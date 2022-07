Una fiesta por todo lo alto View this post on Instagram A post shared by Lourdes Montes (@lmontesoficial) ¿Quién dijo que los tratamientos de belleza eran solo para los mayores? Eso fue lo que pensó la mujer del torero Fran Rivera al organizar la original fiesta de cumpleaños de su hija Carmen. La abogada, reconvertida en diseñadora de moda, ha compartido varias imágenes del día tan mágico y especial que vivió su pequeña junto a sus amigas.

Dulceida ya tiene su propia serie View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Amazon Prime Video ya tiene lista la docuserie de cuatro capítulos que mostrará todas las facetas de la vida personal y profesional de Dulceida, la influencer pionera en nuestro país. Y ha aprovechado el mes del orgullo para colgar un enorme cartel promocionando la serie y su protagonista no puede estar más emocionada

Marina y Jesús, pura pasión View this post on Instagram A post shared by Marina García (@mgarciarod) La pareja continúa más unida que nunca después de superar los enormes baches que ha vivido a lo largo de su relación después de la participación en 'La isla de las tentaciones'.

Jessica Biel añora Paris View this post on Instagram A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel) La actriz ha compartido una fotografía junto a su marido en la que comparte lo mucho que extraña la ciudad del amor y su comida.

Cesc Fábregas comparte una foto de sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) Los futbolistas, que se conocieron durante su etapa en el F.C Barcelona, no han dejado de compartir momentos juntos y cada verano disfrutan de sus vacaciones en Ibiza juntos. Así de felices y sonrientes posaban en una de las embarcaciones en las que les hemos podido ver por las islas pitiusas.

