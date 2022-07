View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) Después de su apasionado reencuentro en 'Déjate querer' con beso incluido, Rosa Benito no está dispuesta a que la sobrina de su exmarido haga afirmaciones tan duras como que Rocío Jurado prefería que le robase su hermano que otra persona. Por eso ha querido rescatar un vídeo del pasado en el que Rocío Jurado habla maravillas de Amador Mohedano. Pero no solo como hermano, sino que como productor y manager y con el que lanza una indirecta a Rocío Carrasco.

Paula Echevarría se va de boda View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ha compartido una imagen en la que la podemos ver con un vestido amarillo que destaca su moreno y con el que está realmente espectacular.

Las uñas más orgullosas de Pilar Rubio View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La presentadora ha compartido una imagen de su manicura que ha querido decorar con los colores del arcoíris que respresentan la bandera LGTBI.

Ángela Cremonte empieza la cuenta atrás para dar a luz View this post on Instagram A post shared by ÁNGELA CREMONTE (@angela_cremonte) La actriz ha compartido una imagen en la que aparece desnuda posando con su barriguita en la semana 37 a punto de dar a luz a su primer hijo.

Chenoa disfruta de su luna de miel View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante se encuentra disfrutando de su luna de miel junto a su marido. Chenoa no puede estar más guapa y estar más feliz de estar compartiendo este tiempo tan especial en el inicio de su matrimonio.

Una fiesta por todo lo alto View this post on Instagram A post shared by Lourdes Montes (@lmontesoficial) ¿Quién dijo que los tratamientos de belleza eran solo para los mayores? Eso fue lo que pensó la mujer del torero Fran Rivera al organizar la original fiesta de cumpleaños de su hija Carmen. La abogada, reconvertida en diseñadora de moda, ha compartido varias imágenes del día tan mágico y especial que vivió su pequeña junto a sus amigas.

Dulceida ya tiene su propia serie View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Amazon Prime Video ya tiene lista la docuserie de cuatro capítulos que mostrará todas las facetas de la vida personal y profesional de Dulceida, la influencer pionera en nuestro país. Y ha aprovechado el mes del orgullo para colgar un enorme cartel promocionando la serie y su protagonista no puede estar más emocionada

Cesc Fábregas comparte una foto de sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) Los futbolistas, que se conocieron durante su etapa en el F.C Barcelona, no han dejado de compartir momentos juntos y cada verano disfrutan de sus vacaciones en Ibiza juntos. Así de felices y sonrientes posaban en una de las embarcaciones en las que les hemos podido ver por las islas pitiusas.

Marina y Jesús, pura pasión View this post on Instagram A post shared by Marina García (@mgarciarod) La pareja continúa más unida que nunca después de superar los enormes baches que ha vivido a lo largo de su relación después de la participación en 'La isla de las tentaciones'.

Jessica Biel añora Paris View this post on Instagram A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel) La actriz ha compartido una fotografía junto a su marido en la que comparte lo mucho que extraña la ciudad del amor y su comida.

Rocío Flores se borra sus tatuajes Instagram La hija de Rocío Carrasco ha confesado que se está borrando sus tatuajes, por lo que tiene que tener su brazo tapado durante una semana. ¿Se los quitará todos?

Alejandro Sanz y su "lado serio" View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) El cantante ha compartido una instantánea en la que se le puede ver disfrutando de un baño en la piscina mientras anuncia su nuevo proyecto.

Pablo López, un concierto muy especial View this post on Instagram A post shared by Pablo López (@pablolopezmusic) El cantante ha ofrecido un concierto muy especial en la embajada de Estados Unidos en Madrid y que tuvo como espectadora VIP a Jill Biden y sus nietas.

Violeta Mangriñán, ¿qué hará con la placenta de su hija? Instagram Tras saber que Evaluna se comió la placenta de su bebé, Violeta Mangriñán ha confesado que se informará sobre ese tema. Sin embargo, de momento tiene claro que lo que hará será enterrarla en el jardín de su madre, como ya hicieron en el pasado con la de un primo suyo. Maternidad: todo sobre el embarazo, el bebé, la crianza...

Carlos Baute celebra diez años de amor View this post on Instagram A post shared by Carlos Baute (@carlos_baute) El cantante ha compartido una instantánea de su boda con Astrid Klisans para celebrar que ya llevan diez años casados. Un momento que ha aprovechado para darle las gracias y recordarle lo mucho que le quiere. Las nuevas parejas de famosos que estrenan amor en 2022

Elena Furiase presume de embarazo antes de dar a luz View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) La actriz ha compartido una instantánea donde presume de tripita. Una fotografía acompañada de un divertido texto en el que bromea con haber estado en el mismo camerino que Anne Hathaway y Kate Hudson, debido al póster que había de ellas.

Pablo Puyol y su impresionante baño View this post on Instagram A post shared by Pablo Puyol (@pablopuyol) El actor está muy feliz al ver que las obras de su casa están terminando. Un momento que ha aprovechado para mostrar el impresionante baño que tiene.

Dani Martín presume de 'culazo' View this post on Instagram A post shared by Dani Martín (@_danimartin_) El cantante ha compartido una instantánea en la que aparece mostrando el trasero. Unas fotografías que ha aprovechado para enviar un importante mensaje sobre el amor propio.

Rosa Benito, fuerte ante las críticas View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) La colaboradora ha compartido un positivo mensaje con el que deja claro que no importa lo que digan de uno, dejando claro que no hay que hacer caso a las críticas.

