Nerea Garmendia se despide de su perro, Pirata View this post on Instagram A post shared by Nerea Garmendia (@nerea_garmendia) La actriz ha compartido un emotivo mensaje con el que se ha despedido de su mascota, que ha fallecido a los 14 años. Un momento que ha aprovechado para destacar lo mucho que le ha marcado tenerle cerca.

Aitana Ocaña celebra su 23 cumpleaños View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La actriz ha mostrado lo feliz que se ha levantado junto a un jarrón con flores por el día de su cumpleaños. Una publicación a la que su chico ha reaccionado recordándole lo mucho que le quiere.

Fran Perea se reencuentra con Víctor Elías View this post on Instagram A post shared by Fran Perea 🇪🇸 (@frnperea) El cantante ha compartido el encuentro que ha tenido con Víctor Elías, su hermano en la serie de 'Los Serrano'. Momento en el que han aprovechado para recordar que se cumplen 20 años desde que se emitiese.

Íñigo Onieva, todo un James Bond View this post on Instagram A post shared by Iñigo Onieva (@ionieva) El novio de Tamara Falcó ha compartido una instantánea en la que se le puede ver como un auténtico James Bond vestido con un traje negro y pajarita.

Pepe Barroso ya es padre View this post on Instagram A post shared by Pepe Barroso Silva (@pepebarrososilva) El actor ha compartido unas bonitas instantáneas con las que ha anunciado que por fin se ha convertido en padre junto a su pareja Gara Arias.

El bonito mensaje de Alessandro Lequio a Ana Rosa Quintana View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) Alessandro Lequio ha aprovechado que Ana Rosa Quintana ha reaparecido públicamente en una fiesta en la que pudo reencontrarse con algunos de sus compañeros para recordar lo importante que es su compañera en plató.

