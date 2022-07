Carlos Sainz gana su primer Gran Premio View this post on Instagram A post shared by Carlos Sainz (@carlossainz55) El joven ha conseguido su primera victoria y lo ha hecho en Silverstone, una de las pistas más complicadas y en las que ha tenido que luchar con mucho ímpetu por la victoria.

María Patiño presume de vacaciones View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) La presentadora andaluza se encuentra de vacaciones en Fuerteventura donde se ha llevado a su inseparable perro y donde posa así de bohemia junto al mar.

Mario Casas, de vacaciones en Crocia View this post on Instagram A post shared by Mario Casas (@mario_houses) El actor presume de cuerpazo durante unas vacaciones a la que se ha llevado a su querido madre con él. Mario siempre se escapa al menos una vez al año con su progenitora.

Alice Campello presume de amor View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morata (@alvaromorata) La modelo ha compartido una imagen que refleja el buen momento que se encuentra viviendo junto a su pareja, Álvaro Morata durante sus vacaciones en la Costa Amalfitana en Italia.

Las fotos más especiales de Violeta Mangriñan View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La influencer ha compartido una imagen con la que comienza la cuenta atrás para da a luz a su primera hija junto a su chico, Fabio, al que conoció en 'Supervivientes'.

