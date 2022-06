1 Kiko Rivera felicita a Irene Rosales por su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Pese a los rumores que siempre rodean a su relación sobre altibajos, ambos suelen mostrar por las redes la buena sintonía que hay. Este miércoles 15 de junio era el cumpleaños de la modelo y su marido no podía faltar con una romántica felicitación.

2 Jorge Javier Vázquez presume de cuerpazo View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) Algunos famosos ya está disfrutando de la brisa del mar y de los buenos chiringuitos. El presentador de 'Sálvame' ha querido lucir orgulloso su cuerpo en la playa, que tanto le ha costado durante muchos años.

3 David Bisbal felicita a su esposa Rosanna Zanetti View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) La modelo cumple 34 años este 15 de junio y su marido, le ha dedicado unas sencillas pero a la vez bonitas palabras por sus redes sociales. "Ya todos la llamamos amor en casa. Era cuestión de tiempo, porque ella es el amor. Te amo Rosannita. Feliz cumpleaños. A seguir sumando vida y sueños".

4 Aniversario de Sergio Ramos y Pilar Rubio View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) En junio se celebran muchas bodas, por lo que es común que los novios, pasado un tiempo, celebren sus aniversarios como si fuera el primer día. El futbolista felicitaba a su mujer por el gran día que pasaron y formalizaron su amor.

5 Gloria Camila se gradua Instagram La joven ha compartido todos los momentos de su graduación y podemos observar que en ninguna de las fotos está Ana María Aldón. A la graduación del master, podía llevar a dos personas al Wanda Metropolitano como acompañantes y eligió a su padre y a Marina, la mujer que trabaja en la casa familiar.

6 Marta Riesco vuelve a cantar View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) Parece que la vida le sonríe a Marta Riesco y no solo en el amor. La periodista ha querido retomar su canción, quizás, para mandar un mensaje.

7 Alba Carrillo, feliz con su trabajo Instagram La modelo no puede estar más contenta con su trabajo como colaboradora del 'Fresh' de 'Ya es mediodía'. No contenta con eso, Alba ya va por su segunda carrera, y es que se nota que le gusta cultivarse.