Violeta Mangriñán y su sensual posado presumiendo de embarazo View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La 'influencer' ha compartido una instantánea en la que se le puede ver posando casi desnuda para mostrar lo grande que tenía ya su barriga de embarazada.

Aldo Comas y su romántica felicitación a Macarena View this post on Instagram A post shared by Aldo Comas (@aldocomas) La actriz cumple 9 años de matrimonio con Aldo Comas y por este motivo su marido ha querido aprovechar para dedicarle unas románticas palabras acompañadas de unas instantáneas de su boda.

Sonsoles Ónega presenta a su nueva mascota View this post on Instagram A post shared by Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) La periodista ha compartido una bonita instantánea en la que se le puede ver muy feliz cogiendo en brazos al nuevo miembro de su familia, un perro llamado Cásper.

Sandra Barneda celebra su Orgullo más peculiar View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) Este año no habrá manifestaciones, ni desfiles, ni carrozas ni fiestas para Sandra Barneda por el día del Orgullo LGBTQIA+, y es que este 28 de junio le ha pillado a la presentadora y escritora trabajando en las grabaciones de 'La isla de las tentaciones', aunque ni tan mal, ya que se encuentra en la paradisíaca República Dominicana. Eso sí, el mensaje de reivindicación no ha faltado en su Instagram para recordar a todos la importancia de este día.

Amelia Bono y Manuel Martos vuelven a celebrar View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) La pareja rompió hace unos meses para darse un tiempo, y parece que precisamente ese tiempo es el que todo lo cura, porque tras su reconciliación han vuelto a celebrar su aniversario con champán... y atención al detalle: luciendo alianzas de boda.

Santi Burgoa, el periodista más sexy View this post on Instagram A post shared by SANTI BURGOA 🎙 (@santiburgoa) El comunicador ha lucido moreno y abdominales en la preciosa isla de Menorca. Sin duda, ese bañador amarillo le queda como a pocos. ¡Qué sexy!

Fabio Colloricchio recuerda su último verano antes de ser padre View this post on Instagram A post shared by Fabio Colloricchio (@fabio_colloricchio) El cantante e influencer se convertirá en papá en los próximos días junto a Violeta Mangriñán, y a pesar de las molestias de ella propias de la recta final del embarazo, los dos quisieron poner rumbo a Ibiza unos días para desconectar antes de que su vida cambie para siempre con la llegada de su primera hija en común, a la que llamarán Gala. ¡Qué fotos tan tiernas!

Jesús Vázquez, también muy Orgulloso View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador, junto a su marido -Roberto- ha sido uno de los famosos que más se ha explayado con su mensaje de celebración y reivindicación del Orgullo LGBTQIA+ en las redes, y no es para menos, especialmente tras la abolición de la ley estatal de EEUU que protegía el derecho al aborto en todo el país, un ejemplo claro de lo que cuesta ganar un derecho y lo poco que se tarda en perderlo. Una amenaza para todos los demás derechos conseguidos en las últimas décadas que no permite bajar la guardia: "El mal no descansa", ha escrito.

Bibiana Fernández y su beso lésbico con Anabel Alonso View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) Si hay alguien que ha celebrado este Orgullo con efusividad, esa ha sido Bibiana Fernández, que no ha dudado en darse un 'morreo' con su amiga y compañera de trabajo Anabel Alonso, otra mujer lesbiana reconocida de nuestro país. Bibiana también ha sido muy reivindicativa en su mensaje, especialmente por la parte que le toca como mujer trans.

Mariana Rodríguez, emocionada tras su expulsión de Supervivientes View this post on Instagram A post shared by Supervivientes (@supervivientestv) Que el público te eche de un reality no es nunca una buena noticia, pero sin duda Mariana tenía mucho que celebrar, y es que por fin ha podido reencontrarse con sus objetos personales en su hotel de Honduras. ¿Lo que más ha echado de menos? Parece ser que un peine...

El bonito mensaje de Alessandro Lequio a Ana Rosa Quintana View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) Alessandro Lequio ha aprovechado que Ana Rosa Quintana ha reaparecido públicamente en una fiesta en la que pudo reencontrarse con algunos de sus compañeros para recordar lo importante que es su compañera en plató.

Pepe Barroso ya es padre View this post on Instagram A post shared by Pepe Barroso Silva (@pepebarrososilva) El actor ha compartido unas bonitas instantáneas con las que ha anunciado que por fin se ha convertido en padre junto a su pareja Gara Arias.

Íñigo Onieva, todo un James Bond View this post on Instagram A post shared by Iñigo Onieva (@ionieva) El novio de Tamara Falcó ha compartido una instantánea en la que se le puede ver como un auténtico James Bond vestido con un traje negro y pajarita.

Fran Perea se reencuentra con Víctor Elías View this post on Instagram A post shared by Fran Perea 🇪🇸 (@frnperea) El cantante ha compartido el encuentro que ha tenido con Víctor Elías, su hermano en la serie de 'Los Serrano'. Momento en el que han aprovechado para recordar que se cumplen 20 años desde que se emitiese.

Aitana Ocaña celebra su 23 cumpleaños View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La actriz ha mostrado lo feliz que se ha levantado junto a un jarrón con flores por el día de su cumpleaños. Una publicación a la que su chico ha reaccionado recordándole lo mucho que le quiere.

Nerea Garmendia se despide de su perro, Pirata View this post on Instagram A post shared by Nerea Garmendia (@nerea_garmendia) La actriz ha compartido un emotivo mensaje con el que se ha despedido de su mascota, que ha fallecido a los 14 años. Un momento que ha aprovechado para destacar lo mucho que le ha marcado tenerle cerca.

