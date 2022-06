Almudena Cid queda con "el hombre de su vida" Instagram La ex gimnasta ha compartido a través de sus redes sociales la cita tan especial de la que ha podido disfrutar al quedar con "el hombre de su vida", un bebé llamado Marko.

El truco para ponerse en forma de Chenoa View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha mostrado el truco que tiene ella para ponerse en forma ahora que cada vez queda menos tiempo para que tenga lugar su esperada boda.

Tania Llasera y su gran cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La presentadora ha optado por someterse a un cambio de 'look' que no ha dudado en mostrar a través de sus redes sociales, apareciendo con el pelo....¡rosa!

Pilar Rubio y su romántica declaración de amor Instagram La colaboradora ha compartido una bonita instantánea donde aparece cogiendo a uno de sus hijos mientras que besa a Sergio Ramos. "Aquí, ahora y siempre", ha asegurado.

Iker Casillas y sus recuerdos del pasado View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El deportista ha compartido una instantánea en la que aparece mucho más joven y no ha podido evitar expresar su sorpresa al verse.

Así estaba Carla Barber cinco días antes de dar a luz View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La ex de Diego Matamoros ha mostrado los ejercicios que estaba realizando tan solo cinco días antes de tener entre sus brazos a su pequeño.

