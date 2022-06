Elena Furiase presume de embarazo antes de dar a luz View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) La actriz ha compartido una instantánea donde presume de tripita. Una fotografía acompañada de un divertido texto en el que bromea con haber estado en el mismo camerino que Anne Hathaway y Kate Hudson, debido al póster que había de ellas.

Carlos Baute celebra diez años de amor View this post on Instagram A post shared by Carlos Baute (@carlos_baute) El cantante ha compartido una instantánea de su boda con Astrid Klisans para celebrar que ya llevan diez años casados. Un momento que ha aprovechado para darle las gracias y recordarle lo mucho que le quiere. Las nuevas parejas de famosos que estrenan amor en 2022

Violeta Mangriñán, ¿qué hará con la placenta de su hija? Instagram Tras saber que Evaluna se comió la placenta de su bebé, Violeta Mangriñán ha confesado que se informará sobre ese tema. Sin embargo, de momento tiene claro que lo que hará será enterrarla en el jardín de su madre, como ya hicieron en el pasado con la de un primo suyo. Maternidad: todo sobre el embarazo, el bebé, la crianza...

Pablo López, un concierto muy especial View this post on Instagram A post shared by Pablo López (@pablolopezmusic) El cantante ha ofrecido un concierto muy especial en la embajada de Estados Unidos en Madrid y que tuvo como espectadora VIP a Jill Biden y sus nietas.

Alejandro Sanz y su "lado serio" View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) El cantante ha compartido una instantánea en la que se le puede ver disfrutando de un baño en la piscina mientras anuncia su nuevo proyecto.

Rocío Flores se borra sus tatuajes Instagram La hija de Rocío Carrasco ha confesado que se está borrando sus tatuajes, por lo que tiene que tener su brazo tapado durante una semana. ¿Se los quitará todos?

