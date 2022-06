Sergio Ramos y Pilar Rubio disfrutan de sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La pareja se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones después de un año lleno de compromisos profesionales. Y también de su tercer aniversario de bodas. Después de más de diez años de relación y cuatro hijos en común la pareja celebra su amor por todo lo alto en una boda de ensueño.

Jorge Javier y su posado más bohemio View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) El polémico presentador ha compartido una fotografía en la que aparece concentrado escribiendo lo que parece un guión. Sin camiseta y con un sombrero de paja, Jorge Javier presume de piscina.

Koke presume de la belleza de su mujer View this post on Instagram A post shared by Jorge Resurrección, Koke (@koke6) El jugador del Atlético de Madrid ha compartido una imagen junto a su guapísima mujer en la boda de Jordi Alba.

Messi y Antonella, de fiesta con Jordi Alba View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) La pareja ha compartido varias imágenes del enlace de sus amigos Jordi Alba y Romarey Ventura.

Marina, más enamorada que nunca View this post on Instagram A post shared by 𝑴𝑨𝑹𝑰𝑵𝑨 𝑮𝑨𝑹𝑪𝑰𝑨 (@mgarciarod) La pareja ha salido reforzada tras su participación en 'La última tentación' y en la 'Isla de las tentaciones'. Juntos acudieron al concierto de Alejandro Sanz en Sevilla.

Tania Medina extraña a Alejandro Instagram La concursante ha compartido un bonito mensaje a través de sus redes sociales para explicar lo mucho que echa de menos a Alejandro Nieto desde que salió de Supervivientes.

Makoke celebra el primer cumpleaños de su nieto Instagram La colaboradora ha compartido unas tiernas instantáneas junto a su nieto para mostrar lo feliz que está de poder vivir momentos junto a él.

Cepeda, ¿qué hace con Kerem Bürsin? View this post on Instagram A post shared by Luis Cepeda (@cepeda) El cantante ha revolucionado las redes sociales compartiendo una instantánea con el actor turco, que se ha convertido en uno de los más reclamados tras su papel en 'Love is in the air'.

Toñi Moreno y su difícil decisión View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentadora ha confesado que está pensando en que su hija comience a tener su cuarto independiente. Sin embargo, ha reconocido que le da mucha pena.

Chelo García- Cortés: así sigue su recuperación View this post on Instagram A post shared by Chelo García-Cortés Cadavid (@chelo_garcia_cortes) La colaboradora ha compartido una instantánea con sus seguidores desde el médico para explicar que estaba en revisión y que ya se encuentra mucho mejor de su lesión.

Ana Obregón, bonitos momentos con su padre View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La presentadora ha confesado que quiere exprimir al máximo el tiempo con su padre, dedicándole unas bonitas palabras.

Marta Riesco vuelve a cantar View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) Parece que la vida le sonríe a Marta Riesco y no solo en el amor. La periodista ha querido retomar su canción, quizás, para mandar un mensaje.

Gloria Camila se gradua Instagram La joven ha compartido todos los momentos de su graduación y podemos observar que en ninguna de las fotos está Ana María Aldón. A la graduación del master, podía llevar a dos personas al Wanda Metropolitano como acompañantes y eligió a su padre y a Marina, la mujer que trabaja en la casa familiar.

Aniversario de Sergio Ramos y Pilar Rubio View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) En junio se celebran muchas bodas, por lo que es común que los novios, pasado un tiempo, celebren sus aniversarios como si fuera el primer día. El futbolista felicitaba a su mujer por el gran día que pasaron y formalizaron su amor.

David Bisbal felicita a su esposa Rosanna Zanetti View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) La modelo cumple 34 años este 15 de junio y su marido, le ha dedicado unas sencillas pero a la vez bonitas palabras por sus redes sociales. "Ya todos la llamamos amor en casa. Era cuestión de tiempo, porque ella es el amor. Te amo Rosannita. Feliz cumpleaños. A seguir sumando vida y sueños".

Jorge Javier Vázquez presume de cuerpazo View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) Algunos famosos ya está disfrutando de la brisa del mar y de los buenos chiringuitos. El presentador de 'Sálvame' ha querido lucir orgulloso su cuerpo en la playa, que tanto le ha costado durante muchos años.

Kiko Rivera felicita a Irene Rosales por su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Pese a los rumores que siempre rodean a su relación sobre altibajos, ambos suelen mostrar por las redes la buena sintonía que hay. Este miércoles 15 de junio era el cumpleaños de la modelo y su marido no podía faltar con una romántica felicitación.

Virginia Troconis anuncia nuevo proyecto: su libro View this post on Instagram A post shared by Virginia Troconis (@virtroconis) La mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' tiene una nueva ilusión en el terreno profesional: su nuevo libro, que verá la luz el próximo mes de septiembre, y que ha realizado junto a Pablo Ojeda. A ella le gustaba mucho cocinar y lo demostró en 'Masterchef' junto a su marido y después en el magacín gastronómico 'Como Sapiens', que presentaba Miguel Ángel Silvestre. Ahora se apunta al carro de los libros de cocina con 'Comida, vamos a llevarnos bien'. ¡Felicidades!

Lenny Kravitz no necesita manitas en casa View this post on Instagram A post shared by Lenny Kravitz (@lennykravitz) No es común ver a los ricos y famosos haciendo tareas mundanas, pero a algunos, como Lenny Kravitz, no se les caen los anillos si tienen que arreglar un enchufe. ¿Para qué llamar a un manitas si lo puede arreglar él?

