post shared by Marta Sánchez (@martisimasanchez) Rubia y Morena, forman el tándem perfecto. La cantante y la diseñadora se encuentran disfrutando en Reino Unido de la boda de su amiga Nuria March. Juntas están siendo testigos de su amor.

Nuria Roca sueña con el verano View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) La presentadora ha compartido una imagen en la que aparece en el mar con la puesta de sol de fondo dejando claro las enormes ganas que tiene de volver a darse un baño en el mar.

Rosanna Zanetti y David Bisbal celebran sus cumpleaños con una escapada romántica View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) David Bisbal se ha desplazado con su mujer, Rosanna Zanetti, y sus hijos pequeños, Bianca y Matteo, a México para participar como coach en 'La Voz', allí ha celebrado su cumpleaños y el de su mujer. Ella lo celebra el 15 y el el 5 aunque con 11 años de difrencia.

Sara Carbonero cambia de look View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La periodista está disfrutando de una tarde de piscina en su casa para refrescarse de la ola de calor y ha compartido una imagen que nos hace sospechar de su gran cambio de look: se ha cortado el flequillo.

El príncipe Guillermo, repartidor de periódicos Instagram Así de sonriente posaba el príncipe Guillermo junto a un compañero de "trabajo" y uno de los ciudadanos que decidieron inmortalizar este momento en el que se encontraron al nieto de Isabel II repartiendo periódicos en Madrid.

Nuria March cuenta las horas para su 'Sí, quiero' View this post on Instagram A post shared by Nuria March (@nuria_march) La empresaria ha compartido la imagen de los tres vestidos que lucirá para su enlace que se celebra este fin de semana en el Reino Unido, de Tot Hom, Lorenzo Caprile y THE 2ND SKIN CO.

Aitana, feliz con su gira por México View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) "no me puedo creer que por fin haya llegado este momento… 🥹🥹🥹PRIMERAS FECHAS EN LATAM #11RAZONESMASTOUR ❤️❤️❤️ México nos vemos en octubre!!! me muero de la ilusión y de las ganas de veros a todxs 💘 (muy pronto fechas en más países 🫶🏼🫶🏼🫶🏼)", ha escrito la cantante y actriz.

Momento 'Dama y Vagabundo' View this post on Instagram A post shared by Michael Bublé (@michaelbuble) "¡Después de 15 años, finalmente tenemos el momento de nuestra dama y el vagabundo! ¡Ella es la salsa de tomate para mi mostaza!", ha escrito Michael Buble junto a esta imagen junto a su mujer.

Rosanna Zanetti y sus inolvidables vacaciones en México View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La modelo se encuentra en México por el trabajo de su marido, David Bisbal, pero están disfrutando su estancia en el país azteca para recorrer lugares especiales y disfrutar de tiempo en familia.

Así estaba Carla Barber cinco días antes de dar a luz View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La ex de Diego Matamoros ha mostrado los ejercicios que estaba realizando tan solo cinco días antes de tener entre sus brazos a su pequeño.

Iker Casillas y sus recuerdos del pasado View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El deportista ha compartido una instantánea en la que aparece mucho más joven y no ha podido evitar expresar su sorpresa al verse.

Pilar Rubio y su romántica declaración de amor Instagram La colaboradora ha compartido una bonita instantánea donde aparece cogiendo a uno de sus hijos mientras que besa a Sergio Ramos. "Aquí, ahora y siempre", ha asegurado.

Tania Llasera y su gran cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La presentadora ha optado por someterse a un cambio de 'look' que no ha dudado en mostrar a través de sus redes sociales, apareciendo con el pelo....¡rosa!

El truco para ponerse en forma de Chenoa View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha mostrado el truco que tiene ella para ponerse en forma ahora que cada vez queda menos tiempo para que tenga lugar su esperada boda.

Almudena Cid queda con "el hombre de su vida" Instagram La ex gimnasta ha compartido a través de sus redes sociales la cita tan especial de la que ha podido disfrutar al quedar con "el hombre de su vida", un bebé llamado Marko.

Alba Díaz: así está tras su operación de pecho View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal tomó hace unos meses la decisión de reducirse el pecho con una operación. El gran volumen que tenía le provocaba dolores de espalda, así que para ella fue la mejor opción. Ahora posa así de contenta con su nuevo pecho para esta campaña de publicidad.

Melani Olivares denuncia el robo de su coche Melani Olivares Instagram A la actriz de 'Aída' le han dado un disgusto: le han robado el coche en un parking de pleno centro de Madrid. Se trata de un BMW negro, modelo X3 (un todoterreno). Melani ya ha ido a la policía a poner una denuncia, aunque lo peor no ha sido sólo el susto: "Todavía lo estoy pagando", ha dicho muy entre triste y enfadada.

Soraya y Miguel, de aniversario View this post on Instagram A post shared by SORAYA (@soraya82) La cantante y su marido, el modelo Miguel Ángel Herrera, son una gran pareja, y cada día se enamoran más el uno del otro, tal y como nos demuestran a diario. Ahora han celebrado el décimo aniversario del día en el que se conocieron. ¡Qué bonito!

Así es Gala, la hija de Violeta y Fabio View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La pareja formada por Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio espera con ansia la llegada de su pequeña, Gala, aunque gracias a la tecnología de las ecografías 5D han podido verle la cara a su hija, que está a puntito de llegar al mundo. ¡Ya no queda nada!

Sara Sálamo e Isco se ponen románticos View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Sara e Isco son, definitivamente, 'couple goals'. Los dos tienen una relación estupenda de la que presumen cada día, y ahora la actriz ha posteado algunas imágenes privadas de ambos pasándoselo en grande. ¡Qué bonitos son!

