Christian Gálvez dice adiós a la radio View this post on Instagram A post shared by Christian Gálvez (@galvezchristian) Con un bonito mensaje, el presentador ha querido dar las gracias por todo lo que ha aprendido durante el tiempo que ha estado trabajando en 'Cadena100'. Ahora, se despide de sus compañeros para comenzar una nueva aventura profesional.

Rosa Benito, orgullosa de Amador Mohedano View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) Rosa Benito ha compartido una instantánea con Amador Mohedano que sirve de 'pullita' para Rocío Carrasco y con la que deja claro lo orgullosa que está de la familia que han conseguido construir juntos.

Jennifer López y su bonita felicitación a Ben Affleck View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) La cantante ha compartido un bonito vídeo en el que aparece con Ben Affleck y con el que ha querido felicitarle por el Día del Padre dejándole claro que él es el "mejor" y el "más cariñoso".

Omar Sánchez reacciona a las imágenes más hot de Anabel y Yulen Instagram Después de que Anabel y Yulen protagonizasen su primer 'edredoning', Omar Sánchez ha compartido una enigmática publicación con la que deja claro lo decepcionado que está con su ex pareja.

Lorena Gómez, ¿por qué está tan sorprendida? View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) La cantante ha compartido una instantánea en la que se le puede ver completamente sorprendida por algo que ha escuchado. Sin embargo, parece que de momento no puede desvelar nada.

Sofía Suescun y su gran problema en el coche Instagram La 'influencer' ha confesado que siempre que viaja en coche tiene que concentrarse para no vomitar, y es que parece que no puede evitar marearse mucho cada vez que viaja.