Violeta, en Ibiza a punto de dar a luz View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) A la influencer sólo le quedan unas semanas para verle la carita a su hija Gala, y después de mucho estar para arriba y para abajo en Madrid, ha decidido coger un avión e irse con su chico a descansar a Ibiza antes del día del parto, que está a la vuelta de la esquina. Ella está feliz, y se nota.

Harry Styles, 'in love' con un español View this post on Instagram A post shared by PALOMO (@palomospain) No, el cantante no ha salido del armario ni se ha dejado ver con ningún chico, pero parece que ha empezado un idilio muy bonito con Palomo Spain, el nuevo 'niño mimado' de la moda española, al que ha elegido para vestirse en su gira. Este mono bicolor le sienta como un guante.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky, día en familia en la playa View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) La pareja está tan enamorada como el primer día, y lo demuestran con fotos tan románticas como esta, abrazados en la playa mientras sus hijos disfrutan del mar en los últimos días de buen tiempo de Australia antes de que llegue el invierno. "Son estos pequeños momentos los que hacen mi vida más grande", ha escrito ella.

Pablo Rivero, orgulloso de su compañera Elena Rivera View this post on Instagram A post shared by Pablo Rivero 🎬🖋 (@pabloriveroficial) Al actor no le cabe el orgullo en el cuerpo de haber ido a Ávila para darle un premio a su amiga y ex compañera de 'Cuéntame' Elena Rivera, que triunfa en cada trabajo que hace. Ambos han crecido juntos en las ficción de TVE, y ahora que han tomado caminos separados no les va nada mal, especialmente a ella con las series tan aclamadas en las que ha participado.

Victoria Beckham y Eva Longoria: con glamour hasta en pijama View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Dicen que las comparaciones son odiosas, pero es ver a Eva y Victoria recién levantadas en pijama y vernos a nosotras... y la cosa es muy diferente. ¡Si es que estas dos divas no pierden el glamour ni con las zapatillas de andar por casa!

Carla Vigo, en 'modo SUMMER ON' View this post on Instagram A post shared by Carla (@carla.intense) La actriz ha compartido esta imagen en bañador, en la que aparece sonriente y de lo más relajada. "Es el primer año que me atrevo a subir una foto en bañador", escribe junto a la foto. Y han sido muchos los que han apludido este gesto con comentarios como "eres preciosa", "estás estupenda", "radiante", "guapa"...Famosas en bikini o bañador: ¿cuál es tu posado favorito?

Kiko Hernández, fan de Diego El Cigala View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Nuestro colaborador, que cada semana nos trae las novedades de 'Supervivientes', y el cantante han coincidido en un restaurante y Kiko Hernández ha compartido el momento con todos sus seguidores. "Con una grande", ha escrito junto a esta imagen en la que ambos aparecen de los más sonrientes.

Helen Lindes afronta las adversidades con una sonrisa View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) La modelo tuvo que pasar por quirófano hace 6 semanas tras romperse el menisco en un accidente doméstico. Ahora ha compartido como fue el proceso y sobre todo el secreto para superar los malos momentos. "Siempre con una sonrisa y siempre positiva, a pesar de las adversidades. Hace dos años me sometí a una operación de la rodilla por una lesión antigua. Me colocaron un ligamento nuevo y me suturaron el menisco interno. Hace 6 semanas tuve un accidente en casa, una tontería, y sin embargo volví a sentir un dolor horrible y mi rodilla quedó bloqueada. Me había roto el menisco externo esta vez. Así que otra vez a empezar de cero (...). Dicen que las desgracias nunca vienen solas. Al menos intento afrontarlas con una buena actitud. Así que mucho ánimo a todas esas personas que están pasando por sus momentos más bajos. Sonreír y rodearse de gente positiva lo hace todo más llevadero", ha escrito junto al vídeo en el que muestra cómo ha sido su recuperación.

Jordi Sánchez presenta al nuevo miembro de su familia View this post on Instagram A post shared by Jordi Sanchez Zaragoza (@jordisanchez_actor) El actor, que a principios de 2022 estuvo 24 días en coma tras contraer el coronavirus, ha presentado a su nuevo 'mejor amigo', un precioso perrito al que ha bautizado como Manolito.

Sonia Ferrer, ¿granjera busca esposo? View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) Nooo. La presentadora ya tiene 'un granjero' en su vida, el policía Sergio Fontecha, con el que se casará el 30 de julio. En un principio, Sonia descartó esta foto por creer que tenía punta de "granjera busca esposo' pero después "aguantar un atasco infernal" y "el retraso del AVE", ya no le parece tan mala la foto porque "mucho mejor eso que los males de la urbe".

José Sánchez, de 'La isla de las tentaciones', publica libro View this post on Instagram A post shared by ᴊᴏsᴇ sᴀɴᴄʜᴇᴢ ✝ (@josechof) El guardia civil de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' -que incluso pidió matrimonio a su pareja, Adelina, que le dijo 'Sí' para luego romper con él- ha publicado su primer libro '#Jaquematerománticos', que describe como "Para ti. Que vives y sueñas, que piensas y sientes, que sufres y padeces, que se te eriza la piel y tienes fuego en el corazón. Para ti es este libro, para que vuelvas a soñar, para que vuelvas a confiar, para que descubras que con solo palabras puedes trasladarte a cualquier lugar".

Lucía Rivera y su foto más sexy View this post on Instagram A post shared by Lucia (@luciariveraromero) La modelo está de vacacines en Italia y ha aprovechado para tomar en el sol en top-less. Aunque para saltarse la censura de Intagram ha tapado sus pechos con sus manos.