Lola Índigo presume de abdominales View this post on Instagram A post shared by Lola Indigo (@lolaindigo) Las rutinas de baile que Mimi se marca sobre el escenario se tenían que notar por algún sitio, y ahora lo vemos: la cantante de Lola Índigo ¡está más fuerte que el vinagre!

Risto se marca un Isabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) El publicista y presentador no ha dudado en compartir un selfie sonriendo porque, según él, eso es lo que les gusta "a los que te quieren bonito" y lo que "les jode a todos los demás". Como dijo Isabel Pantoja, 'dientes,dientes, que es lo que les jode'. Él mismo ha añadido el hashtag con mucho humor.

Toñi Moreno presume... ¡de sí misma! View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentadora ha presumido de sí misma... ¿y por qué no? ¡Era una niña monísima cuando era un bebé! Así ha celebrado su cumpleaños, con una imagen inédita de cuando era pequeñita, en el que se ha plantado en los 49 en un gran momento de su vida. ¡Felicidades!

Desy Rodríguez se reencuentra con su maleta en Honduras View this post on Instagram A post shared by Supervivientes (@supervivientestv) Pasar por 'Supervivientes' no es algo fácil, y Desy Rodríguez ahora lo sabe. Si ha habido algo que ha echado de menos es su maleta con su ropa, sus complementos y sus cosméticos. ¿Lo primero que ha hecho en este gracioso reencuentro? Embadurnarse de colonia en un hilarante vídeo. Repasamos la vida de Desy Rodríguez.

Martina Klein se pone romántica con su chico View this post on Instagram A post shared by Martina Klein (@martinakleinpro) La modelo está tan enamorada de su marido, Àlex Corretja, como el primer día, y se lo ha demostrado con esta bonita carta de amor pública en Instagram. ¡Que se nos escapa la lagrimita...!

Las vacaciones reivindicativas de Kylie Jenner La empresaria y socialité estadounidense cada vez que sube una foto en Instagram, lo peta, y esta vez no ha sido menos, porque con polémico bikini de Jean Paul Gaultier con estampado de pezones ha conseguido saltarse la censura de Instagram con un claro mensaje para la red social: 'Free the nipple'. Lleva casi 10 millones de 'likes'. ¡Brava!

Laura Escanes y Risto Mejide estrenan proyecto View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La pareja no puede estar más feliz, porque ahora, además de estar casados, también pueden pasar tiempo juntos con su nuevo proyecto profesional: un podcast que acaban de estrenar. ¿Lo has escuchado ya?

Anita Matamoros, vacaciones en Madrid View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) La hija de Kiko Matamoros y Makoke acaba de volver de su viaje a Ibiza, donde nos ha puesto los dientes largos. Ahora, por lo que dice, estará en la capital "hasta nuevo aviso". Conociéndola, no creemos que tarde mucho en coger un avión e irse de vacaciones a otro sitio... ¡Anita es de culo inquieto!

Elisabeth y Sergio, enamorados como el primer día View this post on Instagram A post shared by Elisabeth Reyes (@elisabethreyesoficial) La modelo y el ex futbolista siguen cumpliendo sueños el uno al lado del otro, y es que su relación está de aniversario, porque cumplen 8 años de casados. Contrajeron matrimonio en 2012, tuvieron a su hija -Adriana- en 2017... ¿se animarán a ir a por el segundo 'baby'?

Joaquín y Raul Prieto disfrutan de El Rocío Joaquín Torres Instagram La pequeña aldea onubense ha vuelto a llenarse hasta los topes tras dos años de 'cerrojazo' por la pandemia, y entre los feligreses que se han acercado para ver a la Virgen estaban el arquitecto Joaquín Torres y su chico, Raúl Prieto, que acudían y les conquistaba por completo.

Noelia López cumple uno de sus sueños View this post on Instagram A post shared by Noelia López (@noelopezv) Viajar es, probablemente, uno de los hobbies con más adeptos en el mundo, y Noelia López lo disfruta con la ilusión de una niña pequeña. El último destino elegido ha sido Egipto, con el que ha cumplido un sueño. Eso sí, teniendo en cuenta el calo que hace allí, las cosas hay que hacerlas bien temprano para no 'torrarse'. "Desde las 4:00 de la mañana en pie para disfrutar de dos maravillas", ha dicho refiriéndose al templo de Karnak y al de Luxor, aunque, como ella misma añade, "sarna con gusto no pica".

Alexia Rivas, irreconocible de pequeña Alexia Rivas Instagram A nosotros nos ha costado un poco reconocer a esta niñita tan mona, y hemos alucinado cuando hemos visto que era una 'story' subida a Instagram por Alexia Rivas. ¡Qué monería con su vestidito y su lacito en el pelo!

Sara Carbonero, una turista más View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Puede que haya vivido un montón de años en Madrid, pero a Sara Carbonero lo que le gusta es perderse por las calles del centro de la capital como si fuera una turista más, y lo ha demostrado con este carrusel de fotos en pleno Malasaña.

Gianmarco Onestini deslumbra en bañador View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI 🦂 (@gianmarco.onestini) Decía la canción de Sonia y Selena que 'cuando llega el calor los chicos se enamoran', pero también podría ser que se despelotan, como Gianmarco Onestini, que es salir un rayo de sol y ya le tenemos luciendo torso musculado en Instagram. ¡Menudo cuerpazo!

Oriana Marzoli presume de retaguardia View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) Si hay algo de lo que Oriana Marzoli puede estar orgullosa es de haberse cincelado su propio cuerpo a su gusto a base de deporte y alguna que otra operación . Es su gran obra maestra, está orgullosa de ello y lo luce bien altanera. ¡Ole por ella!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io